Вы увидите главные достопримечательности восточного и западного побережий: современные мегаполисы и сохранившие уют провинциальные города, престижные университеты, где преподавали Нобелевские лауреаты и учились будущие
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть (100%) непосредственно организатору.
Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведение и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.
Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.
Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.
Проживание. Двухместное размещение в отелях 2*. Одноместное размещение и повышение уровня гостиниц — за доплату.
Питание. В некоторых отелях включены континентальные завтраки. Обычно в меню есть кофе, чай или сок, булочки, масло, джемы, варёные яйца, сосиски и фрукты. Если в отеле не подаются завтраки, вас отвезут в ближайшее хорошее кафе (за доплату). Обеды и ужины оплачивается дополнительно.
Дети. В групповом туре возможно участие с детьми старше 6 лет, в индивидуальном — с детьми любого возраста. Для детей младше 12 лет, проживающих в номере с двумя взрослыми, действует скидка 15% от стоимости.
Виза. Необходима. Проконсультируем, как получить.
Программа тура по дням
Прибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-сквер
Встретим вас у одного из трёх аэропортов Нью-Йорка и отправимся в сторону Манхэттена. По пути вы увидите знакомую по фильмам и сериалам панораму города, а также Бруклинский и Манхэттенский мосты.
Вечером прогуляемся по светящейся неоном Таймс-сквер. Затем доберёмся до отеля в Джерси-Сити или пригороде Принстона и отдохнём.
По желанию и за доплату в этот день: променад по маленькой Одессе — Брайтон-Бич. Посмотрим, как живёт русская община, прогуляемся вдоль океана, увидим Кони-Айленд, сможем поужинать в русском ресторане. Стоимость — $ 50.
Достопримечательности Нью-Йорка: центр города, Гарлем, Колумбийский университет
Сегодня нас ждёт более близкое знакомство с Нью-Йорком. Осмотрим Бэттери-парк, откуда видна одна из визитных карточек США — статуя Свободы. Посетим трагическое место — мемориал жертвам теракта 11 сентября. Пройдёмся по знаменитым Уолл-стрит, Пятой авеню, Центральному парку. Увидим дом-утюг, Эмпайр-стейт-билдинг, Собор Святого Патрика и многие другие знаковые локации «Большого яблока».
Проедем по улочкам традиционно афроамериканского квартала — Гарлема. Полюбуемся архитектурой кафедрального собора Иоанна Богослова. Посетим территорию Колумбийского университета, который окончили три президента США.
По желанию и за доплату в этот день: прогулка на корабле с выходом на остров к статуе Свободы ($ 75); подъём на один из небоскрёбов с панорамой Нью-Йорка (от $ 85); полёт над Манхэттеном на вертолёте (от $ 295); посещение мюзикла на Бродвее (от $ 120 + $ 75 за трансфер в отель и сервисный сбор).
Принстон, Филадельфия, Балтимор
Утро мы посвятим городу Принстону, который на заре зарождения страны был столицей и является родиной вымышленного археолога Индианы Джонса. Осмотрим колониальную архитектуру и заглянем в местный университет, где жили и преподавали лауреаты Нобелевской премии, в том числе Альберт Эйнштейн.
Затем поедем в один из старейших городов США — Филадельфию. Здесь тоже когда-то располагалась столица и были приняты Декларация независимости и Конституция страны. Осмотрим главные локации, расположенные в центре, — Колокол свободы, Зал независимости, ратушу, масонскую ложу и другие достопримечательности. Увидим ступени Рокки — лестницу, ведущую к главному входу художественного музея, по которой бегал герой Сильвестра Сталлоне в серии фильмов «Рокки».
Далее направимся в Балтимор. Прогуляемся по речному порту со множеством знаковых мест. Ненадолго заедем в маленький Лас-Вегас — казино в пригороде, где можно ощутить азарт и испытать удачу. Вечером прибудем в Вашингтон, разместимся в отеле и отдохнём.
По желанию и за доплату в этот день: шоу «Средневековый рыцарский турнир» с ужином ($ 150); посещение общины и дома-музея амишей ($ 135); экскурсия в сады Дюпонов ($ 125).
Главные локации Вашингтона
Сегодня ближе познакомимся с современной столицей США. Осмотрим все топовые локации Вашингтона: Белый дом, Верховный суд, Капитолий, многочисленные монументы, посвящённые в том числе Аврааму Линкольну, Христофору Колумбу, Мартину Лютеру Кингу и другим важнейшим персонам страны.
Увидим Пентагон, Посольский ряд и кафедральный собор, проедем вдоль Арлингтонского кладбища, где покоятся президенты, участники войн и астронавты, и поднимемся на смотровую площадку Кеннеди-центра.
Далее — самостоятельный отдых. Рекомендуем посетить картинную галерею или один из музеев. После доедем до Питтсбурга, где останемся на ночь.
По желанию и за доплату в этот день: посещение Капитолия и библиотеки Конгресса ($ 85); осмотр коллекции русского искусства музея Хиллвуд ($ 85); экскурсия по Международному музею шпионажа ($ 95).
Питтсбург, Буффало, Ниагарский водопад
Начнём день с обзорной экскурсии по Питтсбургу, который называют городом сорока мостов. Поднимемся на панорамную смотровую площадку, увидим собор Святой Троицы, зоопарк, университет и другие интересные места, прогуляемся по паркам и ботаническому саду.
Затем поедем в Буффало. Будем двигаться вдоль горной системы Аппалачи, на нашем пути встретятся аутентичные населённые пункты американской глубинки. Прибыв на место, осмотрим ратушу, площадь Лафайет, военный крейсер и набережную у озера. На обед заглянем в ресторан, где подают традиционную закуску, — куриные крылышки Буффало, жаренные во фритюре и покрытые острым соусом.
После нас ждёт невероятно захватывающее зрелище — посещение Ниагарского водопада. Налюбовавшись мощными потоками воды, ненадолго заглянем в городок Ниагара-Фолс, который называют маленьким Детройтом. Вечером прибудем в Рочестер и разместимся в отеле.
По желанию и за доплату в этот день: прогулка на корабле к подножию Ниагарского водопада. Стоимость — $ 75.
Рочестер, Олбани
Утром прогуляемся по Рочестеру — «оптической» столице США, где расположены штаб-квартиры компаний Kodak и Xerox. Полюбуемся водопадом на реке Дженеси, пройдёмся по набережной вдоль озера Онтарио, проедем по долине Пальчиковых озёр.
Доберёмся в Олбани — столицы штата Нью-Йорк. Осмотрим Капитолий, площадь с комплексом правительственных зданий, библиотеку и исторический музей. Вечером — переезд в пригород Бостона, размещение в отеле, отдых.
По желанию и за доплату в этот день: дегустация вин долины озера Сенека (от $ 10); посещение мотосалона Harley-Davidson ($ 115); фотосессия у озера Сенека; прогулка по национальному парку «Уоткинс-Глен».
Бостон, Нью-Хейвен, Гарвардский, Йельский, Массачусетский технологический университеты
В первой половине дня побываем в Гарвардском университете, одном из известнейших и старейших в США. Проедем по кампусу Массачусетского технологического университета — центра роботостроения страны.
Далее — ознакомительный променад по Бостону. Осмотрим исторический район Бикон-Хилл, Капитолий, ратушу, церкви, башню, публичную библиотеку. Пройдёмся по Тропе свободы и набережной Христофора Колумба.
Позже поедем в Нью-Хейвен. Прогуляемся по центру города и территории Йельского университета, который входит в «Лигу плюща» — сообщество самых престижных частных американских вузов. Вечером вернёмся в Нью-Йорк и отдохнём в отеле.
По желанию и за доплату в этот день: экскурсия по столице американских миллионеров конца 19 века — Ньюпорту, посещение Мраморного дворца. Стоимость — $ 145.
Перелёт в Лос-Анджелес
Сегодня запланирован перелёт в Лос-Анджелес и самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. Авиабилеты и индивидуальный трансфер (до трёх человек, $ 175 за машину) оплачиваются дополнительно.
Лос-Анджелес, Санта-Моника
Утром начнём знакомство с городом ангелов — центром мировой индустрии развлечений. Увидим даунтаун Лос-Анджелеса, музей премии «Эмми», концертный холл имени Уолта Диснея, китайский и японский кварталы и многие другие достопримечательности. Поднимемся к обсерватории Гриффита, чтобы полюбоваться панорамой города и знаменитой надписью Hollywood.
Побываем в Голливуде. Рассмотрим, какие кумиры удостоились звезды на «Аллее славы», увидим театр «Долби», где проходит церемония вручения премии «Оскар», и пройдём по Rock Walk — улице звёзд рок-н-ролла. Побываем на Родео-драйв, где знаменитости любят ходить по магазинам. Осмотрим отель, в котором снимали мелодраму «Красотка», и проедем по роскошному району Беверли-Хиллз, сделав остановку у дома Майкла Джексона.
Поедем вдоль побережья Санта-Моники. Будем останавливаться у самых живописных пляжей, чтобы сфотографироваться и прогуляться по пирсам. Вечером прибудем в Сан-Диего, разместимся в отеле.
По желанию и за доплату в этот день: посещение центра Пола Гетти с садом кактусов и музеем, в котором собрана коллекция всемирно известных произведений искусства. Стоимость — $ 55.
Достопримечательности Сан-Диего: Морской музей, улица Газовых фонарей, парк Бальбоа, остров Коронадо
Утром поближе познакомимся с Сан-Диего. В этом городе с богатым испано-мексиканским наследием зародилась Калифорния. Осмотрим корабли и экспонаты Морского музея и один из крупнейших в мире авианосец на набережной.
Погуляем по улице Газовых фонарей и парку Бальбоа. Посетим остров Коронадо и одноимённый отель, в котором снимали комедию «В джазе только девушки». Задержимся на пляже, желающие смогут искупаться в Тихом океане. Ночь проведём в отеле Лас-Вегаса.
По желанию и за доплату в этот день: посещение авианосца USS Midway ($ 85).
Плотина Гувера, индейская резервация, Гранд-Каньон, прогулка по Лас-Вегасу
Отправимся из отеля утром. Проедем вблизи плотины Гувера — гигантского водохранилища в невадской пустыне. Увидим поселение коренных американцев Хуалапай — индейскую резервацию племени валапай. Сфотографируемся в кактусовой роще на территории национального парка «Джошуа-Три».
Доберёмся до одного из самых необычных, величественных и красивых геологических объектов планеты — Гранд-Каньона. Полюбуемся ландшафтами и пройдёмся по стеклянному мосту, перекинутому над бездной.
Затем вернёмся в Лас-Вегас, а вечером пойдём гулять по городу, который заслуженно считают центром игрового бизнеса и законодателем трендов в сфере развлечений с его знаменитыми отелями-казино, масштабными шоу, аттракционами и концертами звёзд с мировыми именами.
Прогуляемся по улицам со старейшими и известнейшими казино, посмотрим световое шоу танцующих фонтанов и имитацию извержения вулканов. Самостоятельно вы сможете испытать удачу в любом из заведений.
По желанию и за доплату в этот день: прогулка по вершине плотины Гувера ($ 55); полёт на вертолёте над Гранд-Каньоном и прогулка на корабле по реке Колорадо внутри каньона ($ 325); полёт на вертолёте над ночным Лас-Вегасом ($ 255); посещение циркового шоу Cirque du Soleil (от $ 300).
Посещение долины Смерти
Сегодня побываем в месте с мистическим названием — долине Смерти, известной экстремальным климатом и сюрреалистическими пейзажами. Проедем по дну высохшего озера, поднимемся на смотровую площадку Вид Данте, откуда открывается панорама южной части долины, осмотрим Забриски-Пойнт — холмы всех цветов радуги, увидим Бэдуотер — самую глубокую наземную впадину Северной Америки.
Обратите внимание: в случае недоступности посещения долины Смерти мы поедем в заповедник «Долина огня».
Позже доберёмся до города Бейкерсфилд, разместимся в отеле и отдохнём.
По желанию и за доплату в этот день: посещение города-призрака Калико, затерянного в пустыне. В конце 19 века его основали рядом с шахтами по добыче серебра. После истощения запасов рудника люди покинули эти места. Стоимость — $ 75.
Прогулка по Йосемитскому парку
Отправимся в Йосемитский национальный парк, раскинувшийся на склонах хребта Сьерра-Невада. Он славится богатой дикой природой: здесь есть гранитные скалы, леса, чистейшие реки и мощные водопады. Погуляем по роще, где растут около 500 гигантских секвой, и найдём самую большую из них — Гигантского гризли. Преодолеем перевал Тиога, откуда видно всё разнообразие первозданных ландшафтов парка, и восхитимся величием скалы Эль-Капитан — одного из крупнейших монолитов Северной Америки.
Обратите внимание: в случае недоступности посещения Йосемитского парка мы поедем в национальный парк «Секвойя».
Вечером доедем до пригорода Сан-Хосе, где сегодня проведём ночь.
Кремниевая долина, Стэнфордский университет, променад по Сан-Франциско
Проедем через Сан-Хосе, где множество жителей — миллионеры и миллиардеры. Но нашей основной целью будет знаменитая Кремниевая долина. Мы увидим офисы всемирно известных IT-компаний, посетим центры Google и Apple.
После поедем в самый престижный на западе США Стэнфордский университет. Погуляем по его территории, осмотрим главные локации, познакомимся с работами французского скульптора Огюста Родена.
Далее нас ждёт Сан-Франциско. На нашем пути встретятся мост Золотые ворота, Рыбацкая пристань с лежбищем морских львов, даунтаун и китайский квартал. Увидим современный Собор Святой Марии, изысканный Япония-центр, викторианские домики «Разукрашенные леди». Поднимемся по крутой и извилистой улице Ломбард-стрит и осмотрим город с высоты холмов Твин-Пикс. В отель вернёмся вечером.
По желанию и за доплату в этот день: прогулка на корабле по заливу Сан-Франциско к острову Алькатрас с заброшенной тюрьмой ($ 95).
Монтерей, Кармел
Начнём день с экскурсии по Монтерею. Этот город входил в состав Новой Испании и был первой столицей Калифорнии. Устроим обзорный променад: подышим бризом тихоокеанского залива на набережной, погуляем по Консервному ряду, где располагались сардинные заводы, и Рыбацкой пристани, где швартуются яхты и часто спят морские львы.
Затем поедем в арт-столицу Калифорнии — Кармел. С начала 20 века здесь жили художники, музыканты, фотографы, писатели и другие представители творческой богемы, а одно время мэром был Клинт Иствуд. Проникнемся атмосферой умиротворения, гуляя по уютным улочкам и пляжу с белоснежным песком, любуясь океаном и бухтами, рассматривая словно игрушечные домики с печными трубами.
Посетим парк Пойнт Лобос, где растут кипарисы и обитают морские котики. Поедем по автодороге SR 1, которая проходит вдоль большей части тихоокеанского побережья и считается одной из живописнейших в стране. Будем останавливаться, чтобы сфотографироваться, осмотреть уникальные деревья и скалы, приблизиться к лежбищам морских львов.
Ночевать будем в отеле города Солванг.
По желанию и за доплату в этот день: посещение океанариума в Монтерее ($ 95); экскурсия на винодельню города Пасо Роблес с дегустацией калифорнийских белых и красных вин ($ 125).
Солванг, Санта-Барбара, Малибу
Сегодня поближе познакомимся с Солвангом, который называют датской столицей США. Тут воссоздана архитектура европейского городка, работают множество пивных лавок с крафтовым пивом, есть ветряная мельница.
Заедем в Санта-Барбару — город, известный нам по одноимённой мыльной опере. Увидим те самые белоснежные виллы в мавританском стиле, пройдёмся по набережной среди стройных пальм.
После обеда в мексиканском ресторане отправимся в Малибу, где живут многие голливудские актёры. Этот город известен бесконечными песчаными пляжами, где мы устроим прощальную фотосессию.
В завершение поездки доберёмся к аэропорту Лос-Анджелеса и попрощаемся.
По желанию и за доплату в этот день: посещение страусиной фермы ($ 75).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$4 240
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на минивэне
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтраки в некоторых отелях
Что не входит в цену
- Международные и внутренние авиаперелёты
- Питание
- Обязательная медицинская страховка
- Виза
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты
- Чаевые гиду и водителю
- Стоимость тура указана для высокого сезона в период с апреля по сентябрь. В низкий сезон (октябрь, ноябрь) стоимость тура составит $ 3700