Отправляемся в гранд-тур по Соединённым Штатам Америки.Вы увидите главные достопримечательности восточного и западного побережий: современные мегаполисы и сохранившие уют провинциальные города, престижные университеты, где преподавали Нобелевские лауреаты и учились будущие

президенты, природные жемчужины и места съёмок фильмов. Первая часть путешествия начнётся в Нью-Йорке и включит статую Свободы, Белый дом, Ниагарский водопад и иные знаковые локации востока страны. Продолжится поездка на западе: тут вы посетите Голливуд, Лас-Вегас, Гранд-Каньон, Кремниевую долину и многое другое.

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Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть (100%) непосредственно организатору.

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.

В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:

1) стоимость входных билетов;

2) транспортировка к месту проведение и обратно;

3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;

4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.