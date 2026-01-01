Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад
Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро
7 мар в 08:00
4 апр в 08:00
$1811 за человека
Американское гранд-путешествие от мегаполисов до океана
Посетить 4 города, отдохнуть на пляже Майами и прочувствовать атмосферу Манхэттена
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время - по договорённости
30 апр в 10:00
30 мая в 10:00
$8800 за человека
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
3 фев в 08:00
9 мар в 08:00
$1395 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Нью-Йорке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Нью-Йорке в январе 2026
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 1395 до 8800. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Нью-Йорка и местам США в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США