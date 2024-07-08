Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду

Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Откройте для себя восточное побережье Соединённых Штатов и познакомьтесь с историей, архитектурой и природой этой многогранной страны.

Вы отправитесь из Нью-Йорка: посетите шесть городов, в том числе нынешнюю и бывшие столицы,
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и увидите Белый дом, Пентагон, Аппалачи и другие знаковые локации. Жемчужиной этого маршрута станет грандиозное зрелище — величественный Ниагарский водопад.

На обратном пути вы продолжите изучать американскую провинцию: побываете ещё в пяти городах, где вам встретятся Гарвардский и Йельский университеты, а также шедевры архитектуры, возраст которых зачастую насчитывает сотни лет.

Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведение и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 2*. Одноместное размещение и повышение уровня гостиниц — за доплату.

Питание. В некоторых отелях включены континентальные завтраки. Обычно в меню есть кофе, чай или сок, булочки, масло, джемы, варёные яйца, сосиски и фрукты. Если в отеле не подаются завтраки, вас отвезут в ближайшее хорошее кафе (за доплату). Обеды и ужины оплачивается дополнительно.

Дети. В групповом туре возможно участие с детьми старше 6 лет, в индивидуальном — с детьми любого возраста. Для детей младше 12 лет, проживающих в номере с двумя взрослыми, действует скидка 10% от стоимости.

Виза. Необходима. Проконсультируем, как получить.

Программа тура по дням

1 день

Принстон, Филадельфия, Балтимор

Встретимся в Нью-Йорке и отправимся в Принстон, который на заре зарождения страны был столицей и является родиной вымышленного археолога Индианы Джонса. Осмотрим колониальную архитектуру и заглянем в местный университет, где жили и преподавали лауреаты Нобелевской премии, в том числе Альберт Эйнштейн.

Затем поедем в один из старейших городов США — Филадельфию. Здесь располагалась самая первая столица и были приняты Декларация независимости и Конституция страны. Осмотрим главные локации, расположенные в центре, — Колокол свободы, Зал независимости, ратушу, масонскую ложу и другие достопримечательности. Увидим ступени Рокки — лестницу, ведущую к главному входу художественного музея, по которой бегал герой Сильвестра Сталлоне в серии фильмов «Рокки».

Далее направимся в Балтимор. Прогуляемся по речному порту со множеством знаковых мест. Ненадолго заедем в маленький Лас-Вегас — казино в пригороде, где можно ощутить азарт и испытать удачу. Вечером прибудем в Вашингтон, разместимся в отеле и отдохнём.

По желанию и за доплату в этот день: шоу «Средневековый рыцарский турнир» с ужином ($ 150); посещение общины и дома-музея амишей ($ 135); экскурсия в сады Дюпонов ($ 125).

Принстон, Филадельфия, БалтиморПринстон, Филадельфия, БалтиморПринстон, Филадельфия, БалтиморПринстон, Филадельфия, БалтиморПринстон, Филадельфия, БалтиморПринстон, Филадельфия, Балтимор
2 день

Променад по Вашингтону

Сегодня ближе познакомимся с современной столицей США. Осмотрим все топовые локации Вашингтона: Белый дом, Верховный суд, Капитолий, многочисленные монументы, посвящённые в том числе Аврааму Линкольну, Христофору Колумбу, Мартину Лютеру Кингу и другим важнейшим персонам страны.

Увидим Пентагон, Посольский ряд и кафедральный собор, проедем вдоль Арлингтонского кладбища, где покоятся президенты, участники войн и астронавты, и поднимемся на смотровую площадку Кеннеди-центра.

Далее — самостоятельный отдых. Рекомендуем посетить картинную галерею или один из музеев. После доедем до Питтсбурга, где останемся на ночь.

По желанию и за доплату в этот день: посещение Капитолия и библиотеки Конгресса ($ 85); осмотр коллекции русского искусства музея Хиллвуд ($ 85); экскурсия по Международному музею шпионажа ($ 95).

Променад по ВашингтонуПроменад по ВашингтонуПроменад по ВашингтонуПроменад по ВашингтонуПроменад по ВашингтонуПроменад по Вашингтону
3 день

Питтсбург, Буффало, Ниагарский водопад, Ниагара-Фолс

Начнём день с обзорной экскурсии по Питтсбургу, который называют городом сорока мостов. Поднимемся на панорамную смотровую площадку, увидим собор Святой Троицы, зоопарк, университет и другие интересные места, прогуляемся по паркам и ботаническому саду.

Затем поедем в Буффало. Будем двигаться вдоль горной системы Аппалачи, на нашем пути встретятся аутентичные населённые пункты американской глубинки. Прибыв на место, осмотрим ратушу, площадь Лафайет, военный крейсер и набережную у озера. На обед заглянем в ресторан, где подают традиционную закуску, — куриные крылышки Буффало, жаренные во фритюре и покрытые острым соусом.

После нас ждёт невероятно захватывающее зрелище — посещение Ниагарского водопада. Налюбовавшись мощными потоками воды, ненадолго заглянем в городок Ниагара-Фолс, который называют маленьким Детройтом. Вечером прибудем в Рочестер и разместимся в отеле.

По желанию и за доплату в этот день: прогулка на корабле к подножию Ниагарского водопада (доступна в период навигации с апреля по ноябрь). Стоимость — $ 75.

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4 день

Рочестер, Олбани

Утром прогуляемся по Рочестеру — «оптической» столице США, где расположены штаб-квартиры компаний Kodak и Xerox. Полюбуемся водопадом на реке Дженеси, пройдёмся по набережной вдоль озера Онтарио, проедем по долине Пальчиковых озёр.

Доберёмся в Олбани — столицы штата Нью-Йорк. Осмотрим Капитолий, площадь с комплексом правительственных зданий, библиотеку и исторический музей. Вечером — переезд в пригород Бостона, размещение в отеле, отдых.

По желанию и за доплату в этот день: дегустация вин долины озера Сенека; посещение мотосалона Harley-Davidson; фотосессия у озера Сенека; прогулка по национальному парку «Уоткинс-Глен». Стоимость каждой экскурсии — $ 115.

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5 день

Бостон, Нью-Хейвен

В первой половине дня побываем в Гарвардском университете, одном из известнейших и старейших в США. Проедем по кампусу Массачусетского технологического университета — центра роботостроения страны.

Далее — ознакомительный променад по Бостону. Осмотрим исторический район Бикон-Хилл, Капитолий, ратушу, церкви, башню, публичную библиотеку. Пройдёмся по Тропе свободы и набережной Христофора Колумба.

Позже поедем в Нью-Хейвен. Прогуляемся по центру города и территории Йельского университета, который входит в «Лигу плюща» — сообщество самых престижных частных американских вузов. Вечером вернёмся в Нью-Йорк, доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

По желанию и за доплату в этот день: экскурсия по столице американских миллионеров конца 19 века — Ньюпорту, посещение Мраморного дворца. Стоимость — $ 145.

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Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 295
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Трансфер к аэропорту Нью-Йорка/месту начала тура по окончании программы
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
Что не входит в цену
  • Билеты в Нью-Йорк и обратно
  • Трансфер от аэропорта
  • Питание
  • Обязательная медицинская страховка
  • Виза
  • Дополнительные экскурсии
  • Входные билеты по программе
  • Туристический сбор или резорт-фи в некоторых отелях
  • Чаевые гиду и водителю
  • Обратите внимание: стоимость тура указана для высокого сезона в период с апреля по сентябрь. В даты с октября по декабрь стоимость тура составит $ 1125
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения банка Chase, 06:30 / Манхэттен, автобусная остановка напротив Hampton Inn Manhattan, 07:25
Завершение: Место начала тура / аэропорт Нью-Йорка, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Нью-Йорка

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиМузеиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеПаркиПрирода и пейзажиВсе турыНиагарский водопадПопулярные местаБелый домКапитолийНа ноябрьские праздникиВашингтонский кафедральный соборВодопады

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