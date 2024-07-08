Откройте для себя восточное побережье Соединённых Штатов и познакомьтесь с историей, архитектурой и природой этой многогранной страны.Вы отправитесь из Нью-Йорка: посетите шесть городов, в том числе нынешнюю и бывшие столицы,

и увидите Белый дом, Пентагон, Аппалачи и другие знаковые локации. Жемчужиной этого маршрута станет грандиозное зрелище — величественный Ниагарский водопад. На обратном пути вы продолжите изучать американскую провинцию: побываете ещё в пяти городах, где вам встретятся Гарвардский и Йельский университеты, а также шедевры архитектуры, возраст которых зачастую насчитывает сотни лет.

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.

В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:

1) стоимость входных билетов;

2) транспортировка к месту проведение и обратно;

3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;

4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.