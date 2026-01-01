Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад
Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро
«Мы будем переезжать из города в город, гулять по непохожим кварталам и завороженно любоваться стихией у водопадов Ниагары»
7 мар в 08:00
4 апр в 08:00
$1811 за человека
Восток США: Атлантика - огни больших городов с Ниагарой
Топовый тур по северо-восточному побережью США с посещением Ниагарского водопада
«Топовый тур по северо-восточному побережью Сша с посещением Ниагарского водопада»
7 мар в 10:00
25 апр в 10:00
от 128 544 ₽ за человека
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
«Жемчужиной этого маршрута станет грандиозное зрелище — величественный Ниагарский водопад»
9 мар в 08:00
6 апр в 08:00
$1395 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Водопады»
Самые популярные туры этой рубрики в Нью-Йорке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Нью-Йорке в феврале 2026
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Водопады" можно забронировать 3 тура от 1395 до 128 544. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Водопады», 2 ⭐ отзыва, цены от $1395. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель