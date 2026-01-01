Найдено 3 тура в категории « Водопады » в Нью-Йорке на русском языке, цены от $1395. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 7 дней 2 отзыва Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро «Мы будем переезжать из города в город, гулять по непохожим кварталам и завороженно любоваться стихией у водопадов Ниагары» $1811 за человека 7 дней Восток США: Атлантика - огни больших городов с Ниагарой Топовый тур по северо-восточному побережью США с посещением Ниагарского водопада «Топовый тур по северо-восточному побережью Сша с посещением Ниагарского водопада» от 128 544 ₽ за человека На машине 5 дней Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б... «Жемчужиной этого маршрута станет грандиозное зрелище — величественный Ниагарский водопад» $1395 за человека Все туры Нью-Йорка

