Представьте себе путешествие, где каждый день открывает что-то новое и удивительное. Экскурсионный тур «Большое американское путешествие» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу северо-восточного побережья США. Вас ждут встречи с величественными городскими пейзажами Нью-Йорка, прогулки по кампусам престижных университетов и вдохновляющие моменты у водопадов Ниагары. Но это не всё. В путешествии вы также исследуете аутентичную американскую провинцию, познакомитесь с её культурой и традициями. Ваше приключение будет наполнено контрастами - от шумных мегаполисов до тихих уголков природы, от современной архитектуры до исторических мест. Каждый день тура обещает новые открытия и впечатления, делая ваше путешествие по-настоящему незабываемым. Предварительное бронирование экскурсий гарантирует, что вы не пропустите ни одного важного момента, а индивидуальный подход обеспечит комфорт и удобство на протяжении всего маршрута

Описание

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.

В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:

1) стоимость входных билетов;

2) транспортировка к месту проведение и обратно;

3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;

4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.