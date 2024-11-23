Душанбе - первое знакомство

Прогулка по Душанбе: за полдня вы увидите самые значимые места столицы, включая статую Будды и стелу Независимости. Начало у Театра оперы и балета ИМ.С. Айни
Увлекательная экскурсия по Душанбе, столицы Таджикистана, за полдня покажет вам самые важные достопримечательности города. Старт у Театра оперы и балета ИМ.С. Айни, где выступала знаменитая Малика Собирова.

Далее маршрут включает посещение
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Национального музея древностей Таджикистана с самой большой статуей Будды в мире. Прогулка по аллее Рудаки приведет к Академии наук Таджикистана и зданию Душанбе Плаза.

Увидите памятник Исмоили Сомони, Дворец нации, парк Рудаки и парк Национального флага с флагштоком, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса. В завершение экскурсии подниметесь на стелу Независимости, откуда откроется вид на центр города

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увидите главные достопримечательности Душанбе
  • 🏛 Посетите Национальный музей древностей Таджикистана
  • 🗿 Увидите самую большую статую Будды в мире
  • 🌳 Прогуляетесь по аллее Рудаки
  • 🏰 Подниметесь на стелу Независимости
  • 🍵 Попробуете традиционный таджикский чай
    • Душанбе - первое знакомство
    Душанбе - первое знакомство
    Душанбе - первое знакомство
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

    Что можно увидеть

  • Театр оперы и балета ИМ.С. Айни
  • Национальный музей древностей Таджикистана
  • Статуя Будды
  • Аллея Рудаки
  • Академия наук Таджикистана
  • Душанбе Плаза
  • Памятник Исмоили Сомони
  • Дворец нации
  • Парк Рудаки
  • Парк Национального флага
  • Стела Независимости

    • Описание экскурсии

    Душанбе в переводе с таджикского означает понедельник. Почему город получил такое название? Узнаете на экскурсии! За полдня мы посетим главные достопримечательности столицы Таджикистана. Вы увидите самую большую статую Будды в мире, попробуете традиционный чай, поднимитесь на стелу Независимости и узнаете, сколько на самом деле человек проживает в Душанбе. Начнём экскурсию у Театра оперы и балета им С. Айни. В нём работала прима балета Малика Собирова, народный артист СССР. Театр по сей день открыт и собирает полные залы на свои представления. Недалеко расположен Национальный музей древностей Таджикистана. Помимо монет и других артефактов, найденных на нашей земле, там величественно лежит статуя Будды — самая большая в мире. Вы узнаете, как она здесь появилась. После пройдёмся по аллее Рудаки, посмотрим на Академию наук Таджикистана, здание Душанбе Плаза и дойдём до памятника Исмоили Сомони — основоположника нашего государства. За памятником расположены Дворец нации, парк Рудаки и парк Национального флага с одним из самых высоких в мире флагштоков высотой 165 м. За эту высоту флагшток был занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Расскажем вам, каким образом этот рекорд устанавливался и кем. Дойдём до знаменитой чайханы Рохат, выпьем по традиции по пиалке чая. Затем поднимемся на стелу Независимости, откуда вам откроется центр города с высоты птичьего полёта. Важная информация:
    Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Театр оперы и балета им С. Айни
    • Национальный музей древностей Таджикистана
    • Аллея Рудаки
    • Академия наук Таджикистана
    • Душанбе Плаза и дойдём до
    • Памятник Исмоили Сомони
    • Дворец нации
    • Парк Рудаки и парк Национального флага
    • Чайхана Рохат
    • Стела Независимости
    Что включено
    • Услуга гида
    Что не входит в цену
    • Входные билеты
    • Питание
    • Транспорт
    • Трансферы
    • Прочие расходы
    Место начала и завершения?
    На площади Самани
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Услуга гида
    • Экскурсия пешая
    • Входные билеты, питание, трансферы не включены
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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