Душанбе в переводе с таджикского означает понедельник. Почему город получил такое название? Узнаете на экскурсии! За полдня мы посетим главные достопримечательности столицы Таджикистана. Вы увидите самую большую статую Будды в мире, попробуете традиционный чай, поднимитесь на стелу Независимости и узнаете, сколько на самом деле человек проживает в Душанбе. Начнём экскурсию у Театра оперы и балета им С. Айни. В нём работала прима балета Малика Собирова, народный артист СССР. Театр по сей день открыт и собирает полные залы на свои представления. Недалеко расположен Национальный музей древностей Таджикистана. Помимо монет и других артефактов, найденных на нашей земле, там величественно лежит статуя Будды — самая большая в мире. Вы узнаете, как она здесь появилась. После пройдёмся по аллее Рудаки, посмотрим на Академию наук Таджикистана, здание Душанбе Плаза и дойдём до памятника Исмоили Сомони — основоположника нашего государства. За памятником расположены Дворец нации, парк Рудаки и парк Национального флага с одним из самых высоких в мире флагштоков высотой 165 м. За эту высоту флагшток был занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Расскажем вам, каким образом этот рекорд устанавливался и кем. Дойдём до знаменитой чайханы Рохат, выпьем по традиции по пиалке чая. Затем поднимемся на стелу Независимости, откуда вам откроется центр города с высоты птичьего полёта. Важная информация:

Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь.