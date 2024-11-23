Увлекательная экскурсия по Душанбе, столицы Таджикистана, за полдня покажет вам самые важные достопримечательности города. Старт у Театра оперы и балета ИМ.С. Айни, где выступала знаменитая Малика Собирова.
Далее маршрут включает посещение
Далее маршрут включает посещение
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Душанбе в переводе с таджикского означает понедельник. Почему город получил такое название? Узнаете на экскурсии! За полдня мы посетим главные достопримечательности столицы Таджикистана. Вы увидите самую большую статую Будды в мире, попробуете традиционный чай, поднимитесь на стелу Независимости и узнаете, сколько на самом деле человек проживает в Душанбе. Начнём экскурсию у Театра оперы и балета им С. Айни. В нём работала прима балета Малика Собирова, народный артист СССР. Театр по сей день открыт и собирает полные залы на свои представления. Недалеко расположен Национальный музей древностей Таджикистана. Помимо монет и других артефактов, найденных на нашей земле, там величественно лежит статуя Будды — самая большая в мире. Вы узнаете, как она здесь появилась. После пройдёмся по аллее Рудаки, посмотрим на Академию наук Таджикистана, здание Душанбе Плаза и дойдём до памятника Исмоили Сомони — основоположника нашего государства. За памятником расположены Дворец нации, парк Рудаки и парк Национального флага с одним из самых высоких в мире флагштоков высотой 165 м. За эту высоту флагшток был занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Расскажем вам, каким образом этот рекорд устанавливался и кем. Дойдём до знаменитой чайханы Рохат, выпьем по традиции по пиалке чая. Затем поднимемся на стелу Независимости, откуда вам откроется центр города с высоты птичьего полёта. Важная информация:
Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр оперы и балета им С. Айни
- Национальный музей древностей Таджикистана
- Аллея Рудаки
- Академия наук Таджикистана
- Душанбе Плаза и дойдём до
- Памятник Исмоили Сомони
- Дворец нации
- Парк Рудаки и парк Национального флага
- Чайхана Рохат
- Стела Независимости
Что включено
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Транспорт
- Трансферы
- Прочие расходы
Место начала и завершения?
На площади Самани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Услуга гида
- Экскурсия пешая
- Входные билеты, питание, трансферы не включены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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