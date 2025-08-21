Добро пожаловать в столицу Таджикистана — город, где традиции Востока переплетаются с современностью! Мы покажем вам знаковые места Душанбе, раскроем через них историю и культуру страны. Посетим Национальный музей, главную мечеть столицы и колоритный Мехргон Базар. Поговорим о династии Саманидов, таджикской архитектуре, исламе и аутентичных обычаях.
Описание экскурсии
Посещение Национального музея Таджикистана, где вы познакомитесь с богатой историей и культурным наследием страны.
Площадь Дусти и памятник Исмаилу Сомони — символ национального возрождения. Поговорим о династии Саманидов и их влиянии на регион.
Центральная мечеть Душанбе — одна из крупнейших в Центральной Азии. Обсудим роль ислама в культуре страны.
Мехргон Базар, где продаются традиционные предметы обихода, специи и деликатесы.
Дворец Навруз — настоящий шедевр таджикской архитектуры.
Монумент Независимости — бело-золотая стела с гербом Таджикистана на вершине.
Парк Рудаки — живописный зелёный уголок для отдыха и расслабления среди природы.
При желании сделаем перерыв на обед в одном из ресторанов с национальной кухней.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном минивэне Toyota Vellfire, услуги гида, питьевая вода в бутылках
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — общая сумма 663 ₽ за чел., обед, подъём на Монумент Независимости (по желанию) — 580 ₽ за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммад — Организатор в Душанбе
Провёл экскурсии для 59 туристов
Мы — команда профессионалов, которая стремится раскрыть всю красоту и уникальность Таджикистана для наших гостей. Мы гордимся своим вниманием к деталям, высокому качеству обслуживания и, конечно, дружелюбному подходу к каждомуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
21 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. За 7 часов мы объехали основные достопримечательности города, в том числе Национальный Музей, Мечеть, Смотровую площадку и многие другие. В наиболее важных местах были организованы дополнительные экскурсии со специализированными гидами, что хорошо дополнило программу. Первый рад был в Душанбе, данная экскурсия помогла провести качественное первое знакомство с городом.
Н
Наталья
20 авг 2025
19 августа 2025 года были на автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!» от туристической компании
Экскурсию проводил гид Шохрух.
Мы посетили места согласно экскурсионной программы, где Шохрух подробно рассказал о каждом месте, обратил внимание
Экскурсию проводил гид Шохрух.
Мы посетили места согласно экскурсионной программы, где Шохрух подробно рассказал о каждом месте, обратил внимание
О
Олег
4 авг 2025
Всё очень понравилось. Очень интересная и позновательная экскурсия. Красивый город, всё очень монументальное и основательное. Большое спасибо организаторам. Рекомендую данную экскурсию.
К
Кирилл
26 мая 2025
Огромное спасибо за теплый приём, солнечный Душанбэ!
Обязательно вернёмся к Вам снова!
Обязательно вернёмся к Вам снова!
