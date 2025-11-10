Душанбе — город контрастов, где древность соседствует с современностью.
На экскурсии вы прогуляетесь от площади Дусти с монументом Исмоили Сомони до тенистых парков и шумных базаров, увидите флагшток, главную мечеть Центральной Азии и многое другое. Вас ждут знакомство с историей, культурой и духом таджикской столицы.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Дусти — сердце Душанбе с монументом Исмоили Сомони, символом таджикской государственности.
- Национальный музей Таджикистана (посещение) — богатейшую коллекцию артефактов от древности до современности, включая знаменитую статую Будды в нирване.
- Ботанический сад (посещение) — живописные аллеи, экзотические растения и уголки для отдыха.
- Флагшток — один из самых высоких в мире (165 м), с гигантским полотнищем, видимым издалека.
- Театр оперы и балета им. Айни (осмотр снаружи) — центр культурной жизни, выстроенный в стиле неоклассицизма.
- Рынок «Мехргон» или «Шохмансур» (посещение) — атмосферные базары со специями, фруктами и изделиями мастеров.
- Памятник Рудаки и парк (посещение) — уютный сквер, посвящённый великому поэту, основоположнику персидской литературы.
- Улицу Рудаки — главную артерию города с магазинами, кафе и архитектурными ансамблями.
- Мечеть Хазрати Мавлоно (посещение) — самую большую в Центральной Азии, поражающую масштабами и убранством.
Вы узнаете:
- об истории Таджикистана, борьбе за независимость, последствиях гражданской войны в 1990-х годах и процессе восстановления национальной идентичности.
- связи с древними культурами и Великим шёлковым путём.
- таджикском языке и о том, как литература, поэзия и философия влияют на жизнь людей в Таджикистане.
- обрядах и традициях, праздниках и обычаях гостеприимства.
- И многом другом.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билет в национальный музей — $4 за чел., билет в ботанический сад — $2 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Шарифджон — ваша команда гидов в Душанбе
Меня зовут Шарифджон Умедов, и я работаю местным гидом в Душанбе. Я родился и вырос в Таджикистане, и мне повезло познать все богатство и многообразие моей родной страны. Я люблю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
10 ноя 2025
От души рекомендую данную экскурсию всем, кто хочет многое узнать о Таджикистане в общем и Душанбе в частности. Несколько часов пролетели очень быстро и я даже не успел заскучать. Экскурсия
Д
Дарья
27 окт 2025
Очень грамотный гид, большой объем познавательного материала. Шариф провёл экскурсию по всему Душанбе, познакомил и показал все главные достопримечательности и учëл все наши пожелания. Помог торговаться на рынке и получить
