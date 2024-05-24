1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Познакомиться с таджикской столицей в душевной компании местных жителей
«Осматривая главные достопримечательности и гуляя по аутентичным улочкам, вы узнаете, как столетие назад старинный кишлак обрел статус города и какую роль в его истории сыграл всеми любимый день недели»
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
€45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гуляем по Душанбе
Увидеть самого большого Будду, побывать в чайхане и посмотреть на город с высоты птичьего полёта
Начало: У театра оперы и балета
«За полдня мы посетим главные достопримечательности столицы Таджикистана»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€45 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная прогулка по Душанбе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$140 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 мая 2024Это одна из самых интересных и познавательных экскурсий, на которую я когда либо попадала!!!! В восторге от Душанбе и от
- ММаргарита8 мая 2024Интересная девушка-гид Азиза, помогла увидеть Душанбе глазами современного жителя, преподнесла как исторические события так и современные интересным живым языком. Легко и приятно с ней общаться.
- ВВиктор15 апреля 2024Экскурсия прошла отлично. Гуля рассказала нам много интересной информации о жизни в Таджикистане. Было очень познавательно. Посетили все объекты по программе. Рекомендуем данного гида.
- ААнна1 апреля 2024Брали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведра практически весь день. Благо,
- ООльга21 марта 2024Было интересно Рекомендую посетить экскурсию
- ККсения14 марта 2024Выражаю благодарность гиду Оризу за проведение экскурсии и прогулку по Душанбе! Ориз был все время на связи накануне, в день
- ССергей28 января 2024Очень познавательная и интересная экскурсия по Душанбе и Гисару. Гид Диловар был очень пунктуальным и знающим, и к тому же интересным собеседником. Информационный поток не прекращался в традициях советских гидов Интуриста. Спасибо за знакомство с прекрасной страной Таджикистан!
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в июне 2024
Сейчас в Душанбе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 140. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Изучение достопримечательностей города Душанбе нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Душанбе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана на русском языке