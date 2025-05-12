Отправьтесь в увлекательное путешествие из Душанбе к бирюзовому озеру Искандеркуль.
По дороге вас ждут величественные Фанские горы, загадочное Змеиное озеро и впечатляющий водопад Фан-Ниагара.
Узнайте, действительно ли Александр Великий побывал здесь, и как природа и история переплетаются в этом удивительном крае.
Гид-водитель из команды проведет вас по маршруту, раскрывая тайны местных легенд и культурного наследия
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные Фанские горы
- 💧 Бирюзовое озеро Искандеркуль
- 🌊 Водопад Фан-Ниагара
- 🐍 Таинственное Змеиное озеро
- 📜 Древние легенды и истории
- 🚗 Комфортное путешествие с гидом
Что можно увидеть
- Искандеркуль
- Змеиное озеро
- Водопад Фан-Ниагара
- Фанские горы
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Искандеркуль. Удивительное природное зеркало отражает величественные вершины Фанских гор.
- Змеиное озеро. Небольшое загадочное озеро, получившее название благодаря древним преданиям.
- Водопад Фан-Ниагара. Этот впечатляющий водопад сравнивают с Ниагарой. А со смотровой площадки открывается панорамный вид.
- Фанские горы. По пути мы встретим нетронутые горные ландшафты, которые меняются с каждым поворотом дороги.
Вы узнаете:
- Действительно ли Александр Великий побывал на озере Искандеркуль.
- Какие геологические процессы создали этот природный ландшафт.
- Как Искандеркуль влияет на туризм и сохранение природы региона.
- Какие редкие виды животных и растений обитают в Фанских горах.
- О традициях и культурном наследии местных жителей.
Организационные детали
- Поездка проходит на Hyundai H-1 starex, Honda CR-V, Land cruiser Prado или аналогичном.
- Рекомендуем взять с собой тёплую одежду (даже летом).
- Обед вы оплачиваете самостоятельно и по желанию.
- В поездке вас сопровождает гид-водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
12 мая 2025
Большое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компании из 5 человек. Наш гид Сорвон очень увлеченно рассказывал нам много интересного в пути.
Алиса
5 мая 2025
Отличный организатор, водитель-гид Довлат приехал вовремя. Довлат историк - очень интересно рассказывает, русский язык знает хорошо, с детьми ладит, водит аккуратно. Маршрут захватывающий, виды впечатляющие. 10 из 10
Ольга
14 апр 2025
Ездили сегодня с Давлатом.
Давлат был вежливым, заботливым, интересным рассказчиком, услышал все наши пожелания, машину вел аккуратно (горные дороги), безопасно. Показал нам красивые места, озеро, водопад, красивые виды, много интересных рассказов по дороге, ответы на наши вопросы, вкусно поели, вернулись в отель. Все прошло душевно, с приятной усталостью и массой красивых фотографий и впечатлений. Давлат гид опытный и профессиональный.
