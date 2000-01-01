Горнолыжный комплекс "Сафед-Дара" основан в 1976 году и предоставляет услуги по спортивному, туризму и лыжному обслуживанию. На расстоянии 50 км. от г. Душанбе.

Горный курорт «Спфед Дара» расположился на уникальном, холмистом плато на высоте 2200 метров над уровнем моря. Ясная солнечная погода, всегда свежий горный бриз делают это место идеальным для всесезонного отдыха. Захватывающий дух горный пейзаж, красивейшая синяя неба тянут вернуться сюда вновь всех, кто хоть однажды провел отдых в Сафед-Даре. Даже не похоже на Таджикистан как будто на каком то европейском лыжном. Вся инфраструктура - хороший отель, подъемники, лыжные и снегокатные трассы, кафешки.

Само слово Сафед-Дара с таджикского языка переводится как «Белое ущелье» что означает белое место.

Сафед-Дара с особым вниманием и последовательностью начал функционировать в конце 2016 года Сафед-Даре, с участием Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в новом дизайне. В этой местности сооружено множество услуг, спортивных залов и площадок расположено на площади 60 га, что одновременно имеет возможность приема до 1000 человек.

В Сафе-Даре в основном в зимние дни, а также в другие времена года предлагают туристам следующие услуги: