Описание
Горнолыжный комплекс "Сафед-Дара" основан в 1976 году и предоставляет услуги по спортивному, туризму и лыжному обслуживанию. На расстоянии 50 км. от г. Душанбе.
Горный курорт «Спфед Дара» расположился на уникальном, холмистом плато на высоте 2200 метров над уровнем моря. Ясная солнечная погода, всегда свежий горный бриз делают это место идеальным для всесезонного отдыха. Захватывающий дух горный пейзаж, красивейшая синяя неба тянут вернуться сюда вновь всех, кто хоть однажды провел отдых в Сафед-Даре. Даже не похоже на Таджикистан как будто на каком то европейском лыжном. Вся инфраструктура - хороший отель, подъемники, лыжные и снегокатные трассы, кафешки.
Само слово Сафед-Дара с таджикского языка переводится как «Белое ущелье» что означает белое место.
Сафед-Дара с особым вниманием и последовательностью начал функционировать в конце 2016 года Сафед-Даре, с участием Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в новом дизайне. В этой местности сооружено множество услуг, спортивных залов и площадок расположено на площади 60 га, что одновременно имеет возможность приема до 1000 человек.
В Сафе-Даре в основном в зимние дни, а также в другие времена года предлагают туристам следующие услуги:
- Два канатных дорог (в рас. 2000 м.);
- Лыжи;
- Коньки;
- Сноубординг;
- Лыжи и снегоход;
- Зип-лайн;
- Пейнтбол;
- Гостиница;
- Бассейн;
- Ресторан;
- Конферен-зал и другие услуги.
Программа
- 09:00 - сбор туристов из отеля г. Душанбе;
- Посещение объектов горнолыжного комплекса;
- 13:00 - обед;
- Продолжение отдыха на территории горнолыжного комплекса;
- 17:00 - завершение тура, возвращение в г. Душанбе.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Обед Сопровождающий
- Что не входит
- Услуги горнолыжного комплекса Напитки
- Алкоголь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.