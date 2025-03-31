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выезда из Душанбе просто потрясает видами: Варзобское ущелье, перевал, извилистые дороги и тоннели, ну и само озеро конечно. Дух захватывает от увиденного. Комфортабельный автомобиль, очень вежливый и доброжелательный гид. Однозначно стоит потраченных денег. Кстати, поехал в Рамадан, еще и в праздник Навруз, поэтому людей на озере было мало. Как мне сказали, позже поток туристов на озеро возрастает.