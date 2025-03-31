Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЖемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
6 апр в 08:30
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Провести день на природе и открыть красоту Фанских гор
Завтра в 08:00
5 апр в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия к Нурекскому водохранилищу через Вахдат
Насладитесь катанием на сапах на Нурекском водохранилище. Проедем через Вахдат, попробуем местные лепёшки и пообедаем на берегу
Начало: На улице Бухоро
5 апр в 15:00
12 апр в 08:30
€180 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРамис31 марта 2025Планируя поездку в Таджикистан, основным мероприятием обозначил для себя посещение озера Искандеркуль. И ни капли не пожалел. Дорога начиная с
- ЕЕлена31 марта 2025Все прошло замечательно! Путешествие-очень красочное, эмоциональное! Дети в восторге! Бобо отличный водитель, очень приятный и деликатный человек. Нам с ним было спокойно и надёжно. Благодарим организаторов и гида Бобо за прекрасную организацию поездки!
- ДДенис26 марта 2025Отличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приеду еще раз, чтобы посетить Памир.
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Душанбе в апреле 2025
Сейчас в Душанбе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 220. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Душанбе и местам Таджикистана в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана