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Прогулка в ущелье Оджук: каньон и скрытый водопад недалеко от Душанбе

Созерцательный треккинг с гидом-основателем горного клуба
Хочу помочь вам вырваться из города и за короткое время оказаться в настоящих горах.

Мы пройдём по живописному ущелью Оджук, где скалы сужаются в каньон, а в его глубине скрыт водопад Богон.

Маршрут не требует специальной подготовки, но при этом дарит ощущение полноценного горного похода — с тихими тропами, водой, камнями и красивыми видами.
5
1 отзыв
Прогулка в ущелье Оджук: каньон и скрытый водопад недалеко от Душанбе
Прогулка в ущелье Оджук: каньон и скрытый водопад недалеко от Душанбе
Прогулка в ущелье Оджук: каньон и скрытый водопад недалеко от Душанбе

Описание экскурсии

В 9:00–10:00 — выезд из Душанбе. Примерно за 30–40 минут доезжаем до начала маршрута в Варзобском ущелье (около 25 км от города).

Пешая часть начинается с пологой тропы вдоль реки Оджук. Мы идём около 2 км с небольшим набором высоты (примерно 150 м).

Далее сворачиваем в сам каньон — это узкий и очень атмосферный участок длиной примерно 150–200 м. Здесь мы идём прямо по ручью между скалами, которые постепенно сужаются. Каньон заканчивается у скальной стены, откуда падает водопад Богон — красивое место внутри ущелья.

После осмотра водопада мы возвращаемся обратно. По пути делаем остановку у реки: можно перекусить, попить чай или кофе, а в тёплое время года — искупаться.

При желании и наличии сил можем продолжить прогулку ко второму водопаду.

Маршрут доступен практически в любое время года и по-разному раскрывается в каждом сезоне.

Организационные детали

  • Маршрут лёгкий и комфортный, не требует специальной подготовки и подходит большинству людей
  • Перед выходом я объясняю особенности маршрута и правила безопасности. На маршруте важно соблюдать рекомендации гида, особенно на участках у воды, на камнях и в каньоне
  • В стоимость входит трансфер на Toyota RAV4 до начала маршрута и обратно, чай или кофе на природе
  • Можно провести поход для большего количества участников — за доплату заказывается дополнительный транспорт

Важно

  • Уважайте местные традиции: предпочтительна сдержанная одежда
  • При фотографировании местных жителей рекомендуется сначала спросить разрешение

Дополнительные расходы (по запросу)

  • Аренда снаряжения:
    — треккинговые палки — $10
    — сидушка (туристическая складная) — $5
    — рюкзак — $15
  • Питание
    — организация обеда на маршруте — $30 для группы 1–3 человека
    — при большем количестве — +$10 за каждого дополнительного участника

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места жительства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Темур
Темур — ваш гид в Душанбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я горный гид и основатель горного клуба. Посетил более 90 стран, но главное место силы нашёл в родных горах Таджикистана. Живу в Душанбе и много лет хожу по горам, особенно в
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районах вокруг Душанбе и Варзоба. Хорошо знаю как популярные, так и менее известные маршруты: ущелья, водопады, каньоны, панорамные тропы и дикие горные уголки, куда редко попадают обычные туристы. Мой формат — небольшие группы и индивидуальные маршруты без спешки и суеты. Мне важно не просто провести человека по тропе, а показать настоящую природу Таджикистана, помочь почувствовать горы и выбрать маршрут под уровень подготовки и интересы гостей. Я организую пешие походы, выезды на природу, гастропоходы и другие живые маршруты. Для меня это не просто работа, а образ жизни, которым хочется делиться с людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Поход удался несмотря на дождик. Темур опытный путешественник, хорошо знает местность, чтт дает возможность вносить корректировки на маршруте в соответствии с погодными условиями и подготоваой участников. Изюминкой похода стала вылазка к водопаду по руслу ручья) Маршрут несложный и живомисный. Вернулись с отличным настроением.
Поход удался несмотря на дождик. Темур опытный путешественник, хорошо знает местность, чтт дает возможность вносить корректировки
Поход удался несмотря на дождик. Темур опытный путешественник, хорошо знает местность, чтт дает возможность вносить корректировки
Поход удался несмотря на дождик. Темур опытный путешественник, хорошо знает местность, чтт дает возможность вносить корректировки
Поход удался несмотря на дождик. Темур опытный путешественник, хорошо знает местность, чтт дает возможность вносить корректировки
Темур
Темур
Ответ организатора:
Сергей, большое спасибо за такой отзыв! 🙏

Очень рад, что поход вам понравился несмотря на дождливую погоду. Иногда именно такие условия
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делают горы особенно атмосферными и живыми 🙂

С вами было очень комфортно идти — отличный настрой и правильное отношение к походу 👍

Ну и вылазка по руслу к водопаду действительно получилась отдельной маленькой экспедицией 😄

Буду рад снова увидеть вас в Таджикистане и показать ещё много красивых мест!

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