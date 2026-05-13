В 9:00–10:00 — выезд из Душанбе. Примерно за 30–40 минут доезжаем до начала маршрута в Варзобском ущелье (около 25 км от города).
Пешая часть начинается с пологой тропы вдоль реки Оджук. Мы идём около 2 км с небольшим набором высоты (примерно 150 м).
Далее сворачиваем в сам каньон — это узкий и очень атмосферный участок длиной примерно 150–200 м. Здесь мы идём прямо по ручью между скалами, которые постепенно сужаются. Каньон заканчивается у скальной стены, откуда падает водопад Богон — красивое место внутри ущелья.
После осмотра водопада мы возвращаемся обратно. По пути делаем остановку у реки: можно перекусить, попить чай или кофе, а в тёплое время года — искупаться.
При желании и наличии сил можем продолжить прогулку ко второму водопаду.
Маршрут доступен практически в любое время года и по-разному раскрывается в каждом сезоне.
Организационные детали
Маршрут лёгкий и комфортный, не требует специальной подготовки и подходит большинству людей
Перед выходом я объясняю особенности маршрута и правила безопасности. На маршруте важно соблюдать рекомендации гида, особенно на участках у воды, на камнях и в каньоне
В стоимость входит трансфер на Toyota RAV4 до начала маршрута и обратно, чай или кофе на природе
Можно провести поход для большего количества участников — за доплату заказывается дополнительный транспорт
Важно
Уважайте местные традиции: предпочтительна сдержанная одежда
При фотографировании местных жителей рекомендуется сначала спросить разрешение
Питание — организация обеда на маршруте — $30 для группы 1–3 человека — при большем количестве — +$10 за каждого дополнительного участника
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места жительства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Темур — ваш гид в Душанбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я горный гид и основатель горного клуба. Посетил более 90 стран, но главное место силы нашёл в родных горах Таджикистана.
Живу в Душанбе и много лет хожу по горам, особенно в читать дальшеуменьшить
районах вокруг Душанбе и Варзоба. Хорошо знаю как популярные, так и менее известные маршруты: ущелья, водопады, каньоны, панорамные тропы и дикие горные уголки, куда редко попадают обычные туристы.
Мой формат — небольшие группы и индивидуальные маршруты без спешки и суеты. Мне важно не просто провести человека по тропе, а показать настоящую природу Таджикистана, помочь почувствовать горы и выбрать маршрут под уровень подготовки и интересы гостей.
Я организую пешие походы, выезды на природу, гастропоходы и другие живые маршруты. Для меня это не просто работа, а образ жизни, которым хочется делиться с людьми.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Поход удался несмотря на дождик. Темур опытный путешественник, хорошо знает местность, чтт дает возможность вносить корректировки на маршруте в соответствии с погодными условиями и подготоваой участников. Изюминкой похода стала вылазка к водопаду по руслу ручья) Маршрут несложный и живомисный. Вернулись с отличным настроением.
Темур
Ответ организатора:
Сергей, большое спасибо за такой отзыв! 🙏
Очень рад, что поход вам понравился несмотря на дождливую погоду. Иногда именно такие условия читать дальшеуменьшить
делают горы особенно атмосферными и живыми 🙂
С вами было очень комфортно идти — отличный настрой и правильное отношение к походу 👍
Ну и вылазка по руслу к водопаду действительно получилась отдельной маленькой экспедицией 😄
Буду рад снова увидеть вас в Таджикистане и показать ещё много красивых мест!
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