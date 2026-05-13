Хочу помочь вам вырваться из города и за короткое время оказаться в настоящих горах. Мы пройдём по живописному ущелью Оджук, где скалы сужаются в каньон, а в его глубине скрыт водопад Богон. Маршрут не требует специальной подготовки, но при этом дарит ощущение полноценного горного похода — с тихими тропами, водой, камнями и красивыми видами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В 9:00–10:00 — выезд из Душанбе. Примерно за 30–40 минут доезжаем до начала маршрута в Варзобском ущелье (около 25 км от города).

Пешая часть начинается с пологой тропы вдоль реки Оджук. Мы идём около 2 км с небольшим набором высоты (примерно 150 м).

Далее сворачиваем в сам каньон — это узкий и очень атмосферный участок длиной примерно 150–200 м. Здесь мы идём прямо по ручью между скалами, которые постепенно сужаются. Каньон заканчивается у скальной стены, откуда падает водопад Богон — красивое место внутри ущелья.

После осмотра водопада мы возвращаемся обратно. По пути делаем остановку у реки: можно перекусить, попить чай или кофе, а в тёплое время года — искупаться.

При желании и наличии сил можем продолжить прогулку ко второму водопаду.

Маршрут доступен практически в любое время года и по-разному раскрывается в каждом сезоне.

Организационные детали

Маршрут лёгкий и комфортный, не требует специальной подготовки и подходит большинству людей

Перед выходом я объясняю особенности маршрута и правила безопасности. На маршруте важно соблюдать рекомендации гида, особенно на участках у воды, на камнях и в каньоне

В стоимость входит трансфер на Toyota RAV4 до начала маршрута и обратно, чай или кофе на природе

Можно провести поход для большего количества участников — за доплату заказывается дополнительный транспорт

Важно

Уважайте местные традиции: предпочтительна сдержанная одежда

При фотографировании местных жителей рекомендуется сначала спросить разрешение

Дополнительные расходы (по запросу)