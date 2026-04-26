Сафед-Дара — популярный горнолыжный курорт недалеко от Душанбе, расположенный в живописном ущелье Варзоб, идеально подходящий для однодневного отдыха на природе.
Гости смогут насладиться катанием на лыжах и тюбингах, а также сделать красивые фотографии на смотровых площадках с видом на заснеженные горы.
Гости смогут насладиться катанием на лыжах и тюбингах, а также сделать красивые фотографии на смотровых площадках с видом на заснеженные горы.
Описание экскурсииГорнолыжный курорт Сафед-Дара: активные приключения на природе Сафед-Дара — популярный горнолыжный курорт недалеко от Душанбе, расположенный в живописном ущелье Варзоб. Это идеальное место для однодневного отдыха на природе, активных развлечений и наслаждения свежим горным воздухом. Во время тура гости смогут насладиться заснеженными пейзажами, сделать красивые фотографии и прогуляться по территории курорта, погружаясь в атмосферу зимнего отдыха в горах Таджикистана. По желанию доступны катание на лыжах, тюбингах и другие зимние активности, что делает этот тур подходящим как для друзей и семей, так и для индивидуальных путешественников, которые хотят провести день активно и с комфортом. Ущелье Варзоб предлагает живописную горную дорогу с панорамными видами, реками и склонами, а сам горнолыжный курорт Сафед-Дара представляет собой современную зону зимнего отдыха с подъёмниками и трассами. На курорте есть смотровые площадки, которые предоставляют отличные точки для фотографий с видом на заснеженные горы, а также зоны отдыха, где можно расслабиться, прогуляться и насладиться зимними развлечениями. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех любителей зимнего отдыха!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Варзоб
- Горнолыжный курорт Сафед-Дара
- Смотровые площадки Сафед-Дара
- Зоны отдыха курорта
Что включено
- Трансфер
- Гид
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
- Катание на коньках / лыжах и т.д.
Место начала и завершения?
Душанбе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
$220 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.