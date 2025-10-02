Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Приглашаем уехать из шумного Душанбе к озеру Искандеркуль, водопадам и пейзажам, которых не найти в обычных путеводителях.
Здесь вы ощутите гармонию абсолютной тишины, нарушаемую лишь плеском кристально чистой воды, и пройдёте по тропам, где природа раскрывается во всей своей первозданной мощи.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Душанбе
Комфортабельный транспорт заберёт вас от вашей гостиницы. По пути к озеру Искандеркуль гид погрузит вас в историю и географию Согдийской области, расскажет о традициях местных жителей и уникальности этого региона. Время в пути — идеальная возможность настроиться на предстоящее путешествие.
11:00 — озеро Искандеркуль
Прибытие к жемчужине Фанских гор. Вас встретит бирюзовая гладь воды, отражающая лесные склоны и скалистые утёсы. Здесь гид поделится древними легендами, у вас будет время сделать фотографии и просто полюбоваться мощью и красотой этого места.
12:30 — Змеиное озеро
Своей причудливой формой и невероятной прозрачностью воды озеро создаёт идеальные условия для запоминающихся кадров и неспешных прогулок по его берегу. Здесь мы планируем провести около часа.
13:45 — Пять родников
Вы сможете попробовать чистейшую ледниковую воду прямо из земли и на несколько минут замереть, наслаждаясь абсолютной тишиной гор. Остановка займёт примерно 45 минут.
14:45 — исследование пещеры
Короткая, но увлекательная экскурсия к геологическому чуду — пещере с причудливыми природными образованиями.
16:00 — обед на природе
Мы организуем для вас лёгкий и вкусный обед (включён в стоимость) в одном из самых живописных уголков маршрута. Это время, чтобы восстановить силы, поделиться первыми впечатлениями и насладиться едой на свежем горном воздухе.
17:00 — выезд в Душанбе
По дороге гид поможет подвести итоги дня, ответит на ваши вопросы и поделится заключительными интересными фактами и историями о крае.
19:30 — прибытие в Душанбе
Указанное время является ориентировочным и может незначительно корректироваться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе
В стоимость включён обед на одного человека
Желательно взять с собой свою питьевую воду и лёгкий перекус
Маршрут подходит для участников с базовой физической подготовкой
Дети (0+) допускаются только в сопровождении родителей
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мухаммад — Организатор в Душанбе
Провёл экскурсии для 59 туристов
Мы — команда профессионалов, которая стремится раскрыть всю красоту и уникальность Таджикистана для наших гостей. Мы гордимся своим вниманием к деталям, высокому качеству обслуживания и, конечно, дружелюбному подходу к каждому читать дальше
гостю. Предлагаем разнообразные экскурсии: от культурных и исторических до приключенческих в самых удалённых уголках страны, включая знаменитый Памир. Наши гиды — настоящие знатоки страны, которые с удовольствием поделятся своими знаниями, а также обеспечат комфорт и безопасность в ходе всего путешествия. Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать Таджикистан, ощутить его гостеприимство и незабываемую атмосферу!
Отзывы и рейтинг
А
Анвар
2 окт 2025
Очень понравилось, вежливый, отзывчивый, опытный водитель Ифтихор. Поездка комфортная. Озеро потрясающей красоты, виды Фанских гор никого не оставят равнодушным, всем советуем.