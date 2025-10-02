Приглашаем уехать из шумного Душанбе к озеру Искандеркуль, водопадам и пейзажам, которых не найти в обычных путеводителях. Здесь вы ощутите гармонию абсолютной тишины, нарушаемую лишь плеском кристально чистой воды, и пройдёте по тропам, где природа раскрывается во всей своей первозданной мощи.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Душанбе

Комфортабельный транспорт заберёт вас от вашей гостиницы. По пути к озеру Искандеркуль гид погрузит вас в историю и географию Согдийской области, расскажет о традициях местных жителей и уникальности этого региона. Время в пути — идеальная возможность настроиться на предстоящее путешествие.

11:00 — озеро Искандеркуль

Прибытие к жемчужине Фанских гор. Вас встретит бирюзовая гладь воды, отражающая лесные склоны и скалистые утёсы. Здесь гид поделится древними легендами, у вас будет время сделать фотографии и просто полюбоваться мощью и красотой этого места.

12:30 — Змеиное озеро

Своей причудливой формой и невероятной прозрачностью воды озеро создаёт идеальные условия для запоминающихся кадров и неспешных прогулок по его берегу. Здесь мы планируем провести около часа.

13:45 — Пять родников

Вы сможете попробовать чистейшую ледниковую воду прямо из земли и на несколько минут замереть, наслаждаясь абсолютной тишиной гор. Остановка займёт примерно 45 минут.

14:45 — исследование пещеры

Короткая, но увлекательная экскурсия к геологическому чуду — пещере с причудливыми природными образованиями.

16:00 — обед на природе

Мы организуем для вас лёгкий и вкусный обед (включён в стоимость) в одном из самых живописных уголков маршрута. Это время, чтобы восстановить силы, поделиться первыми впечатлениями и насладиться едой на свежем горном воздухе.

17:00 — выезд в Душанбе

По дороге гид поможет подвести итоги дня, ответит на ваши вопросы и поделится заключительными интересными фактами и историями о крае.

19:30 — прибытие в Душанбе

Указанное время является ориентировочным и может незначительно корректироваться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.

Организационные детали