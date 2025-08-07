Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
«Вы полюбуетесь завораживающими видами на Фанские горы, увидите озеро, в котором кишат змеи, отыщите послание от путешественника Алексея Федченко и сделаете отличные кадры под струями 43-метрового водопада»
Завтра в 08:30
7 сен в 08:30
€206 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборК бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
«Удивительное природное зеркало отражает величественные вершины Фанских гор»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Алоуддин: озёра цвета неба
Ощутить магию гор и насладиться невероятными пейзажами в поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
«Вы услышите о редкой флоре и фауне региона и узнаете, почему Фанские горы называют «сердцем туристического Таджикистана»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 06:30
€520 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел7 августа 2025Озеро красивое! Но больше понравилась даже дорога к нему от Душанбе: горные серпантины, панорамные виды, туннели (местами совсем не освещаемые).
- ЮЮлия4 августа 2025Замечательная поездка по живописной местности, среди прекрасных гор и разноцветных рек. Особенно впечатлило озеро Искандеркуль в Айнийском районе. Там расположена
- ММилана21 июля 2025Очень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двух автомобилях, компанией девушек из 6 человек. Спасибо организаторам!!!
- ССергей5 июля 2025Поездка прошла очень хорошо!
Во время поездки можно хорошо узнать природные особенности Таджикистана. Было очень красочно, красиво и эмоционально.
Бобо отличный водитель и гид. Отвечал на все наши вопросы, шел на встречу пожеланиям. Поездка прошла гладко, без эксцессов. Рекомендуем.
- ССергей18 июня 2025Экскурсия на озеро Искандеркуль была замечательная и наполненная прекрасными эмоциями. Было приятно и внимание уделëнное нам организаторами. Отдельное огромное спасибо
- ЕЕлена19 мая 2025Отличная экскурсия, замечательная природа Таджикистана! Спасибо водителю-гиду Бобо! Рекомендуем!!!
- ААнастасия18 мая 2025Отличная экскурсия!
Захватывающая дорога, невероятное озеро и природа☺️
Отдельное спасибо гиду Хоким — узнали много нового про Таджикистан 🇹🇯
- ААлена12 мая 2025Большое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компании из 5 человек. Наш
- ТТАТЬЯНА6 мая 2025Все было супер, отдохнули, искупались и насладились красотой. а водитель - Акрам - асс и очень внимательный и обходительный.
- ААлиса5 мая 2025Отличный организатор, водитель-гид Довлат приехал вовремя. Довлат историк - очень интересно рассказывает, русский язык знает хорошо, с детьми ладит, водит аккуратно. Маршрут захватывающий, виды впечатляющие. 10 из 10
- ООльга14 апреля 2025Ездили сегодня с Давлатом.
Давлат был вежливым, заботливым, интересным рассказчиком, услышал все наши пожелания, машину вел аккуратно (горные дороги), безопасно. Показал
- ДДарья6 апреля 2025Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь. Невероятно красивые места! Обязательно сходите к водопаду.
- РРамис31 марта 2025Планируя поездку в Таджикистан, основным мероприятием обозначил для себя посещение озера Искандеркуль. И ни капли не пожалел. Дорога начиная с
- ЕЕлена31 марта 2025Все прошло замечательно!
Путешествие-очень красочное, эмоциональное! Дети в восторге!
Бобо отличный водитель, очень приятный и деликатный человек.
Нам с ним было спокойно и надёжно.
Благодарим организаторов и гида Бобо за прекрасную организацию поездки!
- ДДенис26 марта 2025Отличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приеду еще раз, чтобы посетить Памир.
- ЕЕвгений21 октября 2024Очень достойная экскурсия. Великолепные горы, пейзажи, водопад, горные реки, озера. Природа безумно понравилась. Всем советуем эту поездку.
- ТТатьяна23 сентября 2024Желательно больше информации по всему маршруту о том, что по пути следования находится, месторождения, горнолыжная база и т. д. в целом все прошло хорошо.
- ТТатьяна18 сентября 2024Мы ездили на экскурсию с гидом Али. Просто потрясающе!!! И горы и озера и водопад и сам гид. Очень интересно
- ДДиана21 июля 2024Поездка прошла на отлично. Без каких либо проблем и нюансов. Наш гид Бобо, прекрасно провел экскурсию, а так же показал несколько классных мест для чудесных фотографий. Всё понравилось.
- ЕЕкатерина19 июня 2024Очень интересная экскурсия к озеру. По дороге остановились полюбоваться видами перевала. Посетили пещеру Македонского, прошли к водопаду, Змеиному озеру. Озеро
