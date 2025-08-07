Мои заказы

Экскурсии к горам Душанбе

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Душанбе на русском языке, цены от €206. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
На машине
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
«Вы полюбуетесь завораживающими видами на Фанские горы, увидите озеро, в котором кишат змеи, отыщите послание от путешественника Алексея Федченко и сделаете отличные кадры под струями 43-метрового водопада»
Завтра в 08:30
7 сен в 08:30
€206 за всё до 3 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
«Удивительное природное зеркало отражает величественные вершины Фанских гор»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Алоуддин: озёра цвета неба
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Алоуддин: озёра цвета неба
Ощутить магию гор и насладиться невероятными пейзажами в поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
«Вы услышите о редкой флоре и фауне региона и узнаете, почему Фанские горы называют «сердцем туристического Таджикистана»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 06:30
€520 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    7 августа 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Озеро красивое! Но больше понравилась даже дорога к нему от Душанбе: горные серпантины, панорамные виды, туннели (местами совсем не освещаемые).
    В самых красивых местах были остановки, даже без просьб с моей стороны. Само озеро Искандеркуль, к сожалению, не удалось осмотреть со всех сторон - не знаю, возможно ли это в принципе. Ехать к озеру лучше в будние дни, т. к. в выходные туда едет много жителей Душанбе. Но надо помнить, что понедельник - санитарный день, да, и на озере тоже: не ко всем местам можно попасть, потому что они находятся на территориях турбаз, санаториев, домов отдыха, у которых в понедельник тот самый санитарный день. Недалеко от озера есть красивый водопад: виден только сбоку, но шум воды впечатляет. В целом - красивая поездка, если у вас есть свободный день в Душанбе.

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Замечательная поездка по живописной местности, среди прекрасных гор и разноцветных рек. Особенно впечатлило озеро Искандеркуль в Айнийском районе. Там расположена
    единственная на озере туристическая база Искандаркуль на которой можно отдохнуть, полюбоваться прекрасными видами гор над изумрудной гладью.
    Благодарность водителю Акраму за профессионализм и организатору Оризу за оперативную обратную связь.

    Замечательная поездка по живописной местности, среди прекрасных гор и разноцветных рек. Особенно впечатлило озеро Искандеркуль в
  • М
    Милана
    21 июля 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Очень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двух автомобилях, компанией девушек из 6 человек. Спасибо организаторам!!!
    Очень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двух автомобилях, компанией девушек из 6 человек. Спасибо организаторам!!!
  • С
    Сергей
    5 июля 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Поездка прошла очень хорошо!
    Во время поездки можно хорошо узнать природные особенности Таджикистана. Было очень красочно, красиво и эмоционально.
    Бобо отличный водитель и гид. Отвечал на все наши вопросы, шел на встречу пожеланиям. Поездка прошла гладко, без эксцессов. Рекомендуем.
    Поездка прошла очень хорошо!
  • С
    Сергей
    18 июня 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Экскурсия на озеро Искандеркуль была замечательная и наполненная прекрасными эмоциями. Было приятно и внимание уделëнное нам организаторами. Отдельное огромное спасибо
    нашему гиду Хокиму, очень много рассказал о жизни Таджикистана, поддерживал нас на протижении всего маршрута и очень старался,чтобы мы почувствовали гостеприимство Таджикистана.

    Экскурсия на озеро Искандеркуль была замечательная и наполненная прекрасными эмоциями. Было приятно и внимание уделëнное нам организаторами. Отдельное огромное спасибо
  • Е
    Елена
    19 мая 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Отличная экскурсия, замечательная природа Таджикистана! Спасибо водителю-гиду Бобо! Рекомендуем!!!
  • А
    Анастасия
    18 мая 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Отличная экскурсия!
    Захватывающая дорога, невероятное озеро и природа☺️
    Отдельное спасибо гиду Хоким — узнали много нового про Таджикистан 🇹🇯
    Отличная экскурсия!
  • А
    Алена
    12 мая 2025
    К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
    Большое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компании из 5 человек. Наш
    гид Сорвон очень увлеченно рассказывал нам много интересного в пути. Несмотря на горные дороги ехали очень аккуратно и комфортно. Не только озеро и водопад было интересно посмотреть, но и на протяжении всей дороги было красиво и любопытно наблюдать за горными пейзажами и местными жителями. Спасибо за хорошие впечатления!

    Большое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компании из 5 человек. Наш
  • Т
    ТАТЬЯНА
    6 мая 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Все было супер, отдохнули, искупались и насладились красотой. а водитель - Акрам - асс и очень внимательный и обходительный.
  • А
    Алиса
    5 мая 2025
    К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
    Отличный организатор, водитель-гид Довлат приехал вовремя. Довлат историк - очень интересно рассказывает, русский язык знает хорошо, с детьми ладит, водит аккуратно. Маршрут захватывающий, виды впечатляющие. 10 из 10
    Отличный организатор, водитель-гид Довлат приехал вовремя. Довлат историк - очень интересно рассказывает, русский язык знает хорошо, с детьми ладит, водит аккуратно. Маршрут захватывающий, виды впечатляющие. 10 из 10
  • О
    Ольга
    14 апреля 2025
    К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
    Ездили сегодня с Давлатом.
    Давлат был вежливым, заботливым, интересным рассказчиком, услышал все наши пожелания, машину вел аккуратно (горные дороги), безопасно. Показал
    нам красивые места, озеро, водопад, красивые виды, много интересных рассказов по дороге, ответы на наши вопросы, вкусно поели, вернулись в отель. Все прошло душевно, с приятной усталостью и массой красивых фотографий и впечатлений. Давлат гид опытный и профессиональный.

    Ездили сегодня с Давлатом.
  • Д
    Дарья
    6 апреля 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь. Невероятно красивые места! Обязательно сходите к водопаду.
    Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь. Невероятно красивые места! Обязательно сходите к водопаду.
  • Р
    Рамис
    31 марта 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Планируя поездку в Таджикистан, основным мероприятием обозначил для себя посещение озера Искандеркуль. И ни капли не пожалел. Дорога начиная с
    выезда из Душанбе просто потрясает видами: Варзобское ущелье, перевал, извилистые дороги и тоннели, ну и само озеро конечно. Дух захватывает от увиденного. Комфортабельный автомобиль, очень вежливый и доброжелательный гид. Однозначно стоит потраченных денег. Кстати, поехал в Рамадан, еще и в праздник Навруз, поэтому людей на озере было мало. Как мне сказали, позже поток туристов на озеро возрастает.

  • Е
    Елена
    31 марта 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Все прошло замечательно!
    Путешествие-очень красочное, эмоциональное! Дети в восторге!
    Бобо отличный водитель, очень приятный и деликатный человек.
    Нам с ним было спокойно и надёжно.
    Благодарим организаторов и гида Бобо за прекрасную организацию поездки!
  • Д
    Денис
    26 марта 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Отличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приеду еще раз, чтобы посетить Памир.
    Отличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приеду еще раз, чтобы посетить Памир.
  • Е
    Евгений
    21 октября 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Очень достойная экскурсия. Великолепные горы, пейзажи, водопад, горные реки, озера. Природа безумно понравилась. Всем советуем эту поездку.
  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Желательно больше информации по всему маршруту о том, что по пути следования находится, месторождения, горнолыжная база и т. д. в целом все прошло хорошо.
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Мы ездили на экскурсию с гидом Али. Просто потрясающе!!! И горы и озера и водопад и сам гид. Очень интересно
    и познавательно. Али отличный рассказчик и собеседник. Мы узнали много нового. По дороге виды на горы это нечто! Они такие разные и даже разноцветные! Озеро лазурное. Чистое. Очень красивое. Спасибо огромное Али за прекрасный день!!! и отдельное спасибо водителю. К сожалению, не спросила его имя. Это асс своего дела. Так аккуратно и деликатно и в то же время быстро ездить- это большое мастерство!!! С ним совсем не страшно, хотя горные дороги - это нечто! (организаторы, добавьте пжлст имя водителя) … от всей души Всем советую съездить. Насладиться красотой природы, надышаться горным воздухом, почувствовать адреналин, стоя на решетке над/рядом с водопадом или взбираясь на высокие камни для фото. Хотела добавить фото этой красоты, но к сожалению не получилось. Поезжайте сами… не пожалеете!!!

  • Д
    Диана
    21 июля 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Поездка прошла на отлично. Без каких либо проблем и нюансов. Наш гид Бобо, прекрасно провел экскурсию, а так же показал несколько классных мест для чудесных фотографий. Всё понравилось.
    Поездка прошла на отлично. Без каких либо проблем и нюансов. Наш гид Бобо, прекрасно провел экскурсию, а так же показал несколько классных мест для чудесных фотографий. Всё понравилось.
  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Очень интересная экскурсия к озеру. По дороге остановились полюбоваться видами перевала. Посетили пещеру Македонского, прошли к водопаду, Змеиному озеру. Озеро
    Искандеркуль очень холодное, красивые пейзажи. Гид Бобо очень вежливый, коммуникабельный, знает историю своей Родины. Очень довольна, рекомендую! Огромное спасибо и процветания!

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
  2. К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
  3. Алоуддин: озёра цвета неба
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в сентябре 2025
Сейчас в Душанбе в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 206 до 520. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Горы», 34 ⭐ отзыва, цены от €206. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь