читать дальше

Самарканду. Мы искренне любим своё дело, и каждое путешествие для нас — это возможность поделиться историей, культурой и красотой нашего края. Наши экскурсии проходят в тёплой и дружеской атмосфере, с вниманием к деталям и настоящей радостью от общения с людьми. Туризм в Таджикистане только начинает активно развиваться, и мы можем сказать, что наша команда — одна из первых, кто стал заниматься этим профессионально. Наша миссия — разрушить стереотипы и показать гостям, что Таджикистан — богатая культурой страна и одна из древнейших в Центральной Азии. Её главным достоинством является гостеприимство, которого не встретишь больше нигде. Кроме того, мы стремимся познакомить путешественников с природными богатствами нашей страны: величественными горами — самыми высокими во всём постсоветском пространстве, а также озёрами невероятной красоты, которые невозможно описать словами, их нужно увидеть своими глазами.