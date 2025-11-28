Озеро Искандеркуль находится на высоте более 2200 метров и завораживает красотой.
Легенды связывают его с именем Александра Македонского, а волшебные мифы словно оживают среди величественных пейзажей и в шуме грандиозного водопада.
Мы позаботимся о вашем комфорте в долгом путешествии, а по пути расскажем о жизни в таджикских кишлаках и местных традициях.
Легенды связывают его с именем Александра Македонского, а волшебные мифы словно оживают среди величественных пейзажей и в шуме грандиозного водопада.
Мы позаботимся о вашем комфорте в долгом путешествии, а по пути расскажем о жизни в таджикских кишлаках и местных традициях.
Описание экскурсии
- Дорога в сердце Фанских гор: тоннель «Истиклол» и виды на реки, горные кишлаки и зелёные луга
- Прогулка по озеру Искандеркуль и пещера Буцефала — место легенд о верном коне Александра Македонского
- Панджчашма — пять родников, которые сливаются в реку и питают озеро
- Змеиное озеро — тёплый сосед Искандеркуля с уникальной экосистемой
- Фанская Ниагара — 43-метровый водопад
Вы узнаете:
- как живут в горных кишлаках, какие традиции сохраняют и чем занимаются
- как возник тоннель «Истиклол» — ворота в Фанские горы
- какие легенды связаны с озером
Ориентировочный тайминг поездки:
9:00 — выезд из Душанбе
12:00 — прибытие к озеру Искандеркуль, остановка у пещеры Буцефала
12:30 — посещение пяти родников
13:00–14:30 — обед и отдых на берегу озера
14:30 — прогулка к Змеиному озеру
15:00 — поход к водопаду Фанская Ниагара
17:00 — выезд в Душанбе
20:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка проходит на Toyota Сorolla, Lexus RX 350, Hyundai Grand Starex — в зависимости от количества человек. Для каждого путешественника в машине будет бутылка воды
- Билеты на озеро Искандеркуль включены в стоимость. Дополнительно оплачивается обед — около $15 за чел, а также по желанию прогулка на катере — $50 за 20 минут
- Экскурсию можно провести для большего количества участников — условия согласуем в переписке
- Ограничений по возрасту и физической подготовке нет, но мы не рекомендуем её людям с заболеваниями, которые могут обостриться при подъёме в горы (высокое давление, проблемы с сердцем и прочие)
- В поездке вас будет сопровождать русскоязычный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хуршед — ваша команда гидов в Душанбе
Я работаю в сфере туризма с 2019 года. С 2021 года у меня есть собственная команда профессиональных гидов из 4 человек, которые проводят экскурсии по всему Таджикистану, а также по
Входит в следующие категории Душанбе
Похожие экскурсии из Душанбе
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
8085 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
21 509 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Алауддин: озёра цвета неба
Ощутить магию гор и насладиться невероятными пейзажами в поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:30
29 ноя в 06:30
40 839 ₽ за всё до 4 чел.