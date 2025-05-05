Погрузитесь в магию ночного Чайнатауна — места, где культура и история сплетаются в невероятный калейдоскоп ярких впечатлений.
В этом туре я проведу вас по живописным улицам и уникальным уголкам, которые обычно скрыты от глаз туристов.
Здесь каждая деталь расскажет свою историю, а местные ароматы и виды оставят незабываемое впечатление.
Время начала: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Важная информация: Дополнительные расходы: ужин в китайском кафе — в среднем 600–700 бат/чел.
Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 15:00 по местному времени.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пак Кхлонг Талат
- Скайпарк
- Китайский рынок
- Яоварат-роуд
- Ворота Чайнатауна
- Пешеходная улица Онг Анг
- Талат Ной
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ужин в Китайском ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Цветочный рынок Пак Кхлонг Талат
Завершение: Талат Ной
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 15:00 по местному времени.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Дополнительные расходы: ужин в китайском кафе - в среднем 600-700 бат/чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Н
Надежда
5 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид Дмитрий провел для нас увлекательную, интересную (5-ть часов пролетели,как один миг) и очень познавательную прогулку, не только по выбранной теме,но и еще по ряду отвлеченных тем о жизни в Тайланде. И Гида, и экскурсию,однозначно, рекомендую.
Дмитрий эрудированный, корректный, пунктуальный,внимательный к просьбам туристов, много знающий остране и ее укладе, с чувством юмора 👍
Входит в следующие категории Бангкока
