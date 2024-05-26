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я прилетела, меня сразу встретил милый парень, который помог с чемоданами и провёл меня через отдельную линию для фаст-трека. Очереди вообще не было, и я быстренько прошла контроль безопасности и паспортный контроль. Особенно хочу сказать спасибо персоналу. Они были такие внимательные и помогли сориентироваться в аэропорту. Всё заняло буквально пару минут, и я быстрее добралась до зоны отдыха. Эта услуга прям спасение для тех, кто не любит стоять в очередях или если у вас мало времени. Очень рекомендую всем, кто хочет сделать своё путешествие поприятнее и побыстрее.