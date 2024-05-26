Ночные прогулки и экскурсии Бангкока

Найдено 7 экскурсий в категории «Ночные» в Бангкоке, цены от $30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
169 отзывов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
🚶 Пешая
Билеты
30 минут
1 отзыв
Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
Не теряйте время в очередях! Наслаждайтесь комфортом в бизнес-зале или воспользуйтесь услугой фаст трек в аэропорту Суварнабхуми
Начало: В аэропорту Суварнабхуми
Завтра в 20:15
10 июня в 00:00
$30 за билет
Ночной Бангкок
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
Начало: В вашем отеле
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
от $220 за всё до 3 чел.
Вечерний Бангкок на тук-туке
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от $250 за всё до 3 чел.
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
Погрузитесь в мир адреналина и стиля в мужской компании! Стрельба, тайский бокс и ночная жизнь Бангкока ждут вас
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от $299 за всё до 8 чел.
Бангкок: приключения в городе ангелов
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека
Некультурная жизнь ночного Бангкока (18+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Некультурная жизнь ночного Бангкока (18+)
Заглянуть на тёмную сторону города, чтобы потом рассказывать друзьям тако-о-ое
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$230 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кира
    26 мая 2024
    Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
    Воспользовалась услугой фаст-трек в аэропорту Бангкока, и осталась ооочень довольна! С этой услугой все формальности прошла быстренько и без напряга. Когда
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    я прилетела, меня сразу встретил милый парень, который помог с чемоданами и провёл меня через отдельную линию для фаст-трека. Очереди вообще не было, и я быстренько прошла контроль безопасности и паспортный контроль. Особенно хочу сказать спасибо персоналу. Они были такие внимательные и помогли сориентироваться в аэропорту. Всё заняло буквально пару минут, и я быстрее добралась до зоны отдыха. Эта услуга прям спасение для тех, кто не любит стоять в очередях или если у вас мало времени. Очень рекомендую всем, кто хочет сделать своё путешествие поприятнее и побыстрее.

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Очень интересно и нестандартно - действительно, формат "прогулка с другом"! Время пролетело незаметно! Не смотря на длинную прогулку, не устали. Отличные впечатления сохраним об экскурсии по Бангкоку!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную точку и вообще куда
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    конкретно. Владимир сказал, что маршрут совсем другой нежели написано на сайте. С обеденным перерывом как то было сложно. . не было конкретного места, приличного поесть и пришлось несколько раз сообщить, что нужен перекус. По информативности от самого гида было рассказано достаточно много.

    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Ночной Бангкок
    Бангкок с необычного ракурса. Проехали с гидом по трём локациям ночного города. Гид упомянул о том, что программа несколько отличается от
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    опубликованной на сайте (потому как, кое какие места недоступны или закрыты). Кроме стоимости экскурсии, надо оплатить 1500 батт на разные платные проезды, парковки и тд. В период поездки, мы ни разу не вносили плату за проезд по платной трассе.

  • А
    Алена
    13 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов и телодвижений. В таком
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    формате как провел экскурсию Владимир мы сэкономили немало времени, что очень важно при однодневном визите в Бангкок. Рекомендую!!! И благодарим за отличную компанию!!!

    Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов
  • Д
    Денис
    5 мая 2024
    Ночной Бангкок
    Елена! Огромное вам спасибо за такой многоликий ночной Бангкок🙏🔥мы в полном восторге от экскурсии и времени проведенного вместе!! обязательно вернемся👋
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
  • A
    Aleksandr
    15 марта 2024
    Ночной Бангкок
    Елена провела нас по разнообразным местам ночного города, показала как что и где происходит а так же много рассказала о самом городе, об истории и культуре. Нам очень понравилась экскурсия!
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Экскурсия понравилась . Отдельное спасибо Гале🌞
    Экскурсия понравилась
  • Е
    Екатерина
    7 января 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Отличная экскурсия! Отличный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Ночные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 299. Туристы уже оставили гидам 205 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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