Ваши снимки — в колоритных кварталах, среди стекла и бетона высоток или на фоне сочных тропиков. Я помогу подобрать образ, подскажу позы и ракурсы — фото получатся продуманными и атмосферными.
Описание фото-прогулки
Перед встречей мы обсудим желаемый формат фотографий и ваши предпочтения в одежде.
Я предложу несколько локаций на выбор:
- Аутентичные азиатские кварталы — узкие улочки и характерная архитектура для кинематографичных кадров
- Современный мегаполис — стекло, геометрия и динамика города для стильных урбанистических портретов
- Зелёные тропические зоны — пышная растительность и мягкий свет для нежных снимков
- Или что-то другое — по вашему желанию
А на съёмке подскажу позы, ракурсы и движения, чтобы вы чувствовали себя уверенно и естественно даже без опыта.
Организационные детали
- Снимаю на камеру Canon EOS
- В течение 2 дней после встречи вы получите до 300 фото в базовой коррекции
- По запросу сделаю ретушь отдельных кадров, приглашу стилиста и визажиста — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я fashion-фотограф, работаю и живу в Бангкоке. Снимаю для брендов и журналов, поэтому отлично знаю свет, ракурсы и модные локации города. Мои фотопрогулки — это персональная съёмка в лучших местах Бангкока, где каждое фото продумано до деталей.
