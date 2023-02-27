В восточной части Бангока мы посетим храм Ват Махабут, где поклоняются привидению леди Мэ Нак, героине многих тайских фильмов. Затем на длиннохвостой лодке прогуляемся по аутентичному каналу Пхра Кханнонг, который до сих пор хранит зловещие легенды о Мэ Нак. А еще здесь вам откроется быт тайцев, живущих на воде, как и 200 лет назад.
Фермы, храмы и «заброшки»
На набережной мы понаблюдаем за фермерами, которые выращивают фрукты прямо в мегаполисе. Затем зайдем в знаменитый храм-корабль, где вы раскроете тайны тайских королей. Посмотрим на здание-призрак, небоскрёб Саторн Юник, и отобедаем в кафе напротив. А после проплывем по реке Чаупхрая и заглянем в индуистское святилище Эраван.
Контрасты Китайского квартала
Когда-то Чайнатаун был одним из беднейших районов, но сейчас это туристический рай, полный китайского колорита. Здесь мы разберемся, как работает «почта на тот свет», и заглянем на местный рынок со всевозможными товарами, от драгоценных камней до жареных насекомых.
Изнанка города
Тихонько пройдем по улицам оружейного квартала, где продают боевое огнестрельное оружие. Затем навестим бывшую городскую тюрьму, а ныне парк, населенный призраками заключенных. А вечером отправимся в арабский квартал — за тайнами ночных нелегальных развлечений Бангкока.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия рассчитана весь день, комфортное время начала: 9–10 утра
По вторникам и субботам проводится групповая экскурсия с выездом из отелей Паттайи. Стоимость и возможность участия уточняйте у гида.
Маршрут и время экскурсии могут быть скорректированы по вашим пожеланиям или из-за независящих от нас факторов (погода, политические акции, религиозные праздники или королевские церемонии)
Экскурсию для вас проведет один из русскоговорящих гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: входные билеты и транспорт по маршруту, обед
Дополнительные расходы: подношения монахам (от 20 батов), сувениры
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1392 туристов
Всю сознательную жизнь я проработал на телевидении в Москве режиссёром, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными.
В 2013 году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). читать дальшеуменьшить
Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе.
Для каждого путешественника мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать.
Желаем вам приятного отдыха!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
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М
Мария
Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно, много и информативно! То что надо в таком огромном городе как Бангкок!
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А
Артем
Программа очень интересная, отличный гид Дмитрий. Будем обращаться еще и советовать друзьям. Рекомендуем.
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И
Ирина
Погрузились в жизнь Бангкока с Димой. Очень интересно было пройти нетуристичекими маршрутам