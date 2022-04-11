В восточной части Бангока мы посетим храм Ват Махабут, где поклоняются привидению леди Мэ Нак, героине многих тайских фильмов. Затем на длиннохвостой лодке прогуляемся по аутентичному каналу Пхра Кханнонг, который до сих пор хранит зловещие легенды о Мэ Нак. А еще здесь вам откроется быт тайцев, живущих на воде, как и 200 лет назад.
На набережной мы понаблюдаем за фермерами, которые выращивают фрукты прямо в мегаполисе. Затем зайдем в знаменитый храм-корабль, где вы раскроете тайны тайских королей. Посмотрим на здание-призрак, небоскрёб Саторн Юник, и отобедаем в кафе напротив. А после проплывем по реке Чаупхрая и заглянем в индуистское святилище Эраван.
Когда-то Чайнатаун был одним из беднейших районов, но сейчас это туристический рай, полный китайского колорита. Здесь мы разберемся, как работает «почта на тот свет», и заглянем на местный рынок со всевозможными товарами, от драгоценных камней до жареных насекомых.
Тихонько пройдем по улицам оружейного квартала, где продают боевое огнестрельное оружие. Затем навестим бывшую городскую тюрьму, а ныне парк, населенный призраками заключенных. А вечером отправимся в арабский квартал — за тайнами ночных нелегальных развлечений Бангкока.