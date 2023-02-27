Шокирующий, мистический и даже зловещий - сложно представить, что Бангкок может быть таким, но экскурсия "Темные грани Бангкока" поможет взглянуть на город с небанальных ракурсов.За один день посетите храм Ват

Махабут, где поклоняются привидению леди Мэ Нак, прогуляетесь по каналу Пхра Кханнонг, увидите реальную жизнь трущоб и отправите "почту на тот свет". Побываете в оружейном квартале и бывшей городской тюрьме, а также раскроете тайны ночных нелегальных развлечений в арабском квартале. Это уникальная возможность узнать Бангкок с другой стороны

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По следам привидения Мэ Нак

В восточной части Бангока мы посетим храм Ват Махабут, где поклоняются привидению леди Мэ Нак, героине многих тайских фильмов. Затем на длиннохвостой лодке прогуляемся по аутентичному каналу Пхра Кханнонг, который до сих пор хранит зловещие легенды о Мэ Нак. А еще здесь вам откроется быт тайцев, живущих на воде, как и 200 лет назад.

Фермы, храмы и «заброшки»

На набережной мы понаблюдаем за фермерами, которые выращивают фрукты прямо в мегаполисе. Затем зайдем в знаменитый храм-корабль, где вы раскроете тайны тайских королей. Посмотрим на здание-призрак, небоскрёб Саторн Юник, и отобедаем в кафе напротив. А после проплывем по реке Чаупхрая и заглянем в индуистское святилище Эраван.

Контрасты Китайского квартала

Когда-то Чайнатаун был одним из беднейших районов, но сейчас это туристический рай, полный китайского колорита. Здесь мы разберемся, как работает «почта на тот свет», и заглянем на местный рынок со всевозможными товарами, от драгоценных камней до жареных насекомых.

Изнанка города

Тихонько пройдем по улицам оружейного квартала, где продают боевое огнестрельное оружие. Затем навестим бывшую городскую тюрьму, а ныне парк, населенный призраками заключенных. А вечером отправимся в арабский квартал — за тайнами ночных нелегальных развлечений Бангкока.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия рассчитана весь день, комфортное время начала: 9–10 утра

По вторникам и субботам проводится групповая экскурсия с выездом из отелей Паттайи. Стоимость и возможность участия уточняйте у гида.

Маршрут и время экскурсии могут быть скорректированы по вашим пожеланиям или из-за независящих от нас факторов (погода, политические акции, религиозные праздники или королевские церемонии)

Экскурсию для вас проведет один из русскоговорящих гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет