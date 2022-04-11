Темные грани Бангкока

Безопасное погружение в мир криминала, мистики и легенд главного тайского мегаполиса

Индивидуальная
Шокирующий, мистический и даже зловещий — сложно представить, что Бангкок может быть таким, но мы поможем вам взглянуть на город с небанальных ракурсов.

За 1 день вы побываете в храме, где поклоняются привидению, увидите реальную жизнь трущоб и отправите «почту на тот свет».

А еще приоткроете завесу в мир торговцев оружием и нелегальных развлечений Бангкока.
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
Темные грани Бангкока
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Что вас ожидает

По следам привидения Мэ Нак

В восточной части Бангока мы посетим храм Ват Махабут, где поклоняются привидению леди Мэ Нак, героине многих тайских фильмов. Затем на длиннохвостой лодке прогуляемся по аутентичному каналу Пхра Кханнонг, который до сих пор хранит зловещие легенды о Мэ Нак. А еще здесь вам откроется быт тайцев, живущих на воде, как и 200 лет назад.

Фермы, храмы и «заброшки»

На набережной мы понаблюдаем за фермерами, которые выращивают фрукты прямо в мегаполисе. Затем зайдем в знаменитый храм-корабль, где вы раскроете тайны тайских королей. Посмотрим на здание-призрак, небоскрёб Саторн Юник, и отобедаем в кафе напротив. А после проплывем по реке Чаупхрая и заглянем в индуистское святилище Эраван.

Контрасты Китайского квартала

Когда-то Чайнатаун был одним из беднейших районов, но сейчас это туристический рай, полный китайского колорита. Здесь мы разберемся, как работает «почта на тот свет», и заглянем на местный рынок со всевозможными товарами, от драгоценных камней до жареных насекомых.

Изнанка города

Тихонько пройдем по улицам оружейного квартала, где продают боевое огнестрельное оружие. Затем навестим бывшую городскую тюрьму, а ныне парк, населенный призраками заключенных. А вечером отправимся в арабский квартал — за тайнами ночных нелегальных развлечений Бангкока.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия рассчитана весь день, комфортное время начала: 9–10 утра
  • По вторникам и субботам проводится групповая экскурсия с выездом из отелей Паттайи. Стоимость и возможность участия уточняйте у гида.
  • Маршрут и время экскурсии могут быть скорректированы по вашим пожеланиям или из-за независящих от нас факторов (погода, политические акции, религиозные праздники или королевские церемонии)
  • Экскурсию для вас проведет один из русскоговорящих гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: входные билеты и транспорт по маршруту, обед
  • Дополнительные расходы: подношения монахам (от 20 бат), сувениры

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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