🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 114 отзывов Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны от $ 250 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7.5 часов 169 отзывов Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке $ 295 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки Начало: В вашем отеле от $ 299 за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 33 отзыва Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon Расписание: ежедневно в 13:00 $ 110 за человека

Индивидуальная 7 часов 15 отзывов Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды $ 283 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 30 минут 1 отзыв Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал Не теряйте время в очередях! Наслаждайтесь комфортом в бизнес-зале или воспользуйтесь услугой фаст трек в аэропорту Суварнабхуми Начало: В аэропорту Суварнабхуми $ 30 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 7.5 часов 16 отзывов Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника Начало: В фойе вашего отеля от $ 220 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Из аэропорта в отель и обратно: трансфер в Бангкоке Индивидуальный трансфер из аэропорта в отель и обратно в Бангкоке с русскоговорящим водителем. Комфорт и удобство в любое время суток $ 80 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Мини-группа 9 часов 6 отзывов Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления Начало: станции метро Lat Krabang Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30 $ 80 за человека

Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке Посетите Большой Королевский дворец и отправьтесь на лодочную прогулку по каналам Тхонбури. Узнайте секреты королевской семьи и насладитесь видами на храмы Начало: У Королевского дворца $ 145 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Из Бангкока на остров удачи Ко Си Чанг: путешествие в мир счастья и традиций Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на острове Ко Си Чанг, где каждый уголок хранит свою уникальную историю от $ 400 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города от $ 320 за всё до 9 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 8 отзывов Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей Начало: У заправочной станции PTT Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15 $ 100 за человека

🚗 На машине 🚉 На поезде Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли Начало: У вашего отеля от $ 350 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Контрасты Бангкока: авторская экскурсия по храмам и каналам Погрузитесь в уникальный мир Бангкока: от древних храмов до современных кварталов. Эксклюзивный маршрут для истинных путешественников от $ 300 за всё до 12 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас Начало: У вашего отеля от $ 280 за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 11 отзывов В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: У станции Lat Krabang Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00 $ 80 за человека

🚗 На машине Круиз 8 часов 1 отзыв Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг от $ 400 за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством от $ 220 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 17 отзывов Ночной Бангкок Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты Начало: В вашем отеле от $ 220 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином от $ 375 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 8 отзывов Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане Начало: У вашего отеля от $ 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон Начало: В фойе вашего отеля от $ 200 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида от $ 300 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 13 часов 2 отзыва Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас Начало: На заправочной станции PTT Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00 $ 103 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 8 часов 8 отзывов Экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест Начало: У башни МахаНакхон Расписание: ежедневно в 13:00 $ 110 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Прогулка по Старому Сиаму: Индивидуальная экскурсия в Бангкоке Добро пожаловать в удивительный мир тайской культуры и истории! Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие в прошлое Таиланда? Начало: У вашего отеля от $ 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства от $ 275 за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Из Бангкока в Аюттайю: древняя столица Сиама во всей красе Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы $ 390 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Магия Чайнатауна в Бангкоке: индивидуальная экскурсия Исследуйте культурное разнообразие Чайнатауна в Бангкоке. Посетите цветочный рынок, насладитесь видами со скайпарка и погрузитесь в атмосферу китайского рынка Начало: По договорённости от $ 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Большой Королевский дворец Бангкока: погружение в историю Таиланда Знакомство с сердцем Таиланда: Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды. Познайте культуру и традиции через величественные постройки от $ 150 за всё до 20 чел.

Индивидуальная 4 часа 18 отзывов Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев от $ 250 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 10 часов 2 отзыва Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета Начало: Недалеко от Королевского дворца $ 125 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Паттайя и её чудеса: Небесный мост, фермы и храмы в одной экскурсии Погрузитесь в мир тайских чудес и культурных сокровищ в рамках одной поездки. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты Начало: В вашем отеле $ 380 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов Историческое путешествие по Бангкоку: от Храма Изумрудного Будды до Мраморного дворца Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах Начало: У Королевского дворца от $ 250 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут Выгодный трансфер в Бангкоке Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт $ 38 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Бангкок: эмоциональное путешествие по следам дракона Познакомьтесь с духом Таиланда, его традициями и кулинарией в уникальной экскурсии по Бангкоку Начало: у вашего отеля от $ 310 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке Погрузитесь в мир адреналина и стиля в мужской компании! Стрельба, тайский бокс и ночная жизнь Бангкока ждут вас Начало: В вашем отеле от $ 299 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Вечерний Бангкок: храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок Начало: У вашего отеля $ 190 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Невероятные окрестности Бангкока на авто Посетить самые необычные места за пределами столицы в комфортном формате Начало: У вашего отеля $ 450 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено) Посетить таинственные храмы, покататься на аутентичном транспорте и прикоснуться к местным легендам от $ 400 за всё до 10 чел.

Групповая 13 часов Бангкок: приключения в городе ангелов Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон Начало: У парка Люмпини $ 109 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Индивидуальная экскурсия по контрастам Бангкока на авто Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии $ 308 за всё до 4 чел.