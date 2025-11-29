Трансфер из аэропорта Бангкока в город, в Паттайю или Хуахин

Пусть ваше путешествие начнётся и закончится спокойно — мы организуем персональный трансфер между аэропортом Бангкока и Паттайей, Хуахином или любым районом столицы. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и доставят к месту назначения на комфортном автомобиле.
Без волнений, ожидания и поиска такси — мы позаботимся, чтобы всё было организовано вовремя и чётко.
Без волнений, ожидания и поиска такси — мы позаботимся, чтобы всё было организовано вовремя и чётко.
Описание трансфер
- По прилёте водитель будет ждать вас в зоне прибытия с табличкой с вашим именем.
- Если трансфер в обратную сторону — машина подъедет к вашему отелю или кондо в указанное время.
- При необходимости водитель поможет с багажом.
- Быстро и безопасно отвезёт вас на комфортабельном автомобиле с кондиционером в указанное место.
Организационные детали
- Мы отслеживаем ваш рейс по Flightradar, поэтому водитель будет на месте даже при задержке рейса.
- После посадки самолёта у вас будет 1,5 часа бесплатного ожидания, чтобы пройти контроль и получить багаж.
- Вы поедете на комфортабельном автомобиле:
— до 3 человек — седан Toyota Corolla / Altis, Mazda, Honda
— до 4 человек — SUV / кроссовер
— от 5 до 11 человек — микроавтобус.
- За доплату $10–15 возможна премиум-опция — Toyota VIP Van (до 9 человек) с улучшенными сиденьями.
- Детское кресло — по предварительному заказу за доплату 200 бат за штуку (~$6).
- За рулём будет опытный водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По указанному адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 11 туристов
Я живу в Таиланде с 2018 года. Вместе с моим другом Андреем мы с 2020 года проводим экскурсии по острову Пхукет. Мы всегда рады новым знакомствам и путешествиям по острову,
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Индивидуальная
до 15 чел.
Из аэропорта в отель и обратно: трансфер в Бангкоке
Индивидуальный трансфер из аэропорта в отель и обратно в Бангкоке с русскоговорящим водителем. Комфорт и удобство в любое время суток
Завтра в 00:00
1 дек в 00:00
$80 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из любого аэропорта Бангкока в отель или обратно
Добраться до центра города или выехать из него с максимальным комфортом
Начало: В аэропорту или вашем отеле
1 дек в 00:00
2 дек в 00:00
$45 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборЭкскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
1 дек в 13:00
$100 за человека