1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $299 за всё до 8 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Индивидуальная
3 часа
Из аэропорта в отель и обратно: трансфер в Бангкоке
Индивидуальный трансфер из аэропорта в отель и обратно в Бангкоке с русскоговорящим водителем. Комфорт и удобство в любое время суток
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
$80 за всё до 15 чел.
Мини-группа
9 часов
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$80 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Бангкока на остров удачи Ко Си Чанг: путешествие в мир счастья и традиций
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на острове Ко Си Чанг, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от $400 за всё до 10 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
11 июня в 08:15
13 июня в 08:15
$100 за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $350 за всё до 10 чел.
Круиз
8 часов
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
Начало: В вашем отеле
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $375 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 18:30
10 июня в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00
11 июня в 07:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Старому Сиаму: Индивидуальная экскурсия в Бангкоке
Добро пожаловать в удивительный мир тайской культуры и истории! Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие в прошлое Таиланда?
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Бангкока в Аюттайю: древняя столица Сиама во всей красе
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$390 за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
$125 за человека
Индивидуальная
13 часов
Паттайя и её чудеса: Небесный мост, фермы и храмы в одной экскурсии
Погрузитесь в мир тайских чудес и культурных сокровищ в рамках одной поездки. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Историческое путешествие по Бангкоку: от Храма Изумрудного Будды до Мраморного дворца
Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах
Начало: У Королевского дворца
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Бангкоке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 14:00
10 июня в 00:00
$38 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бангкок: эмоциональное путешествие по следам дракона
Познакомьтесь с духом Таиланда, его традициями и кулинарией в уникальной экскурсии по Бангкоку
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
Погрузитесь в мир адреналина и стиля в мужской компании! Стрельба, тайский бокс и ночная жизнь Бангкока ждут вас
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от $299 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Посетить самые необычные места за пределами столицы в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по контрастам Бангкока на авто
Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$308 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время! Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране! Море
- ЮЮлия27 мая 2024Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
- ААлександр21 мая 2024Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
- ИИрина18 мая 2024Бангкок с необычного ракурса. Проехали с гидом по трём локациям ночного города. Гид упомянул о том, что программа несколько отличается от
- ССергей14 мая 2024Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день
- ТТатьяна11 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию. Не смотря на жару удалось посмотреть все самые интересные места древней
- ДДенис5 мая 2024Елена! Огромное вам спасибо за такой многоликий ночной Бангкок🙏🔥мы в полном восторге от экскурсии и времени проведенного вместе!! обязательно вернемся👋
- ЕЕлена24 апреля 2024Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
- ААртём20 апреля 2024Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.
- ССергей14 апреля 2024Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «На машине»
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