Экскурсии по Бангкоку на машине с гидом

Найдено 22 экскурсии в категории «На машине» в Бангкоке, цены от $38. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $299 за всё до 8 чел.
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Из аэропорта в отель и обратно: трансфер в Бангкоке
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Из аэропорта в отель и обратно: трансфер в Бангкоке
Индивидуальный трансфер из аэропорта в отель и обратно в Бангкоке с русскоговорящим водителем. Комфорт и удобство в любое время суток
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
$80 за всё до 15 чел.
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
6 отзывов
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$80 за человека
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Бангкока на остров удачи Ко Си Чанг: путешествие в мир счастья и традиций
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на острове Ко Си Чанг, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от $400 за всё до 10 чел.
Многоликий Таиланд - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
11 июня в 08:15
13 июня в 08:15
$100 за человека
Другой Таиланд
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $350 за всё до 10 чел.
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
🚗 На машине
Круиз
8 часов
1 отзыв
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Ночной Бангкок
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
Начало: В вашем отеле
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
от $220 за всё до 3 чел.
Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $375 за всё до 10 чел.
Новая классика современного Бангкока
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 18:30
10 июня в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00
11 июня в 07:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Прогулка по Старому Сиаму
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Прогулка по Старому Сиаму: Индивидуальная экскурсия в Бангкоке
Добро пожаловать в удивительный мир тайской культуры и истории! Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие в прошлое Таиланда?
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Бангкока в Аюттайю: древняя столица Сиама во всей красе
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$390 за всё до 10 чел.
Королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
🚗 На машине
Групповая
10 часов
2 отзыва
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
$125 за человека
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Паттайя и её чудеса: Небесный мост, фермы и храмы в одной экскурсии
Погрузитесь в мир тайских чудес и культурных сокровищ в рамках одной поездки. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 2 чел.
Бангкок на монетах
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Историческое путешествие по Бангкоку: от Храма Изумрудного Будды до Мраморного дворца
Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах
Начало: У Королевского дворца
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Бангкоке
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Бангкоке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 14:00
10 июня в 00:00
$38 за всё до 3 чел.
Бангкок: по следам дракона
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бангкок: эмоциональное путешествие по следам дракона
Познакомьтесь с духом Таиланда, его традициями и кулинарией в уникальной экскурсии по Бангкоку
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $310 за всё до 4 чел.
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
Погрузитесь в мир адреналина и стиля в мужской компании! Стрельба, тайский бокс и ночная жизнь Бангкока ждут вас
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от $299 за всё до 8 чел.
Невероятные окрестности Бангкока на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Посетить самые необычные места за пределами столицы в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Контрасты Бангкока на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по контрастам Бангкока на авто
Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$308 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время! Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране! Море
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    ярких впечатлений и эмоций за один день! Маршрут, организация, трансфер - все отлично! Помимо общеизвестных достопримечательностей, мы побывали в очень колоритных и атмосферных местах, сделали замечательные фото! Это был незабываемый день! Рекомендуем!!

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Ночной Бангкок
    Бангкок с необычного ракурса. Проехали с гидом по трём локациям ночного города. Гид упомянул о том, что программа несколько отличается от
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    опубликованной на сайте (потому как, кое какие места недоступны или закрыты). Кроме стоимости экскурсии, надо оплатить 1500 батт на разные платные проезды, парковки и тд. В период поездки, мы ни разу не вносили плату за проезд по платной трассе.

  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день
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    был экстремально жарким, под 38 градусов, мы не устали и не утомились - логистика была организована замечательно, нам ни разу не пришлось ждать машину или лодку.. Дмитрий - прекрасный рассказчик, он обладает обширными знаниями обо всех аспектах истории и жизни страны, всегда готов развернуто ответить на любой вопрос. Он легко и сразу находит общий язык с клиентами и подстраивается под конкретные запросы. Мы очень оценили этот индивидуальный подход, также как большую увлеченность своим делом, личное обаяние и прекрасное чувство юмора. С Дмитрием можно отправится по любому маршруту, даже многодневному, и не беспокоиться ни о чем, с вами будет отличный организатор, замечательный гид и интересный собеседник.

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
    Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию. Не смотря на жару удалось посмотреть все самые интересные места древней
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    столицы. Прежде чем заказывать экскурсию на этом ресурсе я посмотрела все предложения на этой платформе и остановилась на программе, которая предлагает Ольга. И не удивительно, что программа от этого гида показалась самой интересной, во время экскурсии мы узнали что Ольга прожила в Аюттае год, знает все достопримечательности и хорошо ориентируется в городе. Ольга очень клиентоориентированный гид, которая слышит все пожелания заказчика. Хочется выпить чашку кофе по дороге, ок, остановимся на кофе-брейк, жарко и хочется перевести дух в прохладе, Ольга предложит остановиться в кафе с видом на один из храмов и порекомендует, что из предлагаемых блюд стоит попробовать. Спасибо, Ольга, тебе большое за экскурсию. В следующую нашу поездку в Бангкок продолжим наше знакомство и обязательно поедем с тобой на экскурсию "Невероятные окрестности Бангкока"

    Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию
  • Д
    Денис
    5 мая 2024
    Ночной Бангкок
    Елена! Огромное вам спасибо за такой многоликий ночной Бангкок🙏🔥мы в полном восторге от экскурсии и времени проведенного вместе!! обязательно вернемся👋
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
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    очень контактный молодой человек, позитивный, веселый, мне с ним было очень легко общаться, хорошие фото мне сделал, отдельное ему спасибо. Во-вторых, Аюттхая, стоит того, что бы на нее посмотреть, всем рекомендую. Еще, все экскурсии проводятся по понедельникам, мы были во вторник, было очень мало туристов, это большой плюс, фотографии красивые. Я провела замечательный день с Владиславом, это еще одна незабываемая страничка в моих путешествиях. Спасибо за организацию, все было четко и вовремя.

  • А
    Артём
    20 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.
  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе
    Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
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    узнав интересные факты о местных традициях. Размер группы был идеальным - не слишком большой, чтобы каждый мог получить достаточно внимания, и не слишком маленький, чтобы обеспечить динамичное общение. Наш гид был профессиональным и знал все интересные места в городе. Он делился с нами удивительными историями и легко отвечал на все наши вопросы. Мы посетили знаменитые храмы, рынки, и даже попробовали местную кухню. Это было отличным способом погрузиться в атмосферу города и узнать его лучшие стороны. Я бы определенно порекомендовал эту экскурсию тем, кто хочет увидеть и почувствовать душу Бангкока, не тратя много времени на планирование. Благодаря мини-группе и внимательному гиду, это было незабываемое путешествие, которое я всегда буду вспоминать с удовольствием!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
  2. Знакомство с Бангкоком в мини-группе
  3. Из аэропорта в отель и обратно: трансфер в Бангкоке
  4. Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
  5. Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "На машине" можно забронировать 22 экскурсии от 38 до 450. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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