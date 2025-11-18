8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Необычная экскурсия по столице Таиланда на тук-туке - это потрясающая возможность ощутить настоящий Бангкок и прочувствовать его вечный драйв! Великолепные мосты на реке Чаопхрайя, невероятные переулки Чайнатаун, величественные храмы, ночные

рынки и улицы красных фонарей, трущобы и фешенебельные районы - на тук-туке вы проедете самые атмосферные места города! Самая шумная улица Каосан Роад, блюда знаменитой тайской кухни в уличных «макашницах» и кружка пива в одном из многочисленных баров - всё это ждет вас. В завершение вы увидите смотровую площадку среди высоток Чонг Нонси, ночной рынок Патпонг и кварталы красных фонарей Силом. Храм пятитонного золотого Будды Ват Траймит, Большой Королевский дворец, святилище Эраван и другие интереснейшие объекты - всё это станет частью вашего путешествия

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вечерняя прогулка на аутентичном транспорте

Вы увидите Бангкок в изумительной ночной иллюминации. Великолепные мосты на реке Чаопхрайя, невероятные переулки Чайнатаун, величественные храмы, ночные рынки и улицы красных фонарей, трущобы и фешенебельные районы, — на тук-туке вы проедете самые атмосферные места города! Мы посетим самую шумную улицу Каосан Роад, попробуем блюда знаменитой тайской кухни в уличных «макашницах» и пропустим по кружке пива в одном из многочисленных баров. А по пути я познакомлю вас с историей, культурой, религией и бытом тайцев.

Must-see места Бангкока

Вы познакомитесь с самыми знаковыми достопримечательностями города: увидите смотровую площадку среди высоток Чонг Нонси, ночной рынок Патпонг и кварталы красных фонарей Силом. Я покажу вам Храм пятитонного золотого Будды Ват Траймит, Большой Королевский дворец в изумительном вечернем освещении, святилище Эраван, где можно заказать танец для духов, и другие интереснейшие объекты. А затем мы проедем по главным тусовочным местам столицы — Сиам и Пратунам!

Организационные детали