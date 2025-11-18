8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
Необычная экскурсия по столице Таиланда на тук-туке - это потрясающая возможность ощутить настоящий Бангкок и прочувствовать его вечный драйв! Великолепные мосты на реке Чаопхрайя, невероятные переулки Чайнатаун, величественные храмы, ночные читать дальшеуменьшить
рынки и улицы красных фонарей, трущобы и фешенебельные районы - на тук-туке вы проедете самые атмосферные места города! Самая шумная улица Каосан Роад, блюда знаменитой тайской кухни в уличных «макашницах» и кружка пива в одном из многочисленных баров - всё это ждет вас.
В завершение вы увидите смотровую площадку среди высоток Чонг Нонси, ночной рынок Патпонг и кварталы красных фонарей Силом.
Храм пятитонного золотого Будды Ват Траймит, Большой Королевский дворец, святилище Эраван и другие интереснейшие объекты - всё это станет частью вашего путешествия
Вы увидите Бангкок в изумительной ночной иллюминации. Великолепные мосты на реке Чаопхрайя, невероятные переулки Чайнатаун, величественные храмы, ночные рынки и улицы красных фонарей, трущобы и фешенебельные районы, — на тук-туке вы проедете самые атмосферные места города! Мы посетим самую шумную улицу Каосан Роад, попробуем блюда знаменитой тайской кухни в уличных «макашницах» и пропустим по кружке пива в одном из многочисленных баров. А по пути я познакомлю вас с историей, культурой, религией и бытом тайцев.
Must-see места Бангкока
Вы познакомитесь с самыми знаковыми достопримечательностями города: увидите смотровую площадку среди высоток Чонг Нонси, ночной рынок Патпонг и кварталы красных фонарей Силом. Я покажу вам Храм пятитонного золотого Будды Ват Траймит, Большой Королевский дворец в изумительном вечернем освещении, святилище Эраван, где можно заказать танец для духов, и другие интереснейшие объекты. А затем мы проедем по главным тусовочным местам столицы — Сиам и Пратунам!
Организационные детали
Начало маршрута у станции воздушного метро BTS Krung Thon Buri в 18:00. Окончание у станции воздушного метро BTS Siam в 22:00.
По желанию встречу можно организовать в вашем отеле в центре города
В стоимость входят услуги гида и транспорт — трехместный тук-тук с водителем
Оплачиваются отдельно: трансфер из отеля к месту старта, личные расходы, сувениры, еда
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1392 туристов
Всю сознательную жизнь я проработал на телевидении в Москве режиссёром, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными.
В 2013 году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). читать дальшеуменьшить
Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе.
Для каждого путешественника мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать.
Желаем вам приятного отдыха!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алиса
Вот вариант отзыва, который можно использовать как личное впечатление или публикацию:
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Экскурсия в Бангкоке получилась просто невероятной! Мы отправились исследовать город с местным жителем, который знал все скрытые уголки, тайные маршруты читать дальшеуменьшить
и самые атмосферные места. Благодаря ему мы увидели тот Бангкок, который редко открывается туристам.
Он отвёл нас попробовать настоящий, насыщенный и очень ароматный суп Том Ям. Он был острым до слёз, но настолько вкусным, что мы до сих пор вспоминаем его с улыбкой. Запили всё местным пивом — идеальное сочетание после такой пряности!
Дальше нас ждала поездка на тук-туке — ярком и аутентичном транспорте, на котором мы пролетали мимо всех пробок и чувствовали себя частью городского ритма. Потом мы оказались в небольшом баре, спрятанном так глубоко в лабиринтах города, что без проводника туда бы точно не попали. Это место было настоящей находкой!
Заглянули и в китайскую лавку с чаем в Чайнатауне — взяли чай, и теперь, уже дома, с каждой чашкой возвращаемся в то путешествие мысленно.
А финальной точкой маршрута стала улица Красных фонарей — необычное и яркое место, которое подарило массу впечатлений и стало своеобразной "вишенкой на торте" этой насыщенной экскурсии.
Нам всё очень понравилось — было круто, интересно и по-настоящему живо. Однозначно рекомендуем такую экскурсию всем, кто хочет увидеть другой, настоящий Бангкок!
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Н
Наталия
Побывали с супругом на данной экскурсии в сопровождении Дмитрия, и остались очень довольны своим выбором. Во-первых рекомендую проехать на тук-туке по вечернему Бангкоку, в результате чего вы сразу сможете окунуться читать дальшеуменьшить
в атмосферу этого города, а Дмитрий, который давно здесь живет, вам в этом поможет. Спасибо Дмитрию большое за прекрасный вечер. Благодаря грамотному экскурсоводу мы узнали историческую составляющую Бангкока и Таиланда, информация была подана в виде дружеской непринужденной беседы. Дмитрий ответил на все интересующие нас вопросы, с его помощью мы сделали покупки, выбрали место для ужина, прогулялись по скрытым улочкам, куда сами никогда бы попали. Дмитрий посоветовал нам, что ещё можно посмотреть, в какие магазины сходить, где вкусно и безопасно покушать. Однозначно рекомендую экскурсии с Дмитрием, а у него их несколько!!!
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо, Наталия. Если бы можно было ставить оценки туристам, то у Вас уверенная пятёрочка! Не пропадайте. Будем на связи.
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Константин
Остались в восторге от экскурсии! Гид Дмитрий был отличным: знающим, общительным и веселым. Однозначно рекомендую данную экскурсию, не пожалеете!
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И
Ирина
Были только три дня в Бангкоке и поняли что сами не готовы узнать всё и сразу. Дмитрий это тот человек кто вам нужен если вы не надолго в столице Таиланда. читать дальшеуменьшить
И если вы живёте в Тайланде - это тоже тот человек который вам нужен))) Понравилось что помимо хороших знаний исторической самобытности Тайланда, мы имели чёткий маршрут под наши желания, хорошую грамотную речь и изложение исторических событий, юмор (не без этого) Что мне особенно понравилось- не было лишних локаций, всё что нужно - если хотите больше тоже подскажет! Очень понравилось, были втроём-мы с мужем и ребенок 9 лет - все были в восторге! Хотя когда искала экскурсии отзывы были такие- с ребёнком по жаре таскаться нет смысла, сходите сами в парк Люмпини и т. д и т. п… Но когда вы идете туда с гидом- поверьте это две большие разницы!!! И все дальнейшие локации то же, мы бы никогда за несколько часов не увидели столько интересного и не узнали бы столько нового о любимом Тайланде, большое спасибо Дмитрию!
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Д
Денис
Экскурсия на одном дыхании, Дмитрий молодец! Колоритно! Вкусно! Встретил вовремя! После экскурсии помог с решением наших задач!
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Ольга
Экскурсия понравилась . Отдельное спасибо Гале🌞
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