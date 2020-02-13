8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Таиланд
  2. Бангкок
  3. Экскурсии

  4. Вечерний Бангкок на тук-туке!

Путешествие по столице на аутентичном городском транспорте

Дмитрий
Задать вопрос
Дмитрий – представитель гидов
Необычная экскурсия по столице Таиланда на тук-туке – это потрясающая возможность ощутить настоящий Бангкок и прочувствовать его вечный драйв! Бонусом к нашему путешествию станет увлекательный рассказ о местном быте, культуре и традициях тайцев.
От $200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Вечерний Бангкок на тук-туке!
Вечерний Бангкок на тук-туке!

Что вас ожидает

Вечерняя прогулка на аутентичном транспорте
Вы увидите Бангкок в изумительной ночной иллюминации. Великолепные мосты на реке Чаопхрайя, невероятные переулки Чайнатаун, величественные храмы, ночные рынки и улицы красных фонарей, трущобы и фешенебельные районы, — на тук-туке вы проедете самые атмосферные места города! Мы посетим самую шумную улицу Каосан Роад, попробуем блюда знаменитой тайской кухни в уличных «макашницах» и пропустим по кружке пива в одном из многочисленных баров. А по пути я познакомлю вас с историей, культурой, религией и бытом тайцев.

Must-see места Бангкока
Вы познакомитесь с самыми знаковыми достопримечательностями города: увидите смотровую площадку среди высоток Чонг Нонси, ночной рынок Патпонг и кварталы красных фонарей Силом. Я покажу вам Храм пятитонного золотого Будды Ват Траймит, Большой Королевский дворец в изумительном вечернем освещении, святилище Эраван, где можно заказать танец для духов, и другие интереснейшие объекты. А затем мы проедем по главным тусовочным местам столицы — Сиам и Пратунам!

Организационные детали

  • Начало маршрута у станции воздушного метро BTS Krung Thon Buri в 18:00. Окончание у станции воздушного метро BTS Siam в 22:00.
  • По желанию встречу можно организовать в вашем отеле в центре города
  • В стоимость входят услуги гида и транспорт — трехместный тук-тук с водителем
  • Оплачиваются отдельно: трансфер из отеля к месту старта, личные расходы, сувениры, еда
Вечерний Бангкок на тук-туке!
Вечерний Бангкок на тук-туке!
Вечерний Бангкок на тук-туке!
Вечерний Бангкок на тук-туке!
Вечерний Бангкок на тук-туке!
Вечерний Бангкок на тук-туке!
Вечерний Бангкок на тук-туке!
Вечерний Бангкок на тук-туке!
Вечерний Бангкок на тук-туке!
Вечерний Бангкок на тук-туке!
Вечерний Бангкок на тук-туке!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. Всю сознательную жизнь проработал на телевидении в Москве режиссером, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013-ом году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе. Для каждого туриста мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать на путешествиях. Желаем вам приятного отдыха!
Напишите мне

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Совсем другой Бангкок чем днём! Улицы меняются и преображаются! Даже представить невозможно как обычная с виду удица меняет свой облик в Бангкоке ночью! Очень интересно! Советую выдвигаться на экскурсию голодными. Останетесь сыты и довольны экзотическими вкусами и разнообразием Тайской и Китайской кухни. В день экскурсии дучше отдохнуть днём, чтобы со свежими силами окунуться в мир ночного Бангкока. Было здорово! Спасибо Дмитрий! До встречи в Бангкоке в следующий наш приезд!
10 февраля 2020
Супер экскурсия. Куча эмоций, много полезной и интересной информации. Спасибо Дмитрию.
22 января 2020
Данную экскурсию могу посоветовать только при наличии денег и отсутствии времени. Если вы в Бангкоке на один день, то это хороший способ познакомиться с городом и его районами. Если же вы в этом городе на два-три дня, то за эти деньги способны сами все посмотреть (и даже оплатить интернет на телефоне). Так же, рекомендую выбрать время около 18-00, т.к после 19-00 некоторая часть заведений уже может быть закрыта. На мой сугубо скромный взгляд - немного дороговато. В целом, я не могу сказать что впечатлился или был в диком восторге от данной экскурсии (наверное тут сыграл фактор того что, около половины мест уже были увидены днем ранее), но пару моментов и мест были очень даже хороши! Огромная просьба, рассказывайте людям про Hop-on Hop-off паромы, они сильно облегчают жизнь в плане знакомства с городом!
18 января 2020
Экскурсия понравилась! Заявку сделала в первый день своего пребывания в Бангкоке. Специально, чтобы в разговоре с гидом пораспрашивать о городе. И это получилось! Дмитрий понимает кто его заказчики и перестраивается в зависимости от этого. Одну часть экскурсии мы добирались не на тук туке, а в метро BTS. Познавательно на следующие дни, уверена. Были в очень камерном месте для обзора города. Дмитрий дал кучу советов. Советую - заказывайте экскурсию в самый первый день приезда, это позволит оптимизировать вашу поездку для более интересного пребывания.
6 января 2020
Все классно!
2 января 2020
Очень интересная аутентичная экскурсия. Мы не первый раз в Бангкоке. И с удовольствием посмотрели его с другой стороны. Гид Дмитрий очень интересный, дружелюбный человек. Получили истинное удовольствие от общения с ним.
25 декабря 2019
Дмитрий, ещё раз спасибо за незабываемый тур по вечернему Бангкоку! Очень удачный маршрут и море впечатлений! Если хочется по-настоящему почувствовать этот город, «Вечерний Бангкок» - обязательный пункт программы! И непременно стоит дополнить ваше пребывание в городе дневным туром - тогда город раскроется со всех сторон. Очень рекомендуем программы Дмитрия!
19 января 2018
Считаю, мне просто повезло найти на просторах интернета «своего человека в Бангкоке» ! Это была не обычная заявленная экскурсия из списка, а действительно private - в соответствии с моим временем, исключительно по моим хотелкам, с бесконечными остановками на «ой как красиво, надо фоточку сделать» и «а что это тут такое вкусное, давай попробуем» 😄, вообщем идеально! Дим, спасибо за чувство легкости в общении, за терпение, за то, что потратил на меня время гораздо больше заявленного! Я полюбила Бангкок. Ноги стёрты до колен, память на телефоне кончилась, эмоций масса - всё так, как и должно быть на идеальной прогулке:). Как говорится, highly recommended! 👌✅

Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местамДругой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местамДругой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
От $200 за экскурсию
5.5 часов
69 отзывов
Открыть настоящий Бангкок и получить лайфхаки для классного отдыха в стране на пешеходной экскурсии
Эта экскурсия будет интересна как бывалым путешественникам, так и новичкам. Вы увидите столицу Таиланда без туристических декораций, прочувствуете колорит и настоящий дух города. Прокатитесь на длиннохвостой лодке по древним каналам и реке Чао Пхрайя, прогуляетесь по индийскому и китайскому кварталам, побываете в экзотических храмах, куда редко водят туристов, узнаете об истории, культуре и традициях Королевства Таиланд и обязательно попробуете настоящую тайскую кухню.
Контрасты Бангкока на авторской экскурсииКонтрасты Бангкока на авторской экскурсииКонтрасты Бангкока на авторской экскурсии
От $300 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Путешествие по знаменитым местам города с погружением в атмосферу, историю и религию Южного Востока
Вы прогуляетесь по крупнейшему Чайнатауну мира, покатаетесь на лодочке по каналам и узнаете, как устроен быт людей, живущих на воде. Увидите крокодилов, черепах и покормите разноцветных рыбок. Я расскажу об истории и культуре Таиланда, в священных местах поговорим о традиционных религиях и верованиях — буддизме, даосизме и индуизме, а возле алтаря Нанг Маев (лесных нимф) затронем тему анимизма. Кроме того, вы проедете на настоящем сом ло — классическом тайском тук-туке — и посетите старинный рынок цветов.
В гостях у Пхраканонгского привиденияВ гостях у Пхраканонгского привиденияВ гостях у Пхраканонгского привидения
От $100 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Знакомство с одним из самых страшных и загадочных мест Тайланда
Мэй Нак Пра Kанонг — это известная в Таиланде легенда про женщину, которая стала призраком. Это трагическая история о преданности мужу, которая вдохновляет многих тайцев, которые приезжают в эти места, чтобы обратиться к духу Мэй Нак с разными просьбами. Немногие туристы знают об этом месте и его истории. Если вы любитель пощекотать нервы и ищете чего-то совсем особенного и малоизвестного – то эта экскурсия вам обязательно придется по вкусу.

Необычные маршруты по Бангкоку

Многоликий БангкокМноголикий БангкокМноголикий Бангкок
$188 за экскурсию
8 часов
92 отзыва
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Эта прогулка позволит вам увидеть яркий повседневный Бангкок таким, каким его знают коренные жители. Прогуливаясь по необычным паркам и аутентичным кварталам города, вы с головой погрузитесь в культуру Таиланда, уловите контраст старых улочек и современных небоскрёбов, отыщете лучшие образцы стрит-арта в закоулках чайна-тауна, посетите традиционные храмы, попробуете местную еду и отдохнете в уютном кафе в окружении котиков.
Поездка в Сиам — лучший луна-парк Бангкока!Поездка в Сиам — лучший луна-парк Бангкока!Поездка в Сиам — лучший луна-парк Бангкока!
$25 за человека
8 часов
Прокатиться на аттракционах и всех горках аквапарка
Сиам Парк — крупнейший комплекс развлечений в Бангкоке. Здесь вы прокатитесь по гигантской скоростной водной горке, искупаетесь в самом большом на планете бассейне и опробуете все качели и карусели луна-парка. В парке понравится и детям, и взрослым любителям острых ощущений.
Яркие рынки БангкокаЯркие рынки БангкокаЯркие рынки Бангкока
$74 за человека
6 часов
Поездка на красочный плавучий рынок Дамноенсадуак и «рынок на рельсах» Меклонг
Колоритные рынки давно приобрели статус настоящих достопримечательностей Тайланда, и вы посетите два наиболее интересных и фотогеничных из них: рынок-трансформер Меклонг на железной дороге и уникальный плавучий рынок Дамноенсадуак. Готовьтесь погрузиться в традиционную тайскую культуру и отразить её на красочных снимках.

Выбирайте и другие экскурсии в Бангкоке

Для детейПешкомИстория и архитектураНеобычные маршрутыНа автомобилеОбзорныеНа автобусеЗа городомГрупповыеИндивидуальныеВсе