декабря 2024 года. Мы встретились с Ольгой примерно в 10.30 и расстались вечером.

Посетили практически все главные достопримечательности, совсем не устали, так как грамотное сочетание пеших прогулок и поездок на лодке и машине, не дали почувствовать сильного «зимнего» зноя (было 30 градусов тепла).

Хочу отметить:

1. Пунктуальность и обязательность Ольги. А также ее жизнерадостность💜, весёлый характер и желание быть полезной для туристов.

2. Комфортный автомобиль и уверенное вождение в сложнейшем трафике.

3. Мы узнали много интересного не только по истории Тайланда и Бангкока, но и о жизни в городе, местных обычаях, праздниках, особенностях кухни и многое другое, включая последние новости. Покормили черепашек, познакомились с монахом (он завязал нам ленточки на удачу), увидели самые большие в мире китайский квартал и цветочный рынок. Покатались на хвостатой лодке, удивлялись, глядя на старинные дома, стоящие прямо на воде. Посмотрели множество прекрасных храмов и, конечно, Королевский дворец. А еще мы поднялись на 84 этаж небоскреба и наблюдали за пульсом вечернего города с вращающейся открытой смотровой площадки☀️!

Ольга показала нам очень симпатичное кафе💜, где угощают вкуснейшим кофе и десертами. Обязательно зайдите туда!!

4. Кроме всего вышесказанного, мы получили подробный план и советы, куда пойти самим в следующие 2 дня нашего пребывания в городе!

Рекомендуем Ольгу 💜! Спасибо большое🌺!