Мои заказы

Экскурсии из аэропорта Бангкока

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Бангкоке, цены от $45. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Контрасты Бангкока на авто
На машине
7 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по контрастам Бангкока на авто
Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
Начало: В лобби отеля (если отель находится в пределах гор...
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
$449 за всё до 4 чел.
Трансфер из любого аэропорта Бангкока в отель или обратно
На машине
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из любого аэропорта Бангкока в отель или обратно
Добраться до центра города или выехать из него с максимальным комфортом
Начало: В аэропорту или вашем отеле
9 окт в 01:00
10 окт в 00:00
$45 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Бангкока в отель или в обратном направлении
На машине
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Бангкока в отель или в обратном направлении
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
9 окт в 00:00
10 окт в 00:00
$46 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    13 мая 2025
    Контрасты Бангкока на авто
    Всё началось с Ольги, руководителя команды гидов. Быстрыми ответами удалось узнать, что как раз есть место на экскурсию с гидом
    читать дальше

    Еленой, причём, что немаловажно на следующий день! Встретившись, в назначенное время и получив общую интересующую информацию, мы переместились в королевский дворец, где нас встречала Мими. Колоритная, позитивная девушка, которая реально любит своё дело даже понимает шутки на русском языке) Посещение королевского дворца - маст си! Также, запомнилось, что проезжая мимо фастфуда со звездой Мишлен (это было наше пожелание), удалось съесть знаменитый крабовый омлет, не стоя в очереди много часов - всё получилось за две минуты у мамаши в летных очках, времён первой мировой)). Чайна таун запомнился оптовым рынком цветов, очень хотелось вернуться, после захода солнца, когда начинается основной движ. К сожалению, не получилось. Елена интересно рассказывала, в поездке по реке на гандоле можно было увидеть изнанку местной жизни и покорить рыбу. Бангкок оставил такое впечатление, что хочется вернуться, чтобы понять его лучше) и Ольга и Елена, и великолепная Мими! Не прощаемся,
    я говорю, до скорой встречи, с удивительными открытиями, который приготовил нам Бангкок. Благодарю за компанию и увлекательную беседу!

    Всё началось с Ольги, руководителя команды гидов. Быстрыми ответами удалось узнать, что как раз есть местоВсё началось с Ольги, руководителя команды гидов. Быстрыми ответами удалось узнать, что как раз есть местоВсё началось с Ольги, руководителя команды гидов. Быстрыми ответами удалось узнать, что как раз есть местоВсё началось с Ольги, руководителя команды гидов. Быстрыми ответами удалось узнать, что как раз есть местоВсё началось с Ольги, руководителя команды гидов. Быстрыми ответами удалось узнать, что как раз есть местоВсё началось с Ольги, руководителя команды гидов. Быстрыми ответами удалось узнать, что как раз есть местоВсё началось с Ольги, руководителя команды гидов. Быстрыми ответами удалось узнать, что как раз есть местоВсё началось с Ольги, руководителя команды гидов. Быстрыми ответами удалось узнать, что как раз есть место
  • L
    Liza
    23 марта 2025
    Контрасты Бангкока на авто
    Очень понравилась обзорная экскурсия с гидом Лилией. Рассказала и показала много интересного.
  • А
    Анна
    13 марта 2025
    Контрасты Бангкока на авто
    Экскурсия прошла очень душевно как будто встретились с подругой, которая нас давно ждала, чтобы показать город, в котором она живет) Было очень интересно, но жарко))
    Экскурсия прошла очень душевно как будто встретились с подругой, которая нас давно ждала, чтобы показать городЭкскурсия прошла очень душевно как будто встретились с подругой, которая нас давно ждала, чтобы показать городЭкскурсия прошла очень душевно как будто встретились с подругой, которая нас давно ждала, чтобы показать городЭкскурсия прошла очень душевно как будто встретились с подругой, которая нас давно ждала, чтобы показать городЭкскурсия прошла очень душевно как будто встретились с подругой, которая нас давно ждала, чтобы показать город
  • И
    Илона
    26 февраля 2025
    Контрасты Бангкока на авто
    Все отлично! Рекомендую всем и в первую очередь всем нашим друзьям, кто запланирует поездку!🙂
  • Н
    Наталья
    5 февраля 2025
    Контрасты Бангкока на авто
    Супер! Оля рассказывает очень интересно. Много знает о Таиланде. День пролетел незаметно.
  • Е
    Егор
    30 января 2025
    Контрасты Бангкока на авто
    Ольга - лучший гид, всем советую. Берите эту экскурсию не раздумывая)
  • М
    Мария
    19 января 2025
    Контрасты Бангкока на авто
    Гид Никита провел нам прекрасную обзорную экскурсию по Бангкоку-посмотрели и храмы, покатались на лодке, пообедали в китайском квартале. Никита много рассказывал про историю города, про жителей, про свой опыт жизни в Бангкоке. Рекомендую формат и ребят. Нам понравилось!
    Гид Никита провел нам прекрасную обзорную экскурсию по Бангкоку-посмотрели и храмы, покатались на лодке, пообедали вГид Никита провел нам прекрасную обзорную экскурсию по Бангкоку-посмотрели и храмы, покатались на лодке, пообедали вГид Никита провел нам прекрасную обзорную экскурсию по Бангкоку-посмотрели и храмы, покатались на лодке, пообедали вГид Никита провел нам прекрасную обзорную экскурсию по Бангкоку-посмотрели и храмы, покатались на лодке, пообедали вГид Никита провел нам прекрасную обзорную экскурсию по Бангкоку-посмотрели и храмы, покатались на лодке, пообедали в
  • В
    Владимир
    16 января 2025
    Контрасты Бангкока на авто
    Всё очень понравилось. Гид - Олег - очень интересный рассказчик, узнали много об истории Таиланда, правящей династии, и местных традициях. Королевский дворец (там же изумрудный будда) очень красив, но готовьтесь к толкучке:)
  • О
    Ольга
    11 января 2025
    Контрасты Бангкока на авто
    Отличная экскурсия по Бангкоку. Проводил нам её Никита, огромное ему спасибо!
    Нам показали Бангкок с разных сторон: мы увидели и величественный
    читать дальше

    дворец с храмами, и покатались по каналам, наблюдая за старыми постройками и варанами, которые встречаются на берегах. Покормили черепашек в храме черепах, погуляли по Чайнатауну, где посидели в кафе с мишленовской звездой.
    В окончание экскурсии нас отвезли к высотке Маханакхон, которую мы посетили самостоятельно. После этого водитель отвез нас до нашего отеля.
    Больше всего меня поразило знание Никитой тайского языка. Впервые встречаю русскоговорящего гида в другой стране, так хорошо говорящего на местном языке.
    Отлично поговорили о жизни в Таиланде, получили советы на оставшийся день в Бангкоке.
    Та экскурсия, которую без сомнений порекомендуешь другим людям!

    Отличная экскурсия по Бангкоку. Проводил нам её Никита, огромное ему спасибо!Отличная экскурсия по Бангкоку. Проводил нам её Никита, огромное ему спасибо!Отличная экскурсия по Бангкоку. Проводил нам её Никита, огромное ему спасибо!
  • И
    Илья
    22 декабря 2024
    Контрасты Бангкока на авто
    Всё было хорошо:)
  • Е
    Елена
    5 декабря 2024
    Контрасты Бангкока на авто
    В этом году с мужем были зимой в Тайланде, выбрали экскурсию с Ольгой и остались очень довольны!
    Наша экскурсия состоялась 4
    читать дальше

    декабря 2024 года. Мы встретились с Ольгой примерно в 10.30 и расстались вечером.
    Посетили практически все главные достопримечательности, совсем не устали, так как грамотное сочетание пеших прогулок и поездок на лодке и машине, не дали почувствовать сильного «зимнего» зноя (было 30 градусов тепла).
    Хочу отметить:
    1. Пунктуальность и обязательность Ольги. А также ее жизнерадостность💜, весёлый характер и желание быть полезной для туристов.
    2. Комфортный автомобиль и уверенное вождение в сложнейшем трафике.
    3. Мы узнали много интересного не только по истории Тайланда и Бангкока, но и о жизни в городе, местных обычаях, праздниках, особенностях кухни и многое другое, включая последние новости. Покормили черепашек, познакомились с монахом (он завязал нам ленточки на удачу), увидели самые большие в мире китайский квартал и цветочный рынок. Покатались на хвостатой лодке, удивлялись, глядя на старинные дома, стоящие прямо на воде. Посмотрели множество прекрасных храмов и, конечно, Королевский дворец. А еще мы поднялись на 84 этаж небоскреба и наблюдали за пульсом вечернего города с вращающейся открытой смотровой площадки☀️!
    Ольга показала нам очень симпатичное кафе💜, где угощают вкуснейшим кофе и десертами. Обязательно зайдите туда!!
    4. Кроме всего вышесказанного, мы получили подробный план и советы, куда пойти самим в следующие 2 дня нашего пребывания в городе!
    Рекомендуем Ольгу 💜! Спасибо большое🌺!

    В этом году с мужем были зимой в Тайланде, выбрали экскурсию с Ольгой и остались очень довольны!В этом году с мужем были зимой в Тайланде, выбрали экскурсию с Ольгой и остались очень довольны!В этом году с мужем были зимой в Тайланде, выбрали экскурсию с Ольгой и остались очень довольны!В этом году с мужем были зимой в Тайланде, выбрали экскурсию с Ольгой и остались очень довольны!В этом году с мужем были зимой в Тайланде, выбрали экскурсию с Ольгой и остались очень довольны!В этом году с мужем были зимой в Тайланде, выбрали экскурсию с Ольгой и остались очень довольны!В этом году с мужем были зимой в Тайланде, выбрали экскурсию с Ольгой и остались очень довольны!В этом году с мужем были зимой в Тайланде, выбрали экскурсию с Ольгой и остались очень довольны!В этом году с мужем были зимой в Тайланде, выбрали экскурсию с Ольгой и остались очень довольны!
  • Ю
    Юрий
    20 ноября 2024
    Контрасты Бангкока на авто
    Сложно посещать экскурсии с тремя детьми в мегаполисе. Но Оля справилась и организовала так, что мы ни где не стояли в очередях. Было комфортно и не утомительно
  • М
    Марина
    9 ноября 2024
    Контрасты Бангкока на авто
    Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой. Специально для нас она забронировала минивэн, так как нас было 5 человек. Ольга очень
    читать дальше

    много и интересно рассказывала о Бангкоке и о жизни тайцев. Также рассказала куда нам еще сходить в свободный день. Я рекомендую экскурсии с Ольгой, не пожалеете.

  • А
    Анна
    16 августа 2024
    Контрасты Бангкока на авто
    Прекрасная экскурсия:) Ольга рассказала практически всю историю королевства, помимо достопримечательностей, узнали много нового, посмотрели различную архитектуру. Мы были с детьми,
    читать дальше

    Ольга ответила на их миллион «почему». Также посоветовала, что еще посмотреть в городе, а также чудесный ресторан на день рождения ребёнку. Искренне рекомендую!

  • В
    Владимир
    14 августа 2024
    Контрасты Бангкока на авто
    Отличная экскурсия! Учли все наши пожелания. Гид забрал из отеля. Комфортная машина, охлаждались в ней между достопримечательностями. Закончили экскурсию на Маханакхоне. Мы очень довольны.
  • А
    Андрей
    24 июля 2024
    Контрасты Бангкока на авто
    Хотим выразить благодарность нашим гидам Олегу, Мими и Ольге за замечательное и запоминающееся путешествие. профессиональную организацию экскурсии по индивидуально подобранному
    читать дальше

    маршруту, добросовестность и ответственность, занимательные рассказы о посещаемых местах, за доброжелательное отношение к нашей семье. Веселые и интересные истории о культуре, традициях и других нюансах Тайланда! Как только увидели нашего гида уже в первые пол-часа поняли, что будет очень интересный и четко слаженный тур. Гид Олег и Мими - просто образец гида. Обязательно вернемся еще!

  • Е
    Евгений
    9 июля 2024
    Контрасты Бангкока на авто
    Гид Олег погрузили нас в жизнь Бангкока, было круто

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Контрасты Бангкока на авто
  2. Трансфер из любого аэропорта Бангкока в отель или обратно
  3. Трансфер из аэропорта Бангкока в отель или в обратном направлении
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Байок Скай
  7. Королевский дворец в Бангкоке
  8. Квартал красных фонарей
  9. Храм Рассвета (Ват Арун)
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в октябре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 449. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Из аэропорта», 21 ⭐ отзыв, цены от $45. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь