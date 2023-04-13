Знакомство с Бангкоком в мини-группе

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Если вы хотите получше узнать Бангкок, то наша экскурсия отлично подойдет для вас! Вы посетите главные локации города, побываете в буддийских храмах, где можно покормить милых черепах, а вечером прокатитесь на шикарном трехпалубном лайнере и посмотрите на впечатляющее светомузыкальное шоу фонтанов.
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
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Что вас ожидает:

  • Площадка Mahanakhon Skywalk
  • Буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan
  • Базилика Santa Cruz Church
  • Португальский квартал
  • Исторический район Kudi Chin
  • Черепашья горка
  • Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan
  • Торгово-развлекательный центр ICONSIAM
  • Река Чао Прайя
  • Храм Ват Арун
  • Мосты Бангкока
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приключение в БангкокеНачните свое знакомство с Бангкоком с нами! Эта насыщенная экскурсия идеально подходит тем, кто не любит рано вставать, но хочет за один день увидеть всё самое интересное. 300-метровая башня Маханакхон со стеклянным полом на смотровой, Черепаший храм, Португальский квартал и исторический район Kudi Chin — все это будет представлено в нашей программе.
Помимо экскурсии по местам Бангкока вас ждет потрясающий вечерний круиз на шикарном трехпалубном лайнере, где вы сможете отведать вкуснейшие блюда со шведского стола, весело провести время и посмотреть на сверкающие мосты, освещенные храмы и высокие небоскребы города. Вы также побываете в крупнейшем торгово-развлекательном центре ICONSIAM, в котором у вас будет возможность провести свободное время, прогулявшись по магазинам или отдохнув после пройденного маршрута в кафе.

Ежедневно с 12.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Круиз со шведским столом
Что не входит
  • Личные расходы (посещение кафе и магазинов торгово-развлекательного центра)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало около небоскрёба King Power Mahanakhon
Завершение: Торговый центр ICONSIAM
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 12.30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Вы можете связаться с гидом для уточнения деталей. Встреча с гидом проходит возле небоскрёба King Power Mahanakhon
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Религиозные
Популярные места
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