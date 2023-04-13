Если вы хотите получше узнать Бангкок, то наша экскурсия отлично подойдет для вас! Вы посетите главные локации города, побываете в буддийских храмах, где можно покормить милых черепах, а вечером прокатитесь на шикарном трехпалубном лайнере и посмотрите на впечатляющее светомузыкальное шоу фонтанов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Площадка Mahanakhon Skywalk
- Буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan
- Базилика Santa Cruz Church
- Португальский квартал
- Исторический район Kudi Chin
- Черепашья горка
- Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan
- Торгово-развлекательный центр ICONSIAM
- Река Чао Прайя
- Храм Ват Арун
- Мосты Бангкока
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приключение в БангкокеНачните свое знакомство с Бангкоком с нами! Эта насыщенная экскурсия идеально подходит тем, кто не любит рано вставать, но хочет за один день увидеть всё самое интересное. 300-метровая башня Маханакхон со стеклянным полом на смотровой, Черепаший храм, Португальский квартал и исторический район Kudi Chin — все это будет представлено в нашей программе.
Помимо экскурсии по местам Бангкока вас ждет потрясающий вечерний круиз на шикарном трехпалубном лайнере, где вы сможете отведать вкуснейшие блюда со шведского стола, весело провести время и посмотреть на сверкающие мосты, освещенные храмы и высокие небоскребы города. Вы также побываете в крупнейшем торгово-развлекательном центре ICONSIAM, в котором у вас будет возможность провести свободное время, прогулявшись по магазинам или отдохнув после пройденного маршрута в кафе.
Ежедневно с 12.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Круиз со шведским столом
- Что не входит
- Личные расходы (посещение кафе и магазинов торгово-развлекательного центра)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало около небоскрёба King Power MahanakhonЗавершение: Торговый центр ICONSIAM
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 12.30Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Вы можете связаться с гидом для уточнения деталей. Встреча с гидом проходит возле небоскрёба King Power Mahanakhon
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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