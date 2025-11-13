Живописные парки Бангкока, такие как Бенжакитти и Люмпини, предлагают уникальную возможность наблюдать за варанами длиной до 1,5 метра.
Участники экскурсии смогут насладиться прогулкой по ухоженным и диким зонам, покормить рыб в прудах и изучить водяные растения.
Гид расскажет о природе Таиланда, жизни в Бангкоке и контрастах города, от современных небоскрёбов до старых трущоб. Это идеальное приключение для любителей природы и культуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа
- 🦎 Наблюдение за варанами
- 🏙 Контрасты Бангкока
- 🎣 Кормление рыб
- 📚 Интересные рассказы гида
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения парков Бангкока - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В это время меньше дождей, что делает прогулки более приятными. Март и апрель также подходят, но могут быть жаркими. В сезон дождей с мая по октябрь парки становятся более зелёными, но возможны кратковременные ливни. Однако даже в это время можно насладиться природой, если быть готовым к переменчивой погоде.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Парк Бенжакитти
- Парк Люмпини
Описание экскурсии
Прогулка по парку Бенжакитти с посещением как ухоженных, так и диких болотистых зон. Возможность покормить разных рыб в прудах и изучить водяные растения.
Переход в парк Люмпини, где обитают огромные вараны — до 1,5 метра длиной. Поиск и наблюдение за ними в естественной среде.
Увлекательные рассказы о природе Таиланда, жизни в Бангкоке и местной культуре. А также контрасты города — от современных небоскрёбов до старых трущоб.
Организационные детали
- В стоимость включён корм для животных
- С вами пойду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Бенжакитти
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
