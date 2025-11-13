Мои заказы

В поисках варанов: приключение в парках Бангкока

Добро пожаловать в зелёные оазисы Бангкока! Прогулка по паркам Бенжакитти и Люмпини, где можно наблюдать варанов и изучать природу Таиланда
Живописные парки Бангкока, такие как Бенжакитти и Люмпини, предлагают уникальную возможность наблюдать за варанами длиной до 1,5 метра.

Участники экскурсии смогут насладиться прогулкой по ухоженным и диким зонам, покормить рыб в прудах и изучить водяные растения.

Гид расскажет о природе Таиланда, жизни в Бангкоке и контрастах города, от современных небоскрёбов до старых трущоб. Это идеальное приключение для любителей природы и культуры

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа
  • 🦎 Наблюдение за варанами
  • 🏙 Контрасты Бангкока
  • 🎣 Кормление рыб
  • 📚 Интересные рассказы гида

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения парков Бангкока - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В это время меньше дождей, что делает прогулки более приятными. Март и апрель также подходят, но могут быть жаркими. В сезон дождей с мая по октябрь парки становятся более зелёными, но возможны кратковременные ливни. Однако даже в это время можно насладиться природой, если быть готовым к переменчивой погоде.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Парк Бенжакитти
  • Парк Люмпини

Описание экскурсии

Прогулка по парку Бенжакитти с посещением как ухоженных, так и диких болотистых зон. Возможность покормить разных рыб в прудах и изучить водяные растения.

Переход в парк Люмпини, где обитают огромные вараны — до 1,5 метра длиной. Поиск и наблюдение за ними в естественной среде.

Увлекательные рассказы о природе Таиланда, жизни в Бангкоке и местной культуре. А также контрасты города — от современных небоскрёбов до старых трущоб.

Организационные детали

  • В стоимость включён корм для животных
  • С вами пойду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка Бенжакитти
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 29204 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
читать дальше

а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

