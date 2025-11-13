Живописные парки Бангкока, такие как Бенжакитти и Люмпини, предлагают уникальную возможность наблюдать за варанами длиной до 1,5 метра.



Участники экскурсии смогут насладиться прогулкой по ухоженным и диким зонам, покормить рыб в прудах и изучить водяные растения.



Гид расскажет о природе Таиланда, жизни в Бангкоке и контрастах города, от современных небоскрёбов до старых трущоб. Это идеальное приключение для любителей природы и культуры

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения парков Бангкока - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В это время меньше дождей, что делает прогулки более приятными. Март и апрель также подходят, но могут быть жаркими. В сезон дождей с мая по октябрь парки становятся более зелёными, но возможны кратковременные ливни. Однако даже в это время можно насладиться природой, если быть готовым к переменчивой погоде.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.