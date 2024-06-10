Эта групповая экскурсия по Бангкоку позволит вам увидеть город с разных сторон: из окна автомобиля и воздушного метро, с лодки на прогулке по клонгам и с корабля во время круиза
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные виды на Бангкок
- 📜 Интересные истории и легенды
- 🍽️ Обед и ужин включены
- 🚄 Разнообразные виды транспорта
- 🏞️ Прогулка по парку Люмпини
- 🛳️ Круиз по реке Чао Прайя
Что можно увидеть
- Парк Люмпини
- Воздушное метро
- Дом-призрак «Саторн-юник»
- Храм-корабль Ян Нава
- Айкон Сиам
- МахаНакхон
- Круиз по реке Чао Прайя
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 09:00, 23:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Парк Люмпини. Зеленый оазис в центре мегаполиса. Здесь живут более 30 видов пернатых, и свободно гуляют гигантские вараны.
- Воздушное метро. Бангкок лучше всего виден не из автомобиля, а из окна надземного метро. Вы увидите уровни города, расположенного на нескольких этажах, красивые сады и парки, устроенные на крышах домов, и сделаете потрясающие панорамные фото.
- Дом-призрак «Саторн-юник». Один из самых высоких заброшенных небоскрёбов в мире. Городские легенды, суеверия и секреты тайцев откроются вам здесь.
- Храм-корабль Ян Нава на берегу реки Чао Прайя. Культовое сооружение длиной 43 м. построено в форме лодки! Вы познаете духовную жизнь столицы и совершите обряд на удачу. Рядом, в ресторане, вас ждёт обед, который уже включён в стоимость.
- Айкон Сиам. Во время прогулки по ультрасовременному торговому центру вы познакомитесь с молодым и прогрессивным Бангкоком.
- Маха.
Накхон. Одно из самых высоких строений города и его главная смотровая площадка со стеклянным полом.
Круиз по реке Королей. Завершим насыщенный день водной прогулкой по Чао Прайе с ужином на борту.
Вы узнаете:
- Какие мифы и легенды лежат в основе местной культуры.
- Как формировалась тайская архитектура.
- Какие обряды и ритуалы до сих пор живут в сердце города.
- В чём особенность тайских жилищ, дворцов и небоскрёбов.
- Какими достижениями в сфере экономики, культуры и технологий славится Бангкок.
Организационные детали
- Программа подойдёт участникам от 10 лет.
- Будьте готовы к тому, что в маршрут включены различные виды транспорта: автомобиль (седан или минивэн), речной трамвай, воздушное метро, круизный корабль и много пешей прогулки (примерно 10-13 тысяч шагов).
- В стоимость включено: все транспортные расходы, работа профессионального гида-историка, обед в ресторане и ужин на круизном лайнере, все входные билеты.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 23:45, в воскресенье в 00:00 и 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$109
|Дети 4-12 лет
|$94
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Люмпини
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 23:45, в воскресенье в 00:00 и 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ekaterina — Организатор в Бангкоке
Мы — команда неординарных, профессиональных гидов-историков, чьи корни проникли глубоко в таинственные джунгли Таиланда. Более 10 лет мы живём здесь и можем говорить настоящим тайским (а не туристическим) языком, которыйЗадать вопрос
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