Бангкок: приключения в городе ангелов

Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Эта групповая экскурсия по Бангкоку позволит вам увидеть город с разных сторон: из окна автомобиля и воздушного метро, с лодки на прогулке по клонгам и с корабля во время круиза
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по реке Чао Прайя.

Вас будет сопровождать гид-историк, который покажет ключевые локации, такие как храм в форме лодки и небоскрёб МахаНакхон, а также расскажет о местных легендах и обрядах. В стоимость включены все транспортные расходы, обед и ужин, а также входные билеты

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Уникальные виды на Бангкок
  2. 📜 Интересные истории и легенды
  3. 🍽️ Обед и ужин включены
  4. 🚄 Разнообразные виды транспорта
  5. 🏞️ Прогулка по парку Люмпини
  6. 🛳️ Круиз по реке Чао Прайя

Что можно увидеть

  • Парк Люмпини
  • Воздушное метро
  • Дом-призрак «Саторн-юник»
  • Храм-корабль Ян Нава
  • Айкон Сиам
  • МахаНакхон
  • Круиз по реке Чао Прайя
Бангкок: приключения в городе ангелов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 09:00, 23:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Парк Люмпини. Зеленый оазис в центре мегаполиса. Здесь живут более 30 видов пернатых, и свободно гуляют гигантские вараны.
  • Воздушное метро. Бангкок лучше всего виден не из автомобиля, а из окна надземного метро. Вы увидите уровни города, расположенного на нескольких этажах, красивые сады и парки, устроенные на крышах домов, и сделаете потрясающие панорамные фото.
  • Дом-призрак «Саторн-юник». Один из самых высоких заброшенных небоскрёбов в мире. Городские легенды, суеверия и секреты тайцев откроются вам здесь.
  • Храм-корабль Ян Нава на берегу реки Чао Прайя. Культовое сооружение длиной 43 м. построено в форме лодки! Вы познаете духовную жизнь столицы и совершите обряд на удачу. Рядом, в ресторане, вас ждёт обед, который уже включён в стоимость.
  • Айкон Сиам. Во время прогулки по ультрасовременному торговому центру вы познакомитесь с молодым и прогрессивным Бангкоком.
  • Маха.
Накхон. Одно из самых высоких строений города и его главная смотровая площадка со стеклянным полом.
  • Круиз по реке Королей. Завершим насыщенный день водной прогулкой по Чао Прайе с ужином на борту.

    • Вы узнаете:

    • Какие мифы и легенды лежат в основе местной культуры.
    • Как формировалась тайская архитектура.
    • Какие обряды и ритуалы до сих пор живут в сердце города.
    • В чём особенность тайских жилищ, дворцов и небоскрёбов.
    • Какими достижениями в сфере экономики, культуры и технологий славится Бангкок.

    Организационные детали

    • Программа подойдёт участникам от 10 лет.
    • Будьте готовы к тому, что в маршрут включены различные виды транспорта: автомобиль (седан или минивэн), речной трамвай, воздушное метро, круизный корабль и много пешей прогулки (примерно 10-13 тысяч шагов).
    • В стоимость включено: все транспортные расходы, работа профессионального гида-историка, обед в ресторане и ужин на круизном лайнере, все входные билеты.
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

    в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 23:45, в воскресенье в 00:00 и 09:00

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный$109
    Дети 4-12 лет$94
    Дети до 3 летБесплатно
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У парка Люмпини
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 23:45, в воскресенье в 00:00 и 09:00
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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