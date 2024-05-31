Познавательные экскурсии на природе в Бангкоке

Найдено 15 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Бангкоке, цены от $103. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
114 отзывов
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
«— Посещение храма Черепах, тайского воплощения рая — горы Кхао Мо, музея древних изображений Будды, священной ступы храма»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $250 за всё до 2 чел.
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
169 отзывов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
«Знакомство с Бангкоком мы начнем с Люмпини парка, в котором можно понаблюдать за варанами, сидящими на деревьях, покормить рыбок, отдохнуть у тихого озера или побывать на уроке айкидо от японского мастера (если вы попали сюда в субботу)»
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Бангкока на остров удачи Ко Си Чанг: путешествие в мир счастья и традиций
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на острове Ко Си Чанг, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
«Вы увидите живописную бухту с гротами, которые пираты в старину использовали для хранения сокровищ»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от $400 за всё до 10 чел.
Темные грани Бангкока
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $320 за всё до 9 чел.
Другой Таиланд
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $350 за всё до 10 чел.
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Контрасты Бангкока: авторская экскурсия по храмам и каналам
Погрузитесь в уникальный мир Бангкока: от древних храмов до современных кварталов. Эксклюзивный маршрут для истинных путешественников
«И в завершение вы встретите красивый закат на самой высокой точке Бангкока, в храме Золотой Горы, Ват Сакет»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 12 чел.
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
🚗 На машине
Круиз
8 часов
1 отзыв
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
«А в завершение полюбуетесь закатом на вершине Золотой Горы в храме Ват Сакет, откуда открывается невероятная панорама на королевский остров Раттанакосин и современный город небоскрёбов»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Велотур по джунглям Банг Крачао
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока
Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
«В ботаническом саду Sri Nakhon Khuean Khan рассмотрим уникальные мангровые растения, которые способны жить в солоноватой воде»
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
Бангкок - город контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
«Эти величественные существа создают неповторимую атмосферу парка, где природа и городской шум сливаются воедино»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $250 за всё до 4 чел.
Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
«Искупаетесь в горячих минеральных природных источниках, узнаете об их целебных свойствах и посетите 9-уровневый водопад на границе с Бирмой»
Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00
11 июня в 07:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Прогулка по Старому Сиаму
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Прогулка по Старому Сиаму: Индивидуальная экскурсия в Бангкоке
Добро пожаловать в удивительный мир тайской культуры и истории! Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие в прошлое Таиланда?
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
«Прогулка по парку Люмпини — самому большому городскому оазису, где можно отдохнуть на природе и встретить варанов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $275 за всё до 8 чел.
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Паттайя и её чудеса: Небесный мост, фермы и храмы в одной экскурсии
Погрузитесь в мир тайских чудес и культурных сокровищ в рамках одной поездки. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: В вашем отеле
«С него открывается живописный вид на один из красивейших храмов королевства — храм Ват Хонг Тхонг, набережную и окрестности»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во время моего путешествия по
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    Бангкоку. Дима показал мне совершенно другой, аутентичный Бангкок, который я, вероятно, никогда бы не увидела без его помощи. Мы прогулялись с ним по местным лавочкам, где цены ориентированы на местных жителей, я купила всякую всячину по «тайским ценам для тайцев». Я увидела индустрию цветочных рынков, предназначенных именно для местных жителей, одним словом я окунулась в атмосферу подлинного Бангкока. Дима также познакомил меня с культурой китайцев, проживающих в China Town, что было очень интересно и познавательно. Мы насладились вкусным мороженым и прокатились с ветерком на лодке, предназначенный для общественного транспорта. Отдельное спасибо Диме за фото и видео (в этом он тоже профессионал) и советы: как ориентироваться в метро, куда сходить завтра и куда не нужно идти, это очень человечно и бесценно. Я желаю Диме и компании Трипстер процветания и побольше хороших туристов

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Очень интересно и нестандартно - действительно, формат "прогулка с другом"! Время пролетело незаметно! Не смотря на длинную прогулку, не устали. Отличные впечатления сохраним об экскурсии по Бангкоку!
  • C
    Christina
    20 мая 2024
    Бангкок - город контрастов
    Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
    Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную точку и вообще куда
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    конкретно. Владимир сказал, что маршрут совсем другой нежели написано на сайте. С обеденным перерывом как то было сложно. . не было конкретного места, приличного поесть и пришлось несколько раз сообщить, что нужен перекус. По информативности от самого гида было рассказано достаточно много.

    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную
  • А
    Алена
    13 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов и телодвижений. В таком
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    формате как провел экскурсию Владимир мы сэкономили немало времени, что очень важно при однодневном визите в Бангкок. Рекомендую!!! И благодарим за отличную компанию!!!

    Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов
  • И
    Илона
    9 мая 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Дмитрий - профессионал и очень приятный и интересный человек, спасибо за прекрасно проведенный день в Бангкоке. Хотелось посмотреть Бангкок с
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    другой стороны, глубже окунуться и понять его. Дмитрий до экскурсии был на связи, приехал за нами в отель заранее, быстро понял наши интересы, очень комфортно простроил маршрут с отдыхом, увлекательно рассказывал историю Таиланда и интересные факты. Однозначно рекомендую

  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Бангкок - город контрастов
    Прилетали в Бангкок в 5 вечера, на следующее утро уже нужно было лететь дальше. Хотелось бы провести вечер с пользой)
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    Поэтому на tripster начали заранее искать возможные варианты досуга. Списались с Дмитрием, он предложил экскурсию по вечернему Бангкоку, договорились, что встретит из отеля и отвезёт обратно. Приехал вовремя, на комфортабельной машине. Дмитрий - профессионал своего дела, экскурсия началась с посещения уникального кафе, где мы смогли не только поесть, но и посмотреть процесс приготовления тайских блюд. Это было очень увлекательное зрелище!) Далее проехали по центру города, посмотрели храмы, посетили парк и китайский квартал, где Дмитрий угостил нас местными сладостями. Дмитрий профессиональный гид, много узнали об истории, культуре, быте тайцев. Дмитрий открытый, общительный человек, расставались друзьями! Планируем на обратном пути продолжить ознакомление с Бангкоком с ним.

  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе
    Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
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    узнав интересные факты о местных традициях. Размер группы был идеальным - не слишком большой, чтобы каждый мог получить достаточно внимания, и не слишком маленький, чтобы обеспечить динамичное общение. Наш гид был профессиональным и знал все интересные места в городе. Он делился с нами удивительными историями и легко отвечал на все наши вопросы. Мы посетили знаменитые храмы, рынки, и даже попробовали местную кухню. Это было отличным способом погрузиться в атмосферу города и узнать его лучшие стороны. Я бы определенно порекомендовал эту экскурсию тем, кто хочет увидеть и почувствовать душу Бангкока, не тратя много времени на планирование. Благодаря мини-группе и внимательному гиду, это было незабываемое путешествие, которое я всегда буду вспоминать с удовольствием!

  • М
    Максим
    10 апреля 2024
    Бангкок - город контрастов
    Дмитрий - прекрасный гид. У нас было мало времени насладиться Бангкоком, так Дмитрий нас сразу с самолёта и повез. Очень интересно, очень познавательно.
  • R
    Rodion
    7 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе
    Все понравилось. В программе есть и небоскрёб, и храмы, и торговый центр, и круиз по вечерней реке.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
  2. Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
  3. Знакомство с Бангкоком в мини-группе
  4. Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
  5. Темные грани Бангкока
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
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