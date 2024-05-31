1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
«— Посещение храма Черепах, тайского воплощения рая — горы Кхао Мо, музея древних изображений Будды, священной ступы храма»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
«Знакомство с Бангкоком мы начнем с Люмпини парка, в котором можно понаблюдать за варанами, сидящими на деревьях, покормить рыбок, отдохнуть у тихого озера или побывать на уроке айкидо от японского мастера (если вы попали сюда в субботу)»
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Бангкока на остров удачи Ко Си Чанг: путешествие в мир счастья и традиций
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на острове Ко Си Чанг, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
«Вы увидите живописную бухту с гротами, которые пираты в старину использовали для хранения сокровищ»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $320 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Контрасты Бангкока: авторская экскурсия по храмам и каналам
Погрузитесь в уникальный мир Бангкока: от древних храмов до современных кварталов. Эксклюзивный маршрут для истинных путешественников
«И в завершение вы встретите красивый закат на самой высокой точке Бангкока, в храме Золотой Горы, Ват Сакет»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 12 чел.
Круиз
8 часов
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
«А в завершение полюбуетесь закатом на вершине Золотой Горы в храме Ват Сакет, откуда открывается невероятная панорама на королевский остров Раттанакосин и современный город небоскрёбов»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока
Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
«В ботаническом саду Sri Nakhon Khuean Khan рассмотрим уникальные мангровые растения, которые способны жить в солоноватой воде»
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
«Эти величественные существа создают неповторимую атмосферу парка, где природа и городской шум сливаются воедино»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
«Искупаетесь в горячих минеральных природных источниках, узнаете об их целебных свойствах и посетите 9-уровневый водопад на границе с Бирмой»
Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00
11 июня в 07:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Старому Сиаму: Индивидуальная экскурсия в Бангкоке
Добро пожаловать в удивительный мир тайской культуры и истории! Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие в прошлое Таиланда?
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
«Прогулка по парку Люмпини — самому большому городскому оазису, где можно отдохнуть на природе и встретить варанов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $275 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Паттайя и её чудеса: Небесный мост, фермы и храмы в одной экскурсии
Погрузитесь в мир тайских чудес и культурных сокровищ в рамках одной поездки. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: В вашем отеле
«С него открывается живописный вид на один из красивейших храмов королевства — храм Ват Хонг Тхонг, набережную и окрестности»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана31 мая 2024Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во время моего путешествия по
- ААндрей23 мая 2024Очень интересно и нестандартно - действительно, формат "прогулка с другом"! Время пролетело незаметно! Не смотря на длинную прогулку, не устали. Отличные впечатления сохраним об экскурсии по Бангкоку!
- CChristina20 мая 2024Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
- ННаталья20 мая 2024Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную точку и вообще куда
- ААлена13 мая 2024Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов и телодвижений. В таком
- ИИлона9 мая 2024Дмитрий - профессионал и очень приятный и интересный человек, спасибо за прекрасно проведенный день в Бангкоке. Хотелось посмотреть Бангкок с
- ААнна6 мая 2024Прилетали в Бангкок в 5 вечера, на следующее утро уже нужно было лететь дальше. Хотелось бы провести вечер с пользой)
- ССергей14 апреля 2024Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
- ММаксим10 апреля 2024Дмитрий - прекрасный гид. У нас было мало времени насладиться Бангкоком, так Дмитрий нас сразу с самолёта и повез. Очень интересно, очень познавательно.
- RRodion7 апреля 2024Все понравилось. В программе есть и небоскрёб, и храмы, и торговый центр, и круиз по вечерней реке.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Природа и пейзажи»
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