Эта прогулка позволит вам увидеть яркий повседневный Бангкок таким, каким его знают коренные жители. Прогуливаясь по необычным паркам и аутентичным кварталам города, вы с головой погрузитесь в культуру Таиланда, уловите контраст старых улочек и современных небоскрёбов, отыщете лучшие образцы стрит-арта в закоулках чайна-тауна, посетите традиционные храмы, попробуете местную еду и отдохнете в уютном кафе в окружении котиков.

Описание экскурсии

Открыть излюбленные уголки местных жителей

Знакомство с Бангкоком мы начнем с Люмпини парка, в котором можно понаблюдать за варанами, сидящими на деревьях, покормить рыбок, отдохнуть у тихого озера или побывать на уроке айкидо от японского мастера (если вы попали сюда в субботу). Исследовав парк, мы заглянем в лучшее кошачье кафе города, где можно выпить тропический смузи, поглаживая местных пушистых обитателей. А на самобытном цветочном рынке Бангкока вы не только полюбуетесь цветами всех видов и оттенков, но и узнаете, для чего именно они используются местными жителями.

Увидеть визитные карточки города

Не обойдем стороной и ключевые точки Бангкока – вы познакомитесь с особенностями религии тайцев в храме лежащего Буды и невероятно красивом Храме утренней зари, откроете страницы истории Сиама, узнаете, как древний тайский быт отличался от современного и чем интересно политическое устройство Королевства Таиланд в наши дни. Мы прокатимся на речном трамвайчике, любуясь городскими пейзажами с воды, побываем в необычном парке, который расположился посреди кладбища, сделаем фото у самого высокого здания Бангкока и отдадим должное урбанистическим панорамам кварталов в стиле хай-тек.

Заглянуть в колоритные кварталы Бангкока

Вы пройдете улочками старейшего в мире Китайского квартала, зайдете в сувенирные лавки, попробуете экзотическую еду, которую готовят местные жители, и рассмотрите лучший стрит-арт Бангкока, созданный уличными художниками со всего мира. Затем мы посетим Индийский квартал – здесь вы познакомитесь с культурой и религией сикхов, узнаете об их традициях и заглянете в храм, где бедняков бесплатно угощают вегетарианской едой. А в Японском квартале, который станет финальным пунктом нашего маршрута, вы поужинаете вкуснейшим рамэном, пройдете по магазинчикам с аутентичными японскими товарами, и сможете продолжить вечер в традиционном японском онсэне – купальне с горячими термальными источниками.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Обратите внимание: оплата гиду на месте В БАТАХ

У меня гибкий подход: выше указана примерная программа, которую можно корректировать по вашим пожеланиям

Дополнительные расходы