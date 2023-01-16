Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса

Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов

4.8
119 отзывов
Эта прогулка позволит вам увидеть яркий повседневный Бангкок таким, каким его знают коренные жители.

Прогуливаясь по необычным паркам и аутентичным кварталам города, вы с головой погрузитесь в культуру Таиланда, уловите контраст старых улочек и современных небоскрёбов, отыщете лучшие образцы стрит-арта в закоулках чайна-тауна, посетите традиционные храмы, попробуете местную еду и отдохнете в уютном кафе в окружении котиков.
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Ближайшие даты:
19
янв
27
янв
29
янв
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Открыть излюбленные уголки местных жителей

Знакомство с Бангкоком мы начнем с Люмпини парка, в котором можно понаблюдать за варанами, сидящими на деревьях, покормить рыбок, отдохнуть у тихого озера или побывать на уроке айкидо от японского мастера (если вы попали сюда в субботу). Исследовав парк, мы заглянем в лучшее кошачье кафе города, где можно выпить тропический смузи, поглаживая местных пушистых обитателей. А на самобытном цветочном рынке Бангкока вы не только полюбуетесь цветами всех видов и оттенков, но и узнаете, для чего именно они используются местными жителями.

Увидеть визитные карточки города

Не обойдем стороной и ключевые точки Бангкока – вы познакомитесь с особенностями религии тайцев в храме лежащего Буды и невероятно красивом Храме утренней зари, откроете страницы истории Сиама, узнаете, как древний тайский быт отличался от современного и чем интересно политическое устройство Королевства Таиланд в наши дни. Мы прокатимся на речном трамвайчике, любуясь городскими пейзажами с воды, побываем в необычном парке, который расположился посреди кладбища, сделаем фото у самого высокого здания Банкока и отдадим должное урбанистическим панорамам кварталов в стиле хай-тек.

Заглянуть в колоритные кварталы Бангкока

Вы пройдете улочками старейшего в мире Китайского квартала, зайдете в сувенирные лавки, попробуете экзотическую еду, которую готовят местные жители, и рассмотрите лучший стрит-арт Бангкока, созданный уличными художниками со всего мира. Затем мы посетим Индийский квартал – здесь вы познакомитесь с культурой и религией сикхов, узнаете об их традициях и заглянете в храм, где бедняков бесплатно угощают вегетарианской едой. А в Японском квартале, который станет финальным пунктом нашего маршрута, вы поужинаете вкуснейшим рамэном, пройдете по магазинчикам с аутентичными японскими товарами, и сможете продолжить вечер в традиционном японском онсэне – купальне с горячими термальными источниками.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Обратите внимание: оплата гиду на месте В БАТАХ
  • У меня гибкий подход: выше указана примерная программа, которую можно корректировать по вашим пожеланиям

Дополнительные расходы

  • Переезды на метро и речном трамвайчике (примерно 50-100 бат за поездку), еда и входные билеты в храмы (Храм лежащего Будды — 100 бат, Храм утренней зари — 50 бат)
  • Транспортные расходы, входные билеты и еду путешественники оплачивают за себя и за гида

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 119 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
100
4
12
3
2
2
1
1
3

Фотографии от путешественников

Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Наталья)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Наталья)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Наталья)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Наталья)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Наталья)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Николай)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Николай)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Николай)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Николай)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Николай)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Artem)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Мераб)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Мераб)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Мераб)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Мераб)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Мераб)Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса (Игорь)
Ирина
16 янв 2023
Большое спасибо за экскурсию по Бангоку! Володя показал нвм места, где мы никогда не побывали.
Н
10 янв 2023
Очень классно погуляли по Бангкоку с Владимиром. Наш запрос как раз был на то, чтобы посмотреть нестандартные места и это в полной мере удалось!
Мы остались очень довольны!
Очень классно погуляли по Бангкоку с Владимиром. Наш запрос как раз был на то, чтобы посмотреть нестандартные места и это в полной мере удалось!Очень классно погуляли по Бангкоку с Владимиром. Наш запрос как раз был на то, чтобы посмотреть нестандартные места и это в полной мере удалось!Очень классно погуляли по Бангкоку с Владимиром. Наш запрос как раз был на то, чтобы посмотреть нестандартные места и это в полной мере удалось!Очень классно погуляли по Бангкоку с Владимиром. Наш запрос как раз был на то, чтобы посмотреть нестандартные места и это в полной мере удалось!Очень классно погуляли по Бангкоку с Владимиром. Наш запрос как раз был на то, чтобы посмотреть нестандартные места и это в полной мере удалось!
А
2 янв 2023
Всё очень понравилось! Получилось очень насыщенно и интересно. Рассмотрети город с разных сторон, и остслись только положительные впечатления! Определённо советуем)
О
31 дек 2022
Большое спасибо Владимиру за погружение в настоящую жизнь мегаполиса) Всё было продумано до мелочей, очень ярко и колоритно, из окна туристического автобуса такого точно не увидеть. После Гонконга, Сингапура, Куала-Лумпура, Макао нашлись интересные площадки)) Владимир, СПАСИБО!
П
25 дек 2022
С помощью Владимира удалось оставить неизгладимое впечатление о Бангкоке: мы исследовали город почти 11 часов! Все мои пожелания были учтены, удалось посмотреть как и знаковые туристические места, так и жизнь столицы, какая она есть. Ужин в тайской семье - отдельный вид удовольствия, очень вкусно. Формат «друг на прокат» мне подошёл идеально, с Владимиром было спокойно, интересно и безопасно, рекомендую если у вас есть потребность в грамотном сопровождении. И приготовьтесь много ходить - чтобы увидеть все «лица» Бангкока придётся превысить обычную норму активности:))
a
23 дек 2022
Нам очень понравилась экскурсия! Мы были в Бангкоке буквально пару дней, не хотелось ограничиваться стандартным набором туристических достопримечательностей. Владимир показал нам традиционный Таиланд и современную технологичную Азию. Без него, думаю, мы бы не смогли посетить ни одного места из экскурсии. И формат отличный: Владимир гибко подошел к нашим пожеланиям, отлично составил маршрут, не торопил, задавал вопросы про наши интересы. Большое спасибо за прекрасную возможность посмотреть на такой разный Бангкок! С удовольствием рекомендую
Н
23 дек 2022
Были на экскурсии с Владимиром с 3-х летним ребёнком. За день прошли порядка 17 км и все остались очень довольны.

Владимир работает в формате «друг на прокат», и в нас такой вид экскурсии попал на 100%. Было много интересных разговоров и про историю Бангкока, и Тайланда, и Азии в целом. Также разговаривали на личные темы, такие как семья, воспитание детей и отношение к жизни. Ощущение, что ты провел время действительно с хорошим другом, который живет в другом городе и показывает тебе свои любимые места.

Маршрут хорошо продуман: мы воспользовались почти всеми видами транспорта в Бангкоке, побывали на очень колоритных рынках, не перегруженных туристами храмах, этнических кварталах и в других знаковых местах Бангкока. Для знакомства с этим городом информации более чем достаточно. Также Владимир дал рекомендации по тому, что еще самим посмотреть в Бангкоке.

Очень рекомендую!
Были на экскурсии с Владимиром с 3-х летним ребёнком. За день прошли порядка 17 км и все остались очень довольны.Были на экскурсии с Владимиром с 3-х летним ребёнком. За день прошли порядка 17 км и все остались очень довольны.Были на экскурсии с Владимиром с 3-х летним ребёнком. За день прошли порядка 17 км и все остались очень довольны.Были на экскурсии с Владимиром с 3-х летним ребёнком. За день прошли порядка 17 км и все остались очень довольны.Были на экскурсии с Владимиром с 3-х летним ребёнком. За день прошли порядка 17 км и все остались очень довольны.
М
22 дек 2022
Отличная экскурсия с погружением вотвсе аспекты жизни Бангкока, от современного искусства до древности. Владимир душевный рассказчик, знает потайные тропки в городе. То, что надо, чтобы сразу начать чувствовать город
I
17 дек 2022
15 дек 22г. получили индивидуальную экскурсию "Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса" на целый день. Экскурсовод Владимир с первых минут увлек, вся почти 12-часовая прогулка по городу прошла на одном дыхании. Интересно, увлекательно, познавательно! Посмотрели и много интересных достопримечательностей, и рынки, и трущобы, побывали в гостях у тайцев, отведали настоящей тайской кухни, погрузились в вечернюю суету глянцевых моллов. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Владимиру! Всем рекомендуем. 10 из 10
Юлия
14 дек 2022
Отлично провели время с Владимиром, за короткое время успели много чего посмотреть. Получилась интересная прогулка по городу, действительно как будто ты приезжаешь к другу, и он знакомит тебя с городом. Мы увидели удивительные храмы, которые я уверена сама бы никогда не посмотрела. Так что за это отдельное спасибо Владимиру, никакой суеты и толпы туристов не было. прекрасно провели время. Так что смело рекомендую. В Бангкоке классно!
Artem
14 дек 2022
1. Владимир отличный собеседник, знает город, знает культуру, знает менталитет.
2. Формат «друг на день» понравился. День прошел в формате общения, мы задавали вопросы, Владимир задавал вопросы. Не было скучных монологов.
3. Маршрут огонь. 100% подходит под описание «Многоликий Бангкок». За 7 часов было огромное количество локаций. Все разные, необычные и иногда пугающие!

Рекомендую. Владимир, спасибо вам еще раз!
1. Владимир отличный собеседник, знает город, знает культуру, знает менталитет.
В
11 дек 2022
Исходили с Владимиром за 10 часов «непарадные» места Бангкока. Действительно увидели ту самую настоящую жизнь обычных бангкокцев🙂
Е
17 ноя 2022
Отлично провели время, посмотрели не туристический Бангкок. Владимир делает красивые фото, знает крутые локации. Очень рекомендую!
Мераб
16 ноя 2022
Крайне интересный и не обычный для нас формат экскурсии. Это как будто бы ты приехал в гости к старинному другу и он тебе показывает свой родной город таким как есть, без преукрас, а не шаблонно двигаясь по основным туристическим местам. При этом тебя никто не ограничивает времени и не навязывает ничего, чего бы ты не желал!
Прекрасный опыт! Спасибо, Володь! 🤝✊
Крайне интересный и не обычный для нас формат экскурсии. Это как будто бы ты приехал вКрайне интересный и не обычный для нас формат экскурсии. Это как будто бы ты приехал вКрайне интересный и не обычный для нас формат экскурсии. Это как будто бы ты приехал вКрайне интересный и не обычный для нас формат экскурсии. Это как будто бы ты приехал вКрайне интересный и не обычный для нас формат экскурсии. Это как будто бы ты приехал в
И
14 ноя 2022
Все очень понравилось, насыщенный впечатлениями день, много интересного и нового увидели в Бангкоке. Владимир молодец, ответил на все наши вопросы, многое показал чего мы раньше не видели. Очень рекомендую! Ноябрь 2022, туристы из города Екатеринбурга.
Ещё 104 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангкока

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьмиВодные развлечения⚙️Необычные🌇Вечерние🌃Ночные☀️Летние🏡Выездные🍤Гастрономические☀️На весь день🔭Обзорные🏞Парки🍀Природа и пейзажиКитайский квартал🗽Популярные места

Похожие туры в Бангкоке

Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
7.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Elena
Elena
4.3
3 отзыва
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Насыщенная прогулка по историческим и этническим районам на всех видах общественного транспорта
в фойе вашего отеля
Сегодня
Завтра
20 янв
21 янв
от $200 за всё до 10 чел.
Бангкок — самое главное за один день!
6 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Бангкок — самое главное за один день!
Исследовать культовые достопримечательности и насладиться атмосферой азиатского мегаполиса
— у ресепции вашего отеля
20 янв
21 янв
22 янв
23 янв
$87 за 1 человека
Древний город
8 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Gidvezde
Gidvezde
Нет отзывов
Древний город
В Бангкоке смешалась Западная и Восточная цивилизации. В городе царит хаос и вечное движение
По договорённости
$416 за 1 человека
Бангкок глазами тайцев (экскурсия на общественном транспорте)
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Gidvezde
Gidvezde
Нет отзывов
Бангкок глазами тайцев (экскурсия на общественном транспорте)
В Бангкоке сложно передвигаться на одном лишь такси
По договорённости
$237 за 1 человека
Все краски Бангкока
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Все краски Бангкока
Исследовать исторический центр тайской столицы и посетить колоритные старинные храмы
20 янв
23 янв
25 янв
27 янв
от $250 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Бангкоку
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Gidvezde
Gidvezde
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Бангкоку
Во время нашей обзорной экскурсии, вы увидите столицу Таиланда
Ваш отель
$534.50 за 1 человека
Темные грани Бангкока
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Темные грани Бангкока
Безопасное погружение в мир криминала, мистики и легенд главного тайского мегаполиса
24 янв
25 янв
27 янв
7 фев
от $320 за всё до 9 чел.
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
8 часов
🚗 На машине
Круиз
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Объемное впечатление об истории, культуре и атмосфере Сиама на прогулке по must-see местам столицы
в круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
24 янв
25 янв
27 янв
5 фев
от $400 за всё до 10 чел.
Исторический Бангкок
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
1 отзыв
Исторический Бангкок
Мы посетим все основные достопримечательности Бангкока
Аэропорт или ваш отель в Таиланде
от $191 за всё до 2 чел.
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 12 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
1 отзыв
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Путешествие по знаменитым местам города с погружением в атмосферу, историю и религию Южного Востока
24 янв
25 янв
27 янв
5 фев
от $300 за всё до 12 чел.
Ночной Бангкок
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Elena
Elena
Нет отзывов
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
в вашем отеле
Завтра
20 янв
21 янв
22 янв
от $200 за всё до 10 чел.
Яркие рынки Бангкока
6 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Яркие рынки Бангкока
Поездка на красочный плавучий рынок Дамноенсадуак и «рынок на рельсах» Меклонг
у вашего отеля
20 янв
21 янв
22 янв
23 янв
$74 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Бангкоке
ХОРОШО
🧭
ТАМ