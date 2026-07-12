Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Эта прогулка позволит вам увидеть яркий повседневный Бангкок таким, каким его знают коренные жители.
Прогуливаясь по необычным паркам и аутентичным кварталам города, вы с головой погрузитесь в культуру Таиланда, уловите контраст старых улочек и современных небоскрёбов, отыщете лучшие образцы стрит-арта в закоулках чайна-тауна, посетите традиционные храмы, попробуете местную еду и отдохнете в уютном кафе в окружении котиков.
Знакомство с Бангкоком мы начнем с Люмпини парка, в котором можно понаблюдать за варанами, сидящими на деревьях, покормить рыбок, отдохнуть у тихого озера или побывать на уроке айкидо от японского мастера (если вы попали сюда в субботу). Исследовав парк, мы заглянем в лучшее кошачье кафе города, где можно выпить тропический смузи, поглаживая местных пушистых обитателей. А на самобытном цветочном рынке Бангкока вы не только полюбуетесь цветами всех видов и оттенков, но и узнаете, для чего именно они используются местными жителями.
Увидеть визитные карточки города
Не обойдем стороной и ключевые точки Бангкока – вы познакомитесь с особенностями религии тайцев в храме лежащего Буды и невероятно красивом Храме утренней зари, откроете страницы истории Сиама, узнаете, как древний тайский быт отличался от современного и чем интересно политическое устройство Королевства Таиланд в наши дни. Мы прокатимся на речном трамвайчике, любуясь городскими пейзажами с воды, побываем в необычном парке, который расположился посреди кладбища, сделаем фото у самого высокого здания Бангкока и отдадим должное урбанистическим панорамам кварталов в стиле хай-тек.
Заглянуть в колоритные кварталы Бангкока
Вы пройдете улочками старейшего в мире Китайского квартала, зайдете в сувенирные лавки, попробуете экзотическую еду, которую готовят местные жители, и рассмотрите лучший стрит-арт Бангкока, созданный уличными художниками со всего мира. Затем мы посетим Индийский квартал – здесь вы познакомитесь с культурой и религией сикхов, узнаете об их традициях и заглянете в храм, где бедняков бесплатно угощают вегетарианской едой. А в Японском квартале, который станет финальным пунктом нашего маршрута, вы поужинаете вкуснейшим рамэном, пройдете по магазинчикам с аутентичными японскими товарами, и сможете продолжить вечер в традиционном японском онсэне – купальне с горячими термальными источниками.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Обратите внимание: оплата гиду на месте В БАТАХ
У меня гибкий подход: выше указана примерная программа, которую можно корректировать по вашим пожеланиям
Дополнительные расходы
Переезды на метро и речном трамвайчике (примерно 50-100 батов за поездку), еда и входные билеты в храмы (Храм лежащего Будды — 100 батов, Храм утренней зари — 50 батов)
Транспортные расходы, входные билеты и еду путешественники оплачивают за себя и за гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 5 часов 20 минут
Провёл экскурсии для 1260 туристов
Я историк, востоковед, окончил МПГУ, десять лет прожил в Японии, а сейчас с семьёй живу в Бангкоке. Люблю пешие прогулки и сноуборд. В основном работаю в формате «друг на прокат» читать дальшеуменьшить
с путешественниками из Японии и России, а также буду рад составить индивидуальную программу в соответствии с вашими интересами, организовать встречу в аэропорту и сопровождение.
Могу провести любую программу по Бангкоку — обсудим маршрут прямо в лобби отеля перед началом, а при желании в пути без труда внесём изменения. Мне важно, чтобы вы почувствовали город и провели день так, как подходит именно вам.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 216 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александра
Вместо 7 часов, получилась почти 10 часовая прогулка по местам, которые сами либо вообще не нашли, либо не подумали бы пойти, либо и то и то. Увидели действительно необычный Бангкок. Детям много запомнилось, хотя за целый день было очень много всего. Благодарим Владимира за дружескую атмосферу, дети передают спасибо за бабушку с том ямом)
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Галина
Наконец-то я прочувствовала этот прекрасный город в его очаровательной контрастности! Два раза перед этим была в Бангкоке с групповой экскурсией. Просто небо и земля по сравнению с тем, что я читать дальшеуменьшить
пережила вчера благодаря Владимиру. Я получила от вчерашнего путешествия с ним огромное удовольствие. Все мои пожелания удовлетворены были. Шли туда, куда я хотела. куда не хотела, не шли. Это не экскурсия в прямом смысле слова, мне не нужен был какой-то большой объем исторической информации. Мы просто исследовали город, общались, заглядывали в трущобы, на ужин к местным жителям. Ненавязчиво Владимир давал небольшие исторические справки. Все было максимально корректно и познавательно.
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Лариса
Провели с Владимиром очень насыщенный день в Бангкоке!!! Открыли для себя прекрасного человека с чувством юмора, добрым сердцем. Его рассказы очень интересны, есть связь истории и современности. Посетили очень много интересных мест, ходили пешком, катались на всех видах транспорта, много фотографировались, пробовали местную кухню!!! Большое спасибо за встречу!!! Рекомендую!!!
+2
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Валерия
< Очень понравилась экскурсия, брала в начале июля 2026! Она проходила в формате «вечерняя прогулка с другом по Бангкоку», как раз то, что я и хотела. Передвигались на всех видах общественного читать дальшеуменьшить
транспорта и пешком в течение 7 часов. Такая длительность оптимальна для этого формата, посетили парк Люмпини, высотные здания со смотровыми площадками, рынок на воде, очень впечатляющую статую Будды в храме Ват Пакнам, ужинали в маленьком ресторанчике у местной семьи, посетили китайский и арабский кварталы. Владимир очень классный гид и приятный собеседник, учитывает все пожелания, по сути может организовать любую экскурсию. Рекомендую!
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А
Анна
Огромное спасибо Владимиру за экскурсию 23 марта! Это был полноценный день — с утра и до позднего вечера, но ни разу не возникло чувства усталости или "перегруза". Владимир очень гибко читать дальшеуменьшить
подстраивался под нас: когда мы или дети уставали, спокойно делали перерыв, никто никуда не спешил.
Особая радость — дети 11 и 14 лет были в полном восторге, и это дорогого стоит! Владимир нашел с ними общий язык с первых минут, рассказывал интересно, без занудства. Информации ровно столько, сколько нужно, чтобы проникнуться городом, а не лопнуть от дат и названий. Спасибо за такой душевный, живой и комфортный день в Бангкоке! Анна и Дмитрий.
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Л
Леонид
Все отлично! Так держать!
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