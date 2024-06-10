Русскоговорящий водитель встретит вас в Международном аэропорту Бангкока (Суварнабхуми) и отвезёт по нужному адресу, или наоборот — из города в аэропорт. Он поможет погрузить багаж, а вы удобно устроитесь в салоне. По дороге водитель с удовольствием расскажет о городе и ответит на ваши вопросы.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 05:00
Описание трансфер
Организационные детали
- Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер.
- Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость.
- Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке.
- Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам — возможна доплата.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трансферы — Организатор в Бангкоке
Провёл экскурсии для 584 туристов
Более 7 лет мы работаем на рынке заказа трансферов по всему миру. У нас бесплатное ожидание: 1 час в аэропорту и 15 минут в городе. Профессиональные русскоговорящие водители, чистые и комфортные автомобили. Трансфер заказывается заранее, вам не нужно переживать за вашу поездку. Профессиональная поддержка 24/7.Задать вопрос
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