1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
«Часовая прогулка на индивидуальной лодочке (longtail boat) по каналам Бангкока после посещения дворца»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
Круиз
8 часов
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
«🚢 🚘 Мы встретимся у трапа круизного лайнера в порту Бангкока Лаем Чабанг и поедем на комфортабельном автомобиле в исторический центр города — королевский остров Раттанакосин»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
«Будьте готовы к тому, что в маршрут включены различные виды транспорта: автомобиль (седан или минивэн), речной трамвай, воздушное метро, круизный корабль и много пешей прогулки (примерно 10-13 тысяч шагов)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария31 мая 2024Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
- KKONDRICHINA20 мая 2024Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
- ДДарья20 мая 2024Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не
- ЛЛюдмила18 апреля 2023Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 109 до 400. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Водные экскурсии в Бангкоке на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024