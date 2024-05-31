Экскурсии по воде в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Бангкоке, цены от $109. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
«Часовая прогулка на индивидуальной лодочке (longtail boat) по каналам Бангкока после посещения дворца»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
🚗 На машине
Круиз
8 часов
1 отзыв
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
«🚢 🚘 Мы встретимся у трапа круизного лайнера в порту Бангкока Лаем Чабанг и поедем на комфортабельном автомобиле в исторический центр города — королевский остров Раттанакосин»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Бангкок: приключения в городе ангелов
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
«Будьте готовы к тому, что в маршрут включены различные виды транспорта: автомобиль (седан или минивэн), речной трамвай, воздушное метро, круизный корабль и много пешей прогулки (примерно 10-13 тысяч шагов)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
  • K
    KONDRICHINA
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не
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    так много ходили, хотя ходить мы любим)) и в целом за один день мы посмотрели почти все достопримечательности но мне не хватило рассказов о городе, его истории, историй о самих достопримечательностях, хотелось бы больше фактов. Я наверно такой старовер, который привык к гидам, который как ходячая википедия))) Но возможно такая легкая прогулка по городу кому-то больше по душе) В любом случае Ольга очень отзывчивая и учитывала все наши пожелания и даже поменяла маршрут по дороге. Но т. к. мы хотели посмотреть все, получилось все очень бегом-бегом) в общем мы были довольны)

  • Л
    Людмила
    18 апреля 2023
    Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
    Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было
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    легко общаться. Очень познавательно по королевской резиденции, узнали много нового для себя, нафоторгафировались. Впечатления незабываемые, и затем на лодке прокатились по каналам. Это тоже очень впечатляющее путешествие начиная с самой лодки и заканчивая видами на берегах. Даже покормили сомиков прямо с борта лодки. Радовались как дети. Очень понравилось. Единственно очень долго не могли согласовать трансфер от лайнера до города и обратно, но в конечном итоге все сложилось наилучшим образом.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
  2. Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
  3. Бангкок: приключения в городе ангелов
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 109 до 400. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Водные экскурсии в Бангкоке на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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