Тур по странам: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия

За две недели мы посетим самые интересные места и познакомимся с местной культурой и природой. Насладимся колоритными городами, красивыми пляжами, древней архитектурой и разнообразной кухней. Это путешествие будет запоминающимся и оставит у вас массу ярких впечатлений!
Тур по странам: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
Тур по странам: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
Тур по странам: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
Ближайшие даты:
19
ноя
Время начала: 09:00

Описание тура

Даты тура

Тур запланирован на следующие даты:

  • 15-26 ноября 2024
  • 1-12 февраля 2025

Что вас ждет

В течение двух недель мы посетим самые интересные места, которые оставят незабываемые впечатления. Вы сможете:

  • Ознакомиться с местной культурой и традициями;
  • Насладиться колоритными городами;
  • Провести время на красивых пляжах;
  • Увидеть древнюю архитектуру;
  • Попробовать разнообразную кухню.

Уникальный опыт

Это путешествие станет не только возможностью увидеть новые места, но и шансом погрузиться в атмосферу региона. Вы сможете познакомиться с местными жителями, узнать их обычаи и традиции, что сделает ваше путешествие поистине уникальным.

Группа и комфорт

В нашей группе будет до 10 человек, что обеспечит комфортное взаимодействие и возможность завести новые знакомства. Это отличная возможность для общения и обмена впечатлениями с единомышленниками.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, которое подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых моментов!

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы (три перелета по Азии, микроавтобусы, такси, лодки, катера, паромы)
  • Входные билеты на достопримечательности по программе
  • Туристические визы на маршруте (необходимо взять фотографии), полное сопровождение и оформление
  • Питание: завтраки в некоторых отелях, 3 обеда, 2 ужина
  • Круиз на катере в Таиланде на Ко Чанге по островам
  • Вечернее шоу Апсара в Камбодже с национальным ужином
  • Посещение зоопарка, подъем на небоскреб
  • Вечерний круиз с ужином в Банкоге
  • Экскурсионное обслуживание с локальным гидами в странах, русскоговорящие
  • Сопровождение русскоязычным тур-лидером весь тур 24/7
Что не входит в цену
  • Расходы на питание (кафе, рестораны - примерно 10-50 долларов в день, завтраки включены в некоторых отелях + некоторое питание по программе)
  • Перелет а/б Москва-Бангкок-Москва (~600-700$)
  • Страховка для выезда за рубеж (~2 000 руб)
  • Любые изменения в программе или отклонения от программы или любые расходы не описанные в разделе Включено
Место начала и завершения?
Аэропорт в г. Бангкок
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 720 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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