За две недели мы посетим самые интересные места и познакомимся с местной культурой и природой. Насладимся колоритными городами, красивыми пляжами, древней архитектурой и разнообразной кухней. Это путешествие будет запоминающимся и оставит у вас массу ярких впечатлений!
Ближайшие даты:19
ноя
Время начала: 09:00
Описание тура
Даты тура
Тур запланирован на следующие даты:
- 15-26 ноября 2024
- 1-12 февраля 2025
Что вас ждет
В течение двух недель мы посетим самые интересные места, которые оставят незабываемые впечатления. Вы сможете:
- Ознакомиться с местной культурой и традициями;
- Насладиться колоритными городами;
- Провести время на красивых пляжах;
- Увидеть древнюю архитектуру;
- Попробовать разнообразную кухню.
Уникальный опыт
Это путешествие станет не только возможностью увидеть новые места, но и шансом погрузиться в атмосферу региона. Вы сможете познакомиться с местными жителями, узнать их обычаи и традиции, что сделает ваше путешествие поистине уникальным.
Группа и комфорт
В нашей группе будет до 10 человек, что обеспечит комфортное взаимодействие и возможность завести новые знакомства. Это отличная возможность для общения и обмена впечатлениями с единомышленниками.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, которое подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых моментов!
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы (три перелета по Азии, микроавтобусы, такси, лодки, катера, паромы)
- Входные билеты на достопримечательности по программе
- Туристические визы на маршруте (необходимо взять фотографии), полное сопровождение и оформление
- Питание: завтраки в некоторых отелях, 3 обеда, 2 ужина
- Круиз на катере в Таиланде на Ко Чанге по островам
- Вечернее шоу Апсара в Камбодже с национальным ужином
- Посещение зоопарка, подъем на небоскреб
- Вечерний круиз с ужином в Банкоге
- Экскурсионное обслуживание с локальным гидами в странах, русскоговорящие
- Сопровождение русскоязычным тур-лидером весь тур 24/7
Что не входит в цену
- Расходы на питание (кафе, рестораны - примерно 10-50 долларов в день, завтраки включены в некоторых отелях + некоторое питание по программе)
- Перелет а/б Москва-Бангкок-Москва (~600-700$)
- Страховка для выезда за рубеж (~2 000 руб)
- Любые изменения в программе или отклонения от программы или любые расходы не описанные в разделе Включено
Место начала и завершения?
Аэропорт в г. Бангкок
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 720 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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