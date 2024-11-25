Туры из аэропорта Бангкока

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» в Бангкоке, цены от 2 090 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
7 отзывов
14 дней
Лучший выбор
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
222 200 за человека
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Музыкальные теплоходы
12 дней
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам Аватара и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
15 фев в 12:00
1 мар в 12:00
$2 090 за человека
Тур по странам: Таиланд,Камбоджа,Сингапур, Малайзия
12 дней
Тур по странам: Таиланд,Камбоджа,Сингапур, Малайзия
Начало: Аэропорт в г. Бангкок
13 фев в 09:00
15 фев в 09:00
76 390฿ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юрий
    25 ноября 2024
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно рекомендую это путешествие все еще колеблющимся. Нам всем очень понравилось. Денис (гид) - в порядке! Квалифицированный и позитивный.
    5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно
  • E
    Elena
    1 апреля 2024
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    Невероятно интересный тур,хорошо организован,Денис очень внимателен и очень ответственный!!! Интересно с ним общаться и мы узнали многое о странах которые
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    посетили!!! Группа была веселая,мы отлично провели время. уже думаем о следующем туре с вами. рекомедуем всем кому интересны удобные приключения!!!! Спасибо большое за все!!! 🩷

  • Ю
    Юрий
    13 марта 2024
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    С клубом путешественников в первый раз и после путешествия по 5 странам ЮВА нахожусь в полном восторге. Отличная команда профессионалов,
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    которые знают свое дело. Организация всех размещений и трансферов на пять балов. Очень интересная и насыщенная программа. На мой взгляд, это один из тех туров, который точно стоит попробовать тем, кто любит приключения и активный отдых. Отдельная благодарность инструктору - Денису.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Из аэропорта»

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Сколько стоит тур в Бангкоке в ноябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 2 090 до 222 200. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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