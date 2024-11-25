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которые знают свое дело. Организация всех размещений и трансферов на пять балов. Очень интересная и насыщенная программа. На мой взгляд, это один из тех туров, который точно стоит попробовать тем, кто любит приключения и активный отдых. Отдельная благодарность инструктору - Денису.