Удивительный тур в Сингапур

Вы познакомитесь с историей Сингапура и за 3 дня посетите все его самые интересные достопримечательности.
Ближайшие даты:
18
сен19
сен20
сен21
сен22
сен23
сен24
сен
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание тура

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым знаковым местам Сингапура! Посетите развлекательно-торговый комплекс «Джуэл Чанги», где современная архитектура гармонирует с природой, и погрузитесь в мир мифов и легенд в тематическом парке «Хау Пар Вилла». Познакомьтесь с шедеврами азиатского искусства в Национальной галерее и отдохните на набережной Кларк-Ки. Исследуйте монастырь Чимес и инновационные Сады у залива с их знаменитыми супердеревьями. Почувствуйте атмосферу тропиков в Сингапурском ботаническом саду и насладитесь аттракционами в «Юниверсал Студиос Сингапур». Оцените один из лучших зоопарков мира с его ночным сафари и исследуйте разнообразные экосистемы в парке «Речное сафари». Завершите путешествие, изучая традиционную культуру на острове Пулау Убин и прогуливаясь вдоль живописного водохранилища Мак-Ритчи.

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Развлекательно-торговый комплекс «Джуэл Чанги» в аэропорту Сингапура
  • ‭ Тематический парк «Хау Пар Вилла»
  • ‭ Национальная галерея Сингапура
  • ‭ Набережная Кларк-Ки
  • ‭ Монастырь Чимес
  • ‭ Сады у залива
  • ‭ Сингапурский ботанический сад
  • ‭ Юниверсал Студиос Сингапур
  • ‭ Сингапурский зоопарк
  • ‭ Парк «Ночное сафари»
  • ‭ Парк «Речное сафари»
  • ‭ Остров Пулау Убин
  • ‭ Водохранилище Мак-Ритчи
  • ‭ Отель «Marina Bay Sands»
  • ‭ Аэропорт Чанги
  • ‭ Улица Орчард-Роуд
  • ‭ Театр «Эспланада» на берегу залива
  • ‭ Сингапурское колесо обозрения
  • ‭ Национальный Музей Сингапура
  • ‭ Музей искусства и науки ArtScience
  • ‭ Курортный комплекс Resorts World Sentosa
  • ‭ Аквапарк «Бухта Приключений»
  • ‭ Сингапурская канатная дорога
  • ‭ Парк Форт Каннинг
  • ‭ Музей цивилизаций Азии
  • ‭ Храм Священного Зуба Будды
  • ‭ Отель «Раффлз»
  • ‭ Китайский квартал
  • ‭ Остров Сентоcа
  • ‭ Парк Мерлион
Что включено
  • Авиаперелёт
  • Проживание
  • Трансферы
  • Обзорная программа по Сингапуру
  • Русскоговорящий сопровождающий гид
Что не входит в цену
  • Отель 4* или 5*
  • Питание
  • Входные билеты
  • Одноместное размещение
Место начала и завершения?
Бангкок
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

