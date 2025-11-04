Вы познакомитесь с историей Сингапура и за 3 дня посетите все его самые интересные достопримечательности.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание тураПриглашаем вас в увлекательное путешествие по самым знаковым местам Сингапура! Посетите развлекательно-торговый комплекс «Джуэл Чанги», где современная архитектура гармонирует с природой, и погрузитесь в мир мифов и легенд в тематическом парке «Хау Пар Вилла». Познакомьтесь с шедеврами азиатского искусства в Национальной галерее и отдохните на набережной Кларк-Ки. Исследуйте монастырь Чимес и инновационные Сады у залива с их знаменитыми супердеревьями. Почувствуйте атмосферу тропиков в Сингапурском ботаническом саду и насладитесь аттракционами в «Юниверсал Студиос Сингапур». Оцените один из лучших зоопарков мира с его ночным сафари и исследуйте разнообразные экосистемы в парке «Речное сафари». Завершите путешествие, изучая традиционную культуру на острове Пулау Убин и прогуливаясь вдоль живописного водохранилища Мак-Ритчи.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Развлекательно-торговый комплекс «Джуэл Чанги» в аэропорту Сингапура
- Тематический парк «Хау Пар Вилла»
- Национальная галерея Сингапура
- Набережная Кларк-Ки
- Монастырь Чимес
- Сады у залива
- Сингапурский ботанический сад
- Юниверсал Студиос Сингапур
- Сингапурский зоопарк
- Парк «Ночное сафари»
- Парк «Речное сафари»
- Остров Пулау Убин
- Водохранилище Мак-Ритчи
- Отель «Marina Bay Sands»
- Аэропорт Чанги
- Улица Орчард-Роуд
- Театр «Эспланада» на берегу залива
- Сингапурское колесо обозрения
- Национальный Музей Сингапура
- Музей искусства и науки ArtScience
- Курортный комплекс Resorts World Sentosa
- Аквапарк «Бухта Приключений»
- Сингапурская канатная дорога
- Парк Форт Каннинг
- Музей цивилизаций Азии
- Храм Священного Зуба Будды
- Отель «Раффлз»
- Китайский квартал
- Остров Сентоcа
- Парк Мерлион
Что включено
- Авиаперелёт
- Проживание
- Трансферы
- Обзорная программа по Сингапуру
- Русскоговорящий сопровождающий гид
Что не входит в цену
- Отель 4* или 5*
- Питание
- Входные билеты
- Одноместное размещение
Место начала и завершения?
Бангкок
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
