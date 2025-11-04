Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы познакомитесь с историей Сингапура и за 3 дня посетите все его самые интересные достопримечательности.

Описание тура Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым знаковым местам Сингапура! Посетите развлекательно-торговый комплекс «Джуэл Чанги», где современная архитектура гармонирует с природой, и погрузитесь в мир мифов и легенд в тематическом парке «Хау Пар Вилла». Познакомьтесь с шедеврами азиатского искусства в Национальной галерее и отдохните на набережной Кларк-Ки. Исследуйте монастырь Чимес и инновационные Сады у залива с их знаменитыми супердеревьями. Почувствуйте атмосферу тропиков в Сингапурском ботаническом саду и насладитесь аттракционами в «Юниверсал Студиос Сингапур». Оцените один из лучших зоопарков мира с его ночным сафари и исследуйте разнообразные экосистемы в парке «Речное сафари». Завершите путешествие, изучая традиционную культуру на острове Пулау Убин и прогуливаясь вдоль живописного водохранилища Мак-Ритчи.

