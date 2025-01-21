14 дней
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
«Две недели посвятим знакомству с центрами азиатской культуры: проведём три дня в Таиланде, чтобы вкусить все прелести релакса в жаркой Паттайе и на острове Ко Чанг»
16 мар в 08:00
30 мар в 08:00
222 200₽ за человека
2 дня
Вьетнамское путешествие: Ханой - колоритная столица
Начало: По договоренности
«Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Ханою»
Расписание: Ежедневно
4 мар в 03:30
5 мар в 03:30
от 23 000฿ за человека
2 дня
Гонконг за два дня
Начало: По договоренности
«В обзорный тур входят исторические, туристические и видовые места острова Гонконг»
Расписание: Ежедневно
4 мар в 02:00
5 мар в 02:00
от 22 000฿ за человека
3 дня
Удивительный тур в Сингапур
Начало: Бангкок
«Вы познакомитесь с историей Сингапура и за 3 дня посетите все его самые интересные достопримечательности»
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
105 000฿ за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил21 января 2025Тур был весьма содержателен, очень хорошо продуман и организован. Гид Алёна отлично справилась со всеми задачами. Не было ни одной
- ММарина16 января 2025Галопом по ЮВА, январь 2025:)) Ребята, это крутейший опыт в моей жизни. 5-8 дней –да, было, но 14 …. Эмоции зашкаливают,
- ККристина30 декабря 2024Очень понравилось путешествие! Ярко, насыщенно, весело. Можно было узнать больше о каждой стране, чтобы решить, куда потом вернуться на подольше
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Обзорные»
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Сколько стоит тур в Бангкоке в марте 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Обзорные" можно забронировать 4 тура от 22 000 до 222 200. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Изучение достопримечательностей города Бангкока нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Бангкоке много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025