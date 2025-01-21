Главные экскурсионные места в Бангкоке

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Бангкоке, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
12 отзывов
14 дней
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
16 фев в 08:00
2 мар в 08:00
222 200 за человека
Удивительный тур в Сингапур
3 дня
Удивительный тур в Сингапур
Начало: Бангкок
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
105 000฿ за человека
Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
9 дней
Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
Рассмотреть храмовые барельефы, погулять по заброшенной столице и позагорать на райском острове
Начало: Бангкок, точное место и время - по договорённости
8 фев в 10:00
15 ноя в 10:00
$1600 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    21 января 2025
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    Тур был весьма содержателен, очень хорошо продуман и организован. Гид Алёна отлично справилась со всеми задачами. Не было ни одной
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    заминки. Очень хорошие с её стороны рекомендации и по кухне стран, выбору блюд, по осмотру достопримечательностей, да и вообще по всем нюансам. Огромная благодарность за эти 2 недели.

  • М
    Марина
    16 января 2025
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    Галопом по ЮВА, январь 2025:)) Ребята, это крутейший опыт в моей жизни. 5-8 дней –да, было, но 14 …. Эмоции зашкаливают,
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    а сейчас только все по полочкам разложить (какая страна, какая валюта и т. д:)) Начинаю благодарить) Команда Your Own Adventure – спасибо, что смогли все это организовать и дать возможность за такой короткий период увидеть столько интересных локаций, выйти из зоны комфорта, познакомиться с интересными людьми, «шагнуть вперед» и получить незабываемый опыт и массу положительных эмоций. Я уверена, что это не последнее путешествие с вами. Менеджер Таня Голуб- огромное спасибо за четкую информацию относительно самого тура. (Извини, что часто доставала звонками с вопросами):))) И конечно же Аленушка – ты просто ПРОФИ, –встреча в аэропорту, трансфер, заселение, выезды на локацию, забота о нас подопечных, а обеспечение зонтами в Сингапуре в проливной дождь -ну просто восторг. И не забуду твои хитрые счастливые глаза, что и эта проблема уже не проблема ))) А самое главное – отключаешь мозг, ведь за тебя все придумали и продумали. Даже информация по блюдам в кафешках, просто послушал совет и ткнул пальцем в меню и знаешь, что будет вкусняшка.)). Вот могу еще хвалить тебя не уставая,но боюсь не оставлю слов другим участникам нашей группы:)) Надеюсь еще увидимся и что продолжение следует))))

  • К
    Кристина
    30 декабря 2024
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    Очень понравилось путешествие! Ярко, насыщенно, весело. Можно было узнать больше о каждой стране, чтобы решить, куда потом вернуться на подольше
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    и понять, какая из стран больше всего подходит. Огромное спасибо гиду Денису за организацию, заботу и неравнодушие! Чувствовали себе очень комфортно и с интересом посещали новую локации.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Популярные места»

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Сколько стоит тур в Бангкоке в феврале 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 1600 до 222 200. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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