Острова Пхи-Пхи не зря притягивают путешественников со всего мира: здесь отличный снорклинг, прозрачная вода, богатая флора и фауна, приветливые жители из народности «морских цыган». Мы откроем для вас этот райский уголок: отвезём в лучшие локации для наблюдения за подводными обитателями, покажем самые красивые пляжи и бухты. А также вкусно накормим: обед уже включён в стоимость.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

07:00-08:00 — выезд из отелей

08:30 — прибытие на пирс, приветственный напиток и инструктаж от гида

09:00 — посадка на катамаран и отправление

10:00 — посещение бухты Майя Бэй, окружённой кольцом из карстовых скал. Здесь вас ждёт снорклинг и знакомство с морскими обитателями.

11:00 — плавание в лагуне Пиле и ныряние с катамарана

11:50 — посещение пещеры Викингов с наскальными рисунками

12:00 — осмотр пляжа с обезьянами, наблюдение за дикими макаками (без высадки)

12:15 — остановка у острова Пхи-Пхи Дон, снорклинг и плавание возле кораллового рифа

13:00 — обед на острове Пхи-Пхи Дон

14:30 — отдых и снорклинг с пляжа на острове Бамбу

15:30 — отправление обратно на пирс

16:30 — прибытие на пирс

17:30-18:00 — возвращение в отели

Организационные детали