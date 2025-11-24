Острова Пхи-Пхи не зря притягивают путешественников со всего мира: здесь отличный снорклинг, прозрачная вода, богатая флора и фауна, приветливые жители из народности «морских цыган».
Мы откроем для вас этот райский уголок: отвезём в лучшие локации для наблюдения за подводными обитателями, покажем самые красивые пляжи и бухты. А также вкусно накормим: обед уже включён в стоимость.
Описание водной прогулки
07:00-08:00 — выезд из отелей
08:30 — прибытие на пирс, приветственный напиток и инструктаж от гида
09:00 — посадка на катамаран и отправление
10:00 — посещение бухты Майя Бэй, окружённой кольцом из карстовых скал. Здесь вас ждёт снорклинг и знакомство с морскими обитателями.
11:00 — плавание в лагуне Пиле и ныряние с катамарана
11:50 — посещение пещеры Викингов с наскальными рисунками
12:00 — осмотр пляжа с обезьянами, наблюдение за дикими макаками (без высадки)
12:15 — остановка у острова Пхи-Пхи Дон, снорклинг и плавание возле кораллового рифа
13:00 — обед на острове Пхи-Пхи Дон
14:30 — отдых и снорклинг с пляжа на острове Бамбу
15:30 — отправление обратно на пирс
16:30 — прибытие на пирс
17:30-18:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на комфортабельных микроавтобусах Toyota Сommuter
- Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам
- В стоимость включено: трансфер туда и обратно из всех отелей, напитки и закуски на завтрак, обед, вода и безалкогольные напитки, фрукты, маски и трубки для снорклинга, страховка от несчастного случая, русскоязычный гид
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тимур — ваша команда гидов в Као Лаке
Провели экскурсии для 4272 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
24 ноя 2025
Добрый день, ездили на эту экскурсию, организация 150 балов, очень советую с такими профессионалами выезжать. Для меня было еще удобно что переводили денежки в рублях. Спасибо огромное за ваше отношение к работе и к нам
