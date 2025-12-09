Тимур — ваша команда гидов в Као Лаке

Провели экскурсии для 4341 туриста

читать дальше изучаю историю Юго-Восточной Азии, постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов. За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании. Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!

Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я