Это комфортная и живописная морская поездка в национальный парк Пханг-Нга — он же знаменитая «долина Аватара», напоминающая о пейзажах планеты Пандора.
За 1 день вы увидите остров Джеймса Бонда, поплаваете на каяках в лагуне острова Хонг, отдохнёте на пляже Нака, побываете в деревне морских цыган. И всё это — на красивом катамаране со всеми удобствами.
Описание водной прогулки
8:30–9:30 — выезд из отелей
9:45 — прибытие на пирс, приветственные напитки и закуски, инструктаж
10:15 — посадка и отправление от пирса
11:00 — остров Хонг, прогулка на каяках по лагуне в кольце из гор
12:00 — прогулка по острову Джеймса Бонда
13:00 — остров Ко Пани, прогулка по деревне морских цыган, знакомство с местным бытом
13:20 — остров Ко Пани, обед (шведский стол)
14:40 — остров Панак, известный карстовой пещерой и красивой лагуной
15:10 — пляжных отдых на острове Нака
16:20 — остров Ранг Яй («жемчужный остров»), известный своей жемчужной фермой
17:30 — прибытие на пирс, отправление в отели
18:30–19:00 — прибытие в отель
Преимущества нашей поездки
- Новые катамараны и катера (на катамаранах есть душ и туалет, фронтальная посадка (как в автобусе), меньше чувствуется качка и волнение на море)
- Современный пирс европейского уровня (приветственные напитки и закуски на пирсе, лаундж-зона ожидания)
Организационные детали
- Что взять с собой: солнцезащитный крем, головные уборы, солнцезащитные очки, купальники, фотоаппараты, необходимые лекарства, деньги на личные расходы
- В стоимость включено: групповой трансфер на комфортабельном микроавтобусе туда и обратно, сопровождение русскоязычного гида, маски и трубки для снорклинга, билеты в национальный парк, страховка, приветственные напитки и закуски на пирсе, обед, вода и безалкогольные напитки, свежие фрукты
- В поездке сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание
- Пожилым людям, детям до 3 лет, людям с проблемами позвоночника, беременным женщинам морские экскурсии не рекомендованы
- Оплату можно произвести переводом на карту РФ заранее или на месте наличными в батах
- Программа может быть изменена в зависимости от погодных условий
во вторник, четверг и субботу в 06:45
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$116
|Дети до 11 лет
|$108
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 06:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тимур — ваша команда гидов в Као Лаке
Провели экскурсии для 4341 туриста
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест.
Входит в следующие категории Као Лака
