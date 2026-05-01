Индивидуальный трансфер в Као Лак из аэропорта - или обратно

Это быстрый способ добраться из аэропорта в отель или вовремя отправиться на рейс.
Англоговорящий водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и доставит точно по указанному адресу. А мы всегда будем на связи в мессенджерах — на русском языке.
Описание трансфер
Из аэропорта в Као Лак
Водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и сопроводит к автомобилю. В случае задержки ожидание включено без доплат. По дороге вы сможете отдохнуть и насладиться видами без забот.
Из Као Лака в аэропорт
В назначенное время водитель приедет по вашему адресу, поможет загрузить багаж и безопасно доставит вас в нужный терминал аэропорта. Маршрут и время выезда рассчитываются с учётом дорожной ситуации и времени регистрации на рейс.
Организационные детали
- Все поездки выполняются на современных и чистых автомобилях с кондиционером: седанах, внедорожниках или минивэнах (в зависимости от количества пассажиров)
- Водители из нашей команды — профессионалы с опытом работы. Они не говорят по-русски, но мы предоставляем русскоязычную поддержку онлайн в мессенджерах во время трансфера
- При бронировании укажите, пожалуйста, дату и номер рейса, название и адрес отеля, количество пассажиров и багажа
- Детские кресла предоставляются по предварительному запросу и за доплату — подробности в переписке
- Оплата остатка стоимости возможна в рублях переводом на российскую карту
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта или отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Као Лаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1960 туристов
Я живу в Юго-Восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того, какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины.
от $135 за экскурсию