Слоны Као Лака: экскурсия по заповеднику на английском языке

Вы окажетесь в заповеднике, где живут спасённые слоны, и проведёте время рядом с ними. Приготовите травяные добавки для их питания, понаблюдаете за их жизнью в естественной среде.
Узнаете, как менялась роль слонов в тайском обществе, что такое этичный туризм на практике и почему наблюдение на расстоянии — это не ограничение, а знак уважения.
Узнаете, как менялась роль слонов в тайском обществе, что такое этичный туризм на практике и почему наблюдение на расстоянии — это не ограничение, а знак уважения.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Введение и образовательная лекция
Из Као Лака мы привезём вас в заповедник в окружении тропической зелени.
Вы узнаете как роль животных менялась от традиционных помощников в труде до современности.
Познакомитесь с методом защищённого контакта, который принципиально отличается от обращения с животными в большинстве туристических центров.
Приготовление травяных добавок
Вы примете участие в приготовлении традиционных добавок из местных ингредиентов — по рецептам, которые используют тайские погонщики.
Посмотрите, как слоны принимают угощение, которое им приносят махуты (работники заповедника).
Наблюдение за слонами
Из зоны наблюдения вы увидите, как слоны свободно взаимодействуют друг с другом — двигаются, общаются, купаются.
Узнаете, как слоны общаются, формируют социальные связи и выражают стресс.
Мы расскажем историю каждого животного.
Поговорим, как заповедник поддерживает их здоровье и долголетие.
Организационные детали
Трансфер из отеля и обратно в пределах Као Лака проходит на комфортабельном автобусе.
Входные билеты, питьевая вода, образовательная программа, участие в приготовлении добавок и страховка входят в стоимость.
С вами будет один из гидов нашей команды.
в понедельник, четверг и воскресенье в 08:30, во вторник и субботу в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$74
|Дети до 12 лет
|$49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Као Лаке
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и воскресенье в 08:30, во вторник и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдвин — Организатор в Као Лаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу и работаю в Као Лаке уже много лет, посвятив свою карьеру развитию ответственного туризма в Южном Таиланде. Являюсь основателем и руководителем компании, специализируюсь на организации этичных программ со
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Потрясающая экскурсия, слоны удивительные животные, и само место видно с первых секунд, что к слонам относятся здесь с любовью и заботой и это действительно для них хороший дом. Помимо взаимодействия
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