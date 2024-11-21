10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Подземный мир провинции Пханг Нга
Погрузитесь в захватывающее путешествие по пещерам Пханг Нга, прокатитесь на бамбуковых плотах и насладитесь встречей с дикими слонами
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
$288 за всё до 5 чел.
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочная провинция Пханг Нга
Погрузитесь в мир тропических лесов и морских приключений в Пханг Нга. Остров Джеймса Бонда и виды с Самет Нанг Ши ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
575$460 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный тур по Као Лаку
Погрузитесь в атмосферу Пхукета с опытным гидом-журналистом. Узнайте о тайской культуре, истории и природе, посетите уникальные места и смотровые площадки
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
$360 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППопов21 ноября 2024Замечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинции Пханг Нга. Мы прошли
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «На машине»
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