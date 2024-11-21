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(проехали на плотах) километр или около того. Русло узкое, в некоторых местах не шире метра, высоченные каменные своды, сталактиты/сталагмиты и прочий пещерный интерьер. Поехали всей семьей (детям 12, 10 и 3 года), думал жутковато будет - ан нет, даже маленькая дочь от летучих мышек и персонального фонаря оказалась в восторге)))) + Мега-активные обезьяны на выходе (детей подпускать только в присутствии взрослых, могут агрессивить!!!). Гидом у нас был Дмитрий - отличный парень, очень живо и занимательно все рассказывал. В целом - остались ооочень довольны.