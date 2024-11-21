Экскурсии по Као Лаку на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Као Лаке, цены от $288, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Подземный мир провинции Пханг Нга
Погрузитесь в захватывающее путешествие по пещерам Пханг Нга, прокатитесь на бамбуковых плотах и насладитесь встречей с дикими слонами
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
$288 за всё до 5 чел.
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Као Лака
На машине
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочная провинция Пханг Нга
Погрузитесь в мир тропических лесов и морских приключений в Пханг Нга. Остров Джеймса Бонда и виды с Самет Нанг Ши ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
575$460 за всё до 4 чел.
Пхукет изнутри: авторская экскурсия с журналистом
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный тур по Као Лаку
Погрузитесь в атмосферу Пхукета с опытным гидом-журналистом. Узнайте о тайской культуре, истории и природе, посетите уникальные места и смотровые площадки
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
$360 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

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    Попов
    21 ноября 2024
    Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
    Замечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинции Пханг Нга. Мы прошли
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    (проехали на плотах) километр или около того. Русло узкое, в некоторых местах не шире метра, высоченные каменные своды, сталактиты/сталагмиты и прочий пещерный интерьер. Поехали всей семьей (детям 12, 10 и 3 года), думал жутковато будет - ан нет, даже маленькая дочь от летучих мышек и персонального фонаря оказалась в восторге)))) + Мега-активные обезьяны на выходе (детей подпускать только в присутствии взрослых, могут агрессивить!!!). Гидом у нас был Дмитрий - отличный парень, очень живо и занимательно все рассказывал. В целом - остались ооочень довольны.

    Замечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинцииЗамечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинцииЗамечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинцииЗамечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинции

Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «На машине»

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  1. Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
  2. Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Као Лака
  3. Пхукет изнутри: авторская экскурсия с журналистом
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в ноябре 2024
Сейчас в Као Лаке в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 288 до 460 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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