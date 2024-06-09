Групповая
7 часов
В гости к слонам (из Као Лака)
Помыть и покормить гигантов, а после отдохнуть на диком райском пляже (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$129 за человека
Индивидуальная
10 часов
Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
Осмотреть пещеры пешком и на плотах, посетить национальный парк с водопадом и слонами
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$288 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$375 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Выездные»
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