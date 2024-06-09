Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Као Лаке, цены от $129. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 7 часов В гости к слонам (из Као Лака) Помыть и покормить гигантов, а после отдохнуть на диком райском пляже (в мини-группе) Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 11:00 $ 129 за человека 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака) Осмотреть пещеры пешком и на плотах, посетить национальный парк с водопадом и слонами Начало: У вашего места проживания $ 288 за всё до 5 чел. Индивидуальная 8 часов Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам Начало: У вашего отеля $ 375 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Као Лака

Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Выездные»

Экскурсии по окрестностям Као Лака и местам Таиланда в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август