7 часов
Групповая
до 15 чел.
В гости к слонам (из Као Лака)
Помыть и покормить гигантов, а после отдохнуть на диком райском пляже (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июля в 11:00
11 июля в 11:00
$129 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
Осмотреть пещеры пешком и на плотах, посетить национальный парк с водопадом и слонами
Начало: У вашего места проживания
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
$288 за всё до 5 чел.
8 часов
Водная прогулка
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
$375 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия11 июня 2024Отличная экскурсия, хотя это и экскурсией не назовешь! Получили дикий восторг! Интересно всем и детям и взрослым. Узнали много интересной информации по слоников, накормили, накупали их! Столько положительный эмоций! А после нас ждал очень вкусный обед.
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «На выходные»
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Сейчас в Као Лаке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 375. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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