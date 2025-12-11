Водная прогулка
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Отправляйтесь на увлекательное приключение к островам Краби. Вас ждут песчаные пляжи, уникальные скалы и незабываемый снорклинг среди морских обитателей
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
$40 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
$35 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Попробуйте себя в дайвинге на Краби! Погружение с русскоговорящим инструктором, завтрак, обед и увлекательные истории о затонувших кораблях
Завтра в 13:30
13 дек в 08:30
$162 за человека
