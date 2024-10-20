Krabi S. проводит ещё 6 экскурсий

Мы с готовностью отвезем и приедем за вами на любой пляж Провинции Краби – Ао Нанг, Ноппаратара, Клонг Муанг, Туб Каек.
Описание трансферНикому не хочется начинать отдых с поиска такси или изнурительной дороги в общественном транспорте, и особенно — если на руках тяжелый багаж и уставший после длительного перелета ребенок. Заранее позаботившись о трансфере, вы можете быть уверены в том, что по прибытии в аэропорт вас встретит компетентный водитель с комфортом и в максимально сжатые сроки доставит вас прямо в отель. Даже если рейс по каким-либо причинам будет задержан, трансфер из аэропорта Краби или Пхукета будет перенесен на другое, согласованное с вами лично, время. Заказав обратный трансфер на день отъезда, вам также не придется ломать голову над тем, как добраться из отеля в аэропорт. Мы с готовностью отвезем и приедем за вами на любой пляж Провинции Краби – Ао Нанг, Ноппаратара, Клонг Муанг, Туб Каек.
Каждый день, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Водитель
- Индивидуальный трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Краби /Пхукета
Завершение: Ваш отель в провинции Краби
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в любое время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Всё отлично. Подождали из-за переноса рейса. Доставили к входу в гостиницу. Большое спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Краби
Похожие экскурсии на «Трансфер в/из аэропорта Краби»
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:00
от $35 за всё до 3 чел.
Групповая
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
Завтра в 08:30
22 авг в 08:30
1600 ฿ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Погрузитесь в атмосферу Краби: рассвет на секретной смотровой площадке, храмы, пляжи и целебные источники. Два дня незабываемых впечатлений
22 авг в 04:00
23 авг в 04:00
от $1798 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хвост змеи, или Язык дракона: треккинг в джунглях Краби
Побывать в национальном парке Хат Ноппарат Тара и подняться на высоту 600 метров с экспертом флоры
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
от $440 за всё до 4 чел.
900 ฿ за экскурсию