Krabi S. проводит ещё 6 экскурсий

Никому не хочется начинать отдых с поиска такси 🚕 или изнурительной дороги в общественном транспорте, и особенно — если на руках тяжелый багаж и уставший после длительного перелета ребенок.

Заранее позаботившись о трансфере, вы можете быть уверены в том, что по прибытии в аэропорт вас встретит компетентный водитель 🚗 с комфортом и в максимально сжатые сроки доставит вас прямо в отель 🏨. Даже если рейс по каким-либо причинам будет задержан, трансфер из аэропорта Краби или Пхукета будет перенесен на другое, согласованное с вами лично, время.

Заказав обратный трансфер на день отъезда, вам также не придется ломать голову над тем, как добраться из отеля в аэропорт.

Мы с готовностью отвезем и приедем за вами на любой пляж 🏖️ Провинции Краби – Ао Нанг, Ноппаратара, Клонг Муанг, Туб Каек.