Krabi S. проводит ещё 6 экскурсий

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Трансфер в / из аэропорта Краби

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Мы с готовностью отвезем и приедем за вами на любой пляж 🏖️ Провинции Краби – Ао Нанг, Ноппаратара, Клонг Муанг, Туб Каек.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $24 за экскурсию

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Трансфер в / из аэропорта Краби
Трансфер в / из аэропорта Краби
Никому не хочется начинать отдых с поиска такси 🚕 или изнурительной дороги в общественном транспорте, и особенно — если на руках тяжелый багаж и уставший после длительного перелета ребенок.
Заранее позаботившись о трансфере, вы можете быть уверены в том, что по прибытии в аэропорт вас встретит компетентный водитель 🚗 с комфортом и в максимально сжатые сроки доставит вас прямо в отель 🏨. Даже если рейс по каким-либо причинам будет задержан, трансфер из аэропорта Краби или Пхукета будет перенесен на другое, согласованное с вами лично, время.
Заказав обратный трансфер на день отъезда, вам также не придется ломать голову над тем, как добраться из отеля в аэропорт.
Мы с готовностью отвезем и приедем за вами на любой пляж 🏖️ Провинции Краби – Ао Нанг, Ноппаратара, Клонг Муанг, Туб Каек.
Что входит
  • водитель
  • индивидуальный трансфер
Начало
🚩 Аэропорт Краби /Пхукета
Место завершения
🏁 Ваш отель в провинции Краби

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Krabi S.
Krabi S.
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