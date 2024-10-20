Krabi S. проводит ещё 6 экскурсий

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы с готовностью отвезем и приедем за вами на любой пляж Провинции Краби – Ао Нанг, Ноппаратара, Клонг Муанг, Туб Каек. 5 1 отзыв

Krabi Ваш гид на Краби Задать вопрос Индивидуальный трансфер 900 ฿ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇬🇧 английский 1 час 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Никому не хочется начинать отдых с поиска такси или изнурительной дороги в общественном транспорте, и особенно — если на руках тяжелый багаж и уставший после длительного перелета ребенок. Заранее позаботившись о трансфере, вы можете быть уверены в том, что по прибытии в аэропорт вас встретит компетентный водитель с комфортом и в максимально сжатые сроки доставит вас прямо в отель. Даже если рейс по каким-либо причинам будет задержан, трансфер из аэропорта Краби или Пхукета будет перенесен на другое, согласованное с вами лично, время. Заказав обратный трансфер на день отъезда, вам также не придется ломать голову над тем, как добраться из отеля в аэропорт. Мы с готовностью отвезем и приедем за вами на любой пляж Провинции Краби – Ао Нанг, Ноппаратара, Клонг Муанг, Туб Каек.

Каждый день, в любое время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Водитель

Индивидуальный трансфер Где начинаем и завершаем? Начало: Аэропорт Краби /Пхукета Завершение: Ваш отель в провинции Краби Когда и сколько длится? Когда: Каждый день, в любое время Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.