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Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Сноркелинг или ныряние с дыхательной маской и трубкой вблизи островов Пода, Чикен и Таб.

Вы увидите голубые морские звёзды, рыб-хирургов, ангелов, носорогов и губанов и кефалей.

После подводного исследования прибрежных рифов вы прогуляетесь 👣 по узкой песчаной косе, соединяющей две части острова Таб и пообедаете тайским рисом с курицей.

В финале тура вы отдохнете на белоснежном песчаном пляже Прананг, он окружен отвесными скалами и пещерами, вы посетите «Пещеру принцессы».
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $40 за человека

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Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли

Что вы увидите

  • остров Пода
  • остров Чикен (и его знаменитую скалу в форме головы курицы)
  • остров Табу (и песчаную косу между островами)
  • пляж Пхрананг ( и "Пещеру Принцессы", с увлекательной историей)
Провинция Краби славится своими великолепными по красоте островами и их белоснежными пляжами. И первое, с чего мы советуем начать знакомство – с морских экскурсий!
Одна из них – обзорная экскурсия ⛳ по локальным островам провинции Краби (плыть до каждого не более 20 минут).
Первой остановкой будет полуостров Рейли и его знаменитый пляж 🏖️ Прананг. Именно фотографии 📸 этого пляжа Вы не раз видели на рекламных плакатах Таиланда на множестве сайтов, туристических компаний и просто в сети интернет. В 2018 году по итогам TripAdvisorПрананг был официально назван лучшим пляжем Таиланда! А еще на этом пляже находится необычная пещера с… «Пещера плодородия», как ее называют местные. Обязательно загляните туда!
Следующая остановка – небольшой остров 🏝️ Туб. На нем Вы не найдете цивилизации. Совсем. Пляжи здесь потрясающего белоснежного цвета с мелким бархатистым песком, а море 🌊 с кристально чистой водой. Интересная особенность этого острова заключается в его «тропинке» с острову «Чикен». Это мелководная песчаная коса, которая появляется только во время отлива и по ней без проблем можно добраться пешком на соседний остров. Вода будет Вам не выше колена.
Остров «Чикен» (Chicken Island) получил свое забавное название благодаря своей форме, которая действительно напоминает голову курицы. Официальное название острова Хаи (кстати с тайского языка тоже переводится «курица»). Перебравшись по косе на этот остров у нас будет достаточно времени чтобы его полностью изучить. Из цивилизации здесь только один небольшой магазинчик и будка смотровых за порядком. Поэтому наслаждаться природной красотой Вы будете в тишине и спокойствии. А сноклинг в лазурной воде вдвойне приятен!
Последний в нашем маршруте по островам провинции Краби – остров Пода (Poda Island). Интересной и захватывающей истории 📖 у него нет, а вот разнообразие морских обитателей здесь присутствует. Но первоначально нужно подкрепиться: на обед Вас ждет традиционная тайская кухня 🥧. А затем продолжим знакомиться с подводным миром.
08:30 Выезд из отеля
09:00 Посадка на скоростной катер, выдача оборудования для снорклинга
09:30 Посещение полуострова Рейли (Пляж Прананг), свободное время
10:30 Посещение острова Таб; снорклинг
11:30 Посещение острова Чикен; снорклинг
12:30 Обед
13:00 Посещение острова Пода; снорклинг
14:00 Возвращение в отель
Что входит
  • трансфер от/до отеля
  • оборудование для снорклинга
  • спасательные жилеты
  • питьевая вода, свежие фрукты, обед (Тайская кухня)
  • страховка от несчастных случаев
  • услуги англоговорящего гида
Что не входит
  • В стоимость тура не включены входные билеты в национальный парк: 400 бат для взрослых, 200 бат — для детей.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в провинции Краби
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Krabi S.
Krabi S.
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