Провинция Краби славится своими великолепными по красоте островами и их белоснежными пляжами. И первое, с чего мы советуем начать знакомство – с морских экскурсий!

Одна из них – обзорная экскурсия ⛳ по локальным островам провинции Краби (плыть до каждого не более 20 минут).

Первой остановкой будет полуостров Рейли и его знаменитый пляж 🏖️ Прананг. Именно фотографии 📸 этого пляжа Вы не раз видели на рекламных плакатах Таиланда на множестве сайтов, туристических компаний и просто в сети интернет. В 2018 году по итогам TripAdvisorПрананг был официально назван лучшим пляжем Таиланда! А еще на этом пляже находится необычная пещера с… «Пещера плодородия», как ее называют местные. Обязательно загляните туда!

Следующая остановка – небольшой остров 🏝️ Туб. На нем Вы не найдете цивилизации. Совсем. Пляжи здесь потрясающего белоснежного цвета с мелким бархатистым песком, а море 🌊 с кристально чистой водой. Интересная особенность этого острова заключается в его «тропинке» с острову «Чикен». Это мелководная песчаная коса, которая появляется только во время отлива и по ней без проблем можно добраться пешком на соседний остров. Вода будет Вам не выше колена.

Остров «Чикен» (Chicken Island) получил свое забавное название благодаря своей форме, которая действительно напоминает голову курицы. Официальное название острова Хаи (кстати с тайского языка тоже переводится «курица»). Перебравшись по косе на этот остров у нас будет достаточно времени чтобы его полностью изучить. Из цивилизации здесь только один небольшой магазинчик и будка смотровых за порядком. Поэтому наслаждаться природной красотой Вы будете в тишине и спокойствии. А сноклинг в лазурной воде вдвойне приятен!

Последний в нашем маршруте по островам провинции Краби – остров Пода (Poda Island). Интересной и захватывающей истории 📖 у него нет, а вот разнообразие морских обитателей здесь присутствует. Но первоначально нужно подкрепиться: на обед Вас ждет традиционная тайская кухня 🥧. А затем продолжим знакомиться с подводным миром.

08:30 Выезд из отеля

09:00 Посадка на скоростной катер, выдача оборудования для снорклинга

09:30 Посещение полуострова Рейли (Пляж Прананг), свободное время

10:30 Посещение острова Таб; снорклинг

11:30 Посещение острова Чикен; снорклинг

12:30 Обед

13:00 Посещение острова Пода; снорклинг

14:00 Возвращение в отель