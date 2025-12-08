Хвост змеи, или Язык дракона: треккинг в джунглях Краби
Побывать в национальном парке Хат Ноппарат Тара и подняться на высоту 600 метров с экспертом флоры
Концепция путешествия — авторская экспедиция в джунгли Краби. Мы пройдём по тропе, на которой почти не встретишь туристов. Вы увидите «фрукт с двумя крыльями», скользящий по родительскому дереву.
Узнаете, почему некоторые виды растений находятся под угрозой исчезновения и что привлекает муравьёв. И доберётесь до живописной видовой площадки, о которой мало кто знает.
Описание экскурсии
Эта экспедиция как для тех, кто впервые стал гостем королевства, так и для опытных путешественников, которые говорят — «нуу… мы были везде, чем вы можете нас удивить». Мы попробуем!
Отправимся в джунгли провинции Краби, чтобы подняться на высоту 600 метров по территории национального парка. Маршрут пройдём налегке, в собственном ритме, а по пути насладимся цветами, ароматами и звуками тропиков.
Награда за восхождение — алмаз Краби — самая необычная видовая площадка, которая похожа на хвост змеи или язык дракона.
После спуска искупаемся в минеральном озере (по желанию), глубина которого свыше 200 метров. Отдохнём — и домой!
Почему именно с нами
Мы 12 лет работаем и живём в Таиланде, вкладываем в собственные разведывательные экспедиции по ЮВА серьёзные средства. Специализируемся на авторских экскурсиях для того, чтобы услышать от вас «да, именно об этом мы и мечтали!».
Организационные детали
Трансфер до парка и обратно пройдёт на комфортабельном автомобиле. Время в пути около 2,5–3 часов
Треккинг займёт около 3–4 часов (~4 км в одну сторону)
Билеты в национальный парк входят в стоимость экскурсии
Отдельно оплачивается по желанию: купание в минеральных озёрах — от 400 батов ($12) за чел., питание, фото- и видеосъёмка
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание
Это не прогулка — это треккинг в джунглях. Мы не устанавливаем спортивных рекордов, однако людям с проблемами по здоровью (непереносимостью высокой влажности, с сердечными заболеваниями) — может быть сложно. Путешественники до 60 лет, на спорте, обычно чувствуют себя комфортно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваша команда гидов на Краби
Провели экскурсии для 189 туристов
Руководители собственной компании: Ростислав — журналист, инструктор по дайвингу и фридайвингу, Елена — доцент, кандидат наук.
Много лет живём и работаем на Пхукете. В нашем профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, Германии, Таиланде.
Мы предлагаем десятки авторских маршрутов, экскурсий, сафари, дайвинг, продолжая совершенствовать содержательность и уникальность маршрутов.