Концепция путешествия — авторская экспедиция в джунгли Краби. Мы пройдём по тропе, на которой почти не встретишь туристов. Вы увидите «фрукт с двумя крыльями», скользящий по родительскому дереву. Узнаете, почему некоторые виды растений находятся под угрозой исчезновения и что привлекает муравьёв. И доберётесь до живописной видовой площадки, о которой мало кто знает.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Эта экспедиция как для тех, кто впервые стал гостем королевства, так и для опытных путешественников, которые говорят — «нуу… мы были везде, чем вы можете нас удивить». Мы попробуем!

Отправимся в джунгли провинции Краби, чтобы подняться на высоту 600 метров по территории национального парка. Маршрут пройдём налегке, в собственном ритме, а по пути насладимся цветами, ароматами и звуками тропиков.

Награда за восхождение — алмаз Краби — самая необычная видовая площадка, которая похожа на хвост змеи или язык дракона.

После спуска искупаемся в минеральном озере (по желанию), глубина которого свыше 200 метров. Отдохнём — и домой!

Почему именно с нами

Мы 12 лет работаем и живём в Таиланде, вкладываем в собственные разведывательные экспедиции по ЮВА серьёзные средства. Специализируемся на авторских экскурсиях для того, чтобы услышать от вас «да, именно об этом мы и мечтали!».

Организационные детали

Трансфер до парка и обратно пройдёт на комфортабельном автомобиле. Время в пути около 2,5–3 часов

Треккинг займёт около 3–4 часов (~4 км в одну сторону)

Билеты в национальный парк входят в стоимость экскурсии

Отдельно оплачивается по желанию: купание в минеральных озёрах — от 400 батов ($12) за чел., питание, фото- и видеосъёмка

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание

Это не прогулка — это треккинг в джунглях. Мы не устанавливаем спортивных рекордов, однако людям с проблемами по здоровью (непереносимостью высокой влажности, с сердечными заболеваниями) — может быть сложно. Путешественники до 60 лет, на спорте, обычно чувствуют себя комфортно.